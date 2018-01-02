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::. ЯНВАРЬ - время проверки качества семян | Овощеводство
ЯНВАРЬ - время проверки качества семян
Многие дачники нередко приобретают впрок посевной материал и накапливают его в больших количествах. Если при покупке семена были свежими и кондиционными, беспокоиться не о чем. Однако надеяться на абсолютную добросовестность торговцев семенами в наше время не приходится. Иногда семена имеют низкую энергию прорастания, а подчас - невсхожие. Посеяв весной такие семена, дачники нередко не получают всходов и оказываются без урожая. В лучшем случае всходы появляются слишком поздно и изреженно.
Зимние месяцы - это время для проверки качества посевного материала. Каждый дачник может это быстро проделать. Для определения всхожести и энергии прорастания мелкосемянных культур (моркови, салата, укропа, петрушки, сельдерея и некоторых других) берут по 30 - 40 семян, крупносемянных (огурца, кабачка, тыквы, патиссона) - по 8 -9 штук, а томата, перца, баклажана - по 15 - 20 штук и кладут в блюдце на увлажненную бумажную салфетку, укрывая стеклом, блюдцем или помещают в полиэтиленовые пакеты. В теплом месте (в ванной комнате или на кухне) проверяемые семена через несколько дней начнут прорастать. Ежедневно подсчитывая число наклюнувшихся, можно установить энергию прорастания.
Здоровые семена капусты, редиса, брюквы, репы, редьки прорастают на 2 - 3-й день, иногда 4 - 5-й день; огурца, кабачка, тыквы, томата, перца - на 3 - 8-й день. Это нормально. У медленно прорастающих культур - моркови, петрушки, укропа, свеклы семена наклевываются на 6 - 8-й и даже 9 - 10-й день (при пониженной энергии). При прорастании 90% заложенных на проверку семян посевной материал считается хорошим, 80% - удовлетворительным. Но при еще большем снижении необходимо увеличивать норму высева и уменьшать глубину заделки семян, создавая для них максимально благоприятные условия для прорастания и всходов, но лучше будет полностью заменить семена на вновь приобретенные. Малоценный, с низкой всхожестью и энергией прорастания или невсхожий материал выбраковывается. Для посева он не пригоден. Проверка качества семян – залог хорошего урожая.

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::. прочитало: 261 | автор: sadovod | Сегодня, 11:08 | Комментариев 0 |
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