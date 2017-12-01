

::. Базилик – символ любви и бессмертия | Овощеводство Базилик – символ любви и бессмертия

Согласно старинным записям и археологическим раскопкам наши предки использовали базилик еще 5 тысяч лет назад. Венки из этого растения были обнаружены в гробницах египетских фараонов, а римляне именовали его «королем пряных трав». По преданиям и легендам многих народов базилик считается символом любви, семейного благополучия и бессмертия. Мешочек с сухим базиликом прикрепляли к одежде и носили с собой в качестве талисмана. На новоселье было принято дарить букетик этой пряной травы, который непременно должен принести счастье в новый дом. Некоторые народы считали базилик священным растением. Им украшали крест в пасхальную неделю, вместе со святой водой добавляли в тесто для куличей.

На своем участке выращиваю эту однолетнюю траву ежегодно. Использую ее не только как восхитительную пряность, но и в лечебных целях. Настой базилика применяю в качестве антисептического, противовоспалительного и спазмолитического средства.

Раньше высевала базилик сразу в открытый грунт. Однако со временем стала часть растений высаживать на рассаду, чтобы была возможность собирать свои семена с понравившихся сортов. При рассадном способе выращивания семена базилика вызревают к сентябрю. Сажаю три полюбившихся сорта – «Зеленый принц», «Грезы султана» и «Витаминчик фиолетовый»

«Зеленый принц» ценю за высокую урожайность и раннеспелость. Растения вырастают высотой до 45 см, их гофрированные ароматные листья длиной 10-12 см начинаю собирать уже через 40 дней после появления всходов.

Мелкие зеленые листочки сорта «Грезы султана» созревают дней на десять позже. Этот сорт обладает очень приятным гвоздично-перечным ароматом. Растения невысокие – до 25 см, но крепкие и хорошо облиственные.

Кусты среднеспелого «Витаминчика фиолетового» достигают в высоту около 75 см. Листья этого сорта имеют эффектный фиолетовый окрас, их поверхность пузырчатая глянцевая. Сорт обладают насыщенным пряным ароматом.

На грядку сею базилик в мае, а на рассаду – в начале апреля. Семена этой культуры без предварительной обработки довольно долго прорастают из-за наличия в их оболочке эфирных масел. Поэтому перед посадкой погружаю их в банку с горячей водой (40-50°) на пару часов. Семена периодически помешиваю, а воду по мере остывания меняю на горячую, процеживая посадочный материал через ситечко. После такой горячей ванны большая часть эфирных масел растворяется, и семена впоследствии радуют дружными и равномерными всходами.

Ящик заполняю почвосмесью, составленной из садовой земли, перегноя и речного песка в пропорции 1:2:1, и проливаю водой. Затем делаю неглубокие бороздки на расстоянии 4 см, в них высеваю просушенные до сыпучести семена, заделывая их на глубину 0,5 см. Всходы после такой обработки появляются уже через 5-7 дней. Рассаду обеспечиваю регулярным поливом и дополнительной подсветкой в пасмурные дни, а также слежу за тем чтобы температура в помещении не поднималась выше +18-20°С.

В фазе 2 настоящих листьев пикирую сеянцы в отдельные стаканчики. Почвосмесь использую такую же, но на каждые ее 5 кг добавляю 1 ст.л. азофоски и стакан просеянной древесной золы. При таком подходе за период домашнего выращивания базилика больше никаких подкормок проводить не приходится – растения активно развиваются и получаются крепкими и коренастыми. А после того как сеянцы сформируют третью пару настоящих листочков, прищипываю точку роста на каждом растении – это стимулирует их активное ветвление.

В грунт пересаживаю закаленные сеянцы в возрасте 30-40 дней – в середине или конце мая. В эти же сроки готовлю дополнительную грядку, куда высеваю семена базилика, обработанные вышеописанным способом. Такой подход позволяет получать конвейер сочной ароматной зелени вплоть до первых заморозков, а также запастись собственным посадочным материалом на будущий год.

Чтобы эта культура порадовала обильным урожаем сочной зелени, для ее посадки выбираю солнечный участок и хорошо удобряю грядку перегноем – до 1 ведра на каждый м? и каким-либо комплексным минеральным препаратом по инструкции.

В течение сезона регулярно поливаю посадки, не допускаю пересыхания под ними грунта, рыхлю почву в междурядьях и удаляю сорняки. Раз в 2 недели удобряю базилик раствором сброженной травы (1:10), раствором коровяка (1:10) или зольным настоем (0,5 л золы на 10 л воды – настаивать 2 суток).

Использую свежую зелень этой пряной травы, как приправу к мясным, рыбным и овощным блюдам, салатам, соусам и супам, а также при консервировании. Для сушки обрезаю кусты в начале цветения - в этот период зелень имеет наибольший аромат, а стебли еще не жесткие. Несколько растений, выращенных через рассаду, оставляю на грядке и продолжаю за ними ухаживать, но листья с них беру в минимальном количестве, чтобы не ослаблять кустики. В сентябре аккуратно срезаю с них отцветшие и уже подсохшие соцветия и досушиваю их в сухом помещении еще около месяца. После этого выбираю с них семена, которые помещаю в бумажные пакетики и храню до очередной посевной в сухом прохладном месте.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 12:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.