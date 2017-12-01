

::. Трансгенные растения - что это такое? | Овощеводство Трансгенные растения - что это такое?

Без малого столетие целые поколения любителей и ученых-селекционеров работали с биологическими наследственными признаками растений, используя в основном перекрестное опыление, чтобы в конечном итоге получить сорта с улучшенными качествами. Продукцию таких (можно сказать, природных) растений без боязни и подозрений употребляли в пищу. Так продолжалось приблизительно до 80-х годов, когда начался настоящий бум по получению и промышленному производству трансгенных (искусственных) растений.

Эта история началась примерно в 1940 г. в США, когда ученым, наконец, удалось проникнуть в святая святых живого организма - к его геном - и установить существование так называемых транспозонов, «блуждающих», или «прыгающих» генов. В 1953 г. генетикам удалось расшифровать строение пространственной структуры двойной спирали молекулы ДНК. С помощью специальных ферментов они смогли вычленить кусочки ДНК, отвечающие за определенные свойства организма. Возможность почти полностью разобрать, как «по кирпичикам», живую клетку, разложить по порядку каждый ген и распознать, какой из них за что отвечает, - величайшее достижение науки. Выяснилось, что растение в среднем содержит около 20 тыс. неодинаковых генов: одни гены ответственны за урожай, другие - отвечают за противостояние отрицательным условиям внешней среды (например, засухе), третьи - за устойчивость к болезням и т. д. По мнению ученых-генетиков, имеются целые «библиотеки» генов, способные целенаправленно улучшать свойства растений, если их заранее запрограммировать. Ученым удалось осуществить пересадку генов из одной биологической системы в другую: гены «нумеруются» и при помощи химических веществ перебрасываются из одной клетки в другую, а затем закрепляются в этой клетке так, чтобы они стали для нее своими (при этом одна клетка может быть растительной, а другая - животной). Созданные на этой основе новые формы растительных организмов называются трансгенными, а животных - «гентаврами». То, что не могло быть получено естественным путем - скрещиванием (этому препятствуют законы физиологии), достигнуто генетическим путем. Наконец-то мифические существа - кентавры, сирены, русалки, сфинксы - обретут плоть и кровь, то есть будут созданы живые существа, которые объединят в себе признаки двух, трех и более абсолютно разных видов организмов! Говорят, еще Леонардо да Винчи, гениальный художник и ученый, пытался (но неудачно) приживить собаке крылья орла.

В 1983 г. в ФРГ были получены первые трансгенные растения, в 80-х - в США получили трансгенный табак, неповреждаемый насекомыми-вредителями. Еще несколько лет спустя такой табак начали культивировать в Китае на огромных площадях. Но на прилавках в США первая партия трансгенных растительных продуктов появилась только в 1994г.: плоды томата с замедленным созреванием легко выдерживали длительную транспортировку и продолжительное хранение. В 1996 г. трансгенные растения томата, картофеля, сои, рапса и других культур уже занимали площадь около 800 тыс. га, в 1998 г. - 26 млн. га. Пока наибольшая площадь, около 71%, занята трансгенными растениями, устойчивыми к гербицидам; 7,7% площадей занимают трансгенные культуры, которые не поражаются насекомыми-вредителями; 0,3% - устойчивыми одновременно к гербицидам и вредителям; около 1% (20 тыс. га) растениями с улучшенными свойствами.

В США над проблемами растений с «чужими» генами работает 24 научных центра и получено более 100 новых образцов. На сегодняшний день известно более 120 генетически модифицированных растений: картофель, томат, соя, рис, кукуруза, хлопок, огурец, тыква, дыня и др. Промышленное выращивание этих культур активно развивается на всех континентах - австралийском, африканском, американских (США, Канада, Мексика, Аргентина), европейском (Франция, Испания, Румыния) и азиатском (Япония, Ки-тай), причем площади, занимаемые растениями-мутантами, постоянно растут. Если в 1996 г. последние занимали около 2 млн. га, то в 1999 г. - 40 млн. га. В настоящее время на территории США и Канады около половины урожая сои и более трети кукурузы получают от трансгенных растений. По-видимому, большая часть пищи американцев включает продукты, полученные из модифицированных сортов картофеля, томата, сои, кукурузы и др. По официальным данным известно, что из всей производимой в мире соевой продукции трансгенная составляет более 60%. Трансгенные сорта риса, устойчивые к пирикуляриозу, культивируют в Японии и Китае. Урожаи коммерческих сортов хлопчатника фирмы «Монсанто» (США), невосприимчивых к хлопковой совке, получают в Америке и Индии. Учеными этой фирмы с помощью генной инженерии созданы сорта картофеля (Рассет-Бурбанк и Супериор), устойчивые к колорадскому жуку. Для получения этих сортов в растение картофеля вживили ген спороносной энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis, контролирующий образование токсинов в листьях. Поедая листья картофеля, колорадский жук и его личинки погибают от отравления этими соединениями. С 1995 по 1998 г. сумма от реализации в мире трансгенной продукции возросла в 20 раз и составила 1,5 млрд. долларов, а к концу второго тысячелетия превысила 3 млрд.

А. Михайлов

Газета «САДОВОД» 2003г.

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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Сегодня, 11:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.