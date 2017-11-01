

::. Дыня (Cucumis melo) | Овощеводство Дыня (Cucumis melo)

Входит в группу плодовых овощных (бахчевых) культур. Относится к семейству тыквенных. Латинское название дыни Cucumis melo. Родиной ее являются тропические и субтропические степные районы Африки и Азии.

В начале средневековья дыня попала в Средиземноморье, Центральную и Северную Европу, где с XVIII века ее стали выращивать под стеклом. На навозных грядах с укрытием всходов слюдой и с оригинальной агротехникой дыню с успехом выращивали в Московском государстве с XVI века. В настоящее время дыню возможно получать под стеклом и пленкой даже в Заполярье.

Требования к почве у дыни в целом невысокие, но лучшими для нее являются почвы легкие и плодородные. Кислотность грунта должна быть в пределах рН= 6,0-6,5. Хорошо удается выращивать дыни на навозных грядах и тюках из соломы.

В качестве основного удобрения под дыню (при выращивании ее отдельно) надо вносить 12-15 кг/м2 органических удобрений, 5 г/м2 -азотных, 8 г/м2 - фосфорных и 20 г/м2- калийных удобрений. За вегетацию дают две азотных и одну калийную подкормку. Поглощение питательных веществ дыней составляет от четверти до трети огуречного уровня. На образование 1 кг плодов требуется примерно: азота -2 г, фосфора - 0,4 г, калия -5,2 г, кальция - 3,8 г, магния - 0,7 г.

По требованию к температурным условиям дыня близка к огурцу. До всходов температура грунта должна быть ближе к 30°С, после всходов - 25°С. Для взрослых растений днем нужно 24-28°С, ночью - 18-21°С, а в почве - 22-25°С. Всякое понижение температуры крайне неблагоприятно действует на рост растений, образование плодов, сроки и величину урожая.

Предъявляет она и высокие требования к свету (выше огуречных). При затенении растений снижается ароматичность плодов. Когда дыню высаживают вместе с томатами, то размещают с южной стороны теплицы.

Воздух для дыни нужен более сухой, чем для огурцов, с хорошим проветриванием теплицы. При повышенной влажности воздуха могут появляться гнили корневой шейки и завязей. Лучшее опыление происходит при влажности воздуха 40-60%.

Корневую систему дыня развивает сильнее, чем огурец. Она требует высокой влажности почвы и регулярных поливов. Вместе с тем способна переносить небольшой и краткий недостаток влаги в почве, т.к. лист очень экономно расходует воду при испарении.

По росту и развитию дыня схожа с огурцом. Выращивают ее при помощи рассады, которая растет замедленно, Рассадная емкость под дыню может быть объемом меньше огуречной. Высаживают рассаду с пятым листом, корневая шейка растения при этом должна находиться выше поверхности грунта. Иногда стебель в рассадный период прищипывают над третьим листом. В период выращивания рассада требует расстановки, как и огурец, для лучшей освещенности.

Выращивают дыню на шпалере. Растение может иметь 2-3 стебля. Плоды закладывают на побегах первого и второго порядков. Удаляют несколько нижних листьев (для лучшего проветривания приземной зоны), все слабые и недоразвитые побеги, усы и лишние завязи. В зависимости от степени развития растения на нем оставляют от трех и более плодов. Опыление цветков производят пчелы, но дополнительное опыление вручную дает лучший эффект. Цветки способны к опылению в течение двух дней после раскрытия, по 4-6 часов в полуденное время.

После плода на побеге оставляют 3-4 листа. Когда плод достигает размера яблока, его помещают в сетку и подвязывают к шпалерной проволоке. Плод растет до созревания 6-8 недель, масса его в зависимости от сорта может быть 500-1500 г. По форме плоды бывают двух типов: 1) с гладкой оболочкой и продольным рифлением; 2) круглой формы с сетчатой оболочкой.

Особенностью растений дыни является засухоустойчивое строение клеток листьев, которые очень плохо реагируют на повышение влажности воздуха, становятся изнеженными и способны легко подвядать. Нельзя также допускать, чтобы вода попадала на стебель.

Предельно допустимая концентрация нитратов для дыни составляет 90 мг/кг. Фактически она может быть превышена при затенении, перегревах, колебаниях температуры и влажности воздуха и избытке азота в почве.

Дыня поражается огуречными болезнями и вредителями. Устойчивости к ним нет.

Для теплиц рекомендованы сорта Десертная, Колхозница, Харьковская ранняя и др.

Качество тепличной дыни обусловлено ее полной зрелостью, ароматичностью, целостностью. При нарушении водного режима грунта к моменту полного созревания дыня может трескаться и терять свой товарный вид. Аромат дыни сохраняется только до созревания. При перезревании он теряется; может даже появляться неприятный запах. Теряется аромат и при консервировании.

Съедобна дыня только в зрелом виде. Тепличные плоды хранить долго нельзя. Их потребляют в течение четырех дней после съема.

Семена дыни не имеют слизистой оболочки, их не нужно сбраживать при заготовке. Масса 2000 шт. семян -30-55 г, всхожесть - 90-95%.

Кроме потребления плодов дыни в свежем виде, их используют на варенье, джемы, компоты, цукаты, а также завяливают. Дыня считается диетическим продуктом, легко усваивается организмом. Она рекомендуется для повышения жизненного тонуса, при малокровии, для истощенного и старческого организма. Противопоказана она при диабете и желудочных расстройствах.

В Китае в 2001 году выращена дыня массой 28 кг.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 104 | автор: sadovod | Вчера, 11:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.