

::. Скорцонера – спаржа для бедняков | Овощеводство Скорцонера – спаржа для бедняков

Несколько лет назад я стала счастливой обладательницей пакетика семян скорцонеры. Ими со мной поделилась знакомая, которая давно выращивает на своем дачном участке эту вкусную и невероятно полезную овощную культуру. Скорцонера была широко распространена в России в 19 веке, а сейчас о ней неоправданно забыли. Это растение именуют черным корнем, черной морковью, сладким испанским корнем, козелцом, а также спаржей для бедняков, потому что отваренная и обжаренная на масле скорцонера чем-то напоминает еще более диковинную в наших краях спаржу.

Скорцонера пользуется большой популярностью в странах Западной Европы и США, где давно оценили по достоинству ее уникальный химический состав и изумительные вкусовые характеристики. Для кулинарных целей используется стержневое корневище этого растения, достигающий длины 30-40 см и толщины 3-5 см. Корень покрыт шероховатой черной кожурой и отличается белоснежной мясистой мякотью с большим содержанием млечного сока, которая обладает очень приятным сладковатым вкусом.

Корневище этой овощной культуры содержит массу полезных для организма человека веществ. Помимо белков, углеводов, жиров, сахаров, каротина, пектиновых веществ, клетчатки, витаминов С, Е, РР, В1, В2, она имеет очень богатый минеральный состав с высоким содержанием цинка, фосфора, железа, калия, меди и марганца. Регулярное употребление ее в пищу показано людям с подагрой, гипертонией, нарушением обмена веществ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. А содержащиеся в ней инсулин, левулин и аспарагин делают ее незаменимой для тех, кто страдает сахарным диабетом.

Скорцонера – двухлетнее растение. В первом сезоне оно образует большую розетку продолговатых светло-зеленых листьев, из которых получаются вкусные витаминные салаты, и вкусный сочный корень – его я использую для приготовления гарниров, супов, овощных смесей, а также кладу в банки при консервации огурцов – они приобретают изумительный пикантный привкус. Несколько растений я всегда оставляю зимовать в почве, прикрыв небольшим слоем мульчи, а на второй год собираю с них семена.

Скорцонера устойчива к зимним морозам и летней засухе. Семена прорастают уже при температуре +4-5°С, а всходы стойко выдерживают длительные весенние похолодания. Грядку готовлю осенью и располагаю ее на открытом солнечном участке – в тени и полутени это растение развивается гораздо хуже. При этом подбираю грядку, где до этого росли тыквы, кабачки, огурцы, лук, зеленные или бобовые культуры. На рыхлых, хорошо заправленных органикой почвах корень скорцонеры вырастает длиной более 35 см. Поэтому на каждый м 2 грядки вношу полведра хорошо вызревшего перегноя или компоста, по 1 ст.л. двойного суперфосфата и сульфата калия, а затем перекапываю почву на глубину 35-40 см.

Ранней весной грядку рыхлю на глубину 15-20 см с добавлением 3-4 кг компоста или перегноя и 5 г мочевины на каждый м 2 . На грядке делаю бороздки на расстоянии 20-25 см и проливаю их водой. Семена выкладываю через каждые 3-4 см и присыпаю слоем земли 2-3 см. Высеваю всегда свежесобранные семена, так они сохраняют всхожесть только в течение двух лет. К тому же они довольно долго всходят, поэтому перед посадкой я их на несколько дней замачиваю до набухания, разложив на влажной ткани.

Всходы появляются примерно через 2 недели. Когда сеянцы выпустят по 2-3 настоящих листочка, провожу прореживание, оставляя между побегами не менее 10-12 см. В дальнейшем мой уход за этой культурой сводится к обильным регулярным поливам, рыхлению междурядий и выпалыванию сорняков.

Когда растения достигают в высоту 8-10 см, мульчирую посадки торфяной крошкой, чтобы влага в почве после поливов сохранялась как можно дольше. При недостатке влаги корень скорцонеры получается мелким и невкусным, поэтому поливаю эту культуру всегда обильно в несколько приемов, промачивая грунт на глубину не менее 40 см. Особенно этот овощ нуждается во влаге в период формирования корнеплодов – с июля по сентябрь.

За сезон провожу 3 подкормки комплексным минеральным удобрением по инструкции: в фазе семядолей, в начале июля и второй декаде августа. Рабочий раствор вливаю в междурядья после очередного пролива, а саму процедуру стараюсь проводить под вечер. Для первой подкормки предпочтение отдаю нитрофоске, а в качестве препарата для второй и третьей подкормок выбираю диаммофоску, в которой снижена концентрация азота и преобладают фосфор и калий – эти элементы питания положительно сказываются на развитии корневища растения.

Уборку провожу осенью незадолго до наступления устойчивого похолодания. Корневища черного корня очень аккуратно подкапываю вилами и извлекаю из земли, чтобы они не поломать их или не поцарапать кожицу - поврежденные экземпляры очень плохо хранятся. После этого обрезаю все листья на растениях, корни обмываю в тазу с водой от грязи и хорошо просушиваю. Затем вертикально устанавливаю корневища в ящик и засыпаю доверху сухим песком. Скорцонера прекрасно сохраняется до весны в погребе при температуре +1-2°С и влажности 95%.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Сегодня, 11:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.