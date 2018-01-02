

::. Как заготовить собственные семена | Овощеводство Как заготовить собственные семена

За долгие годы огородничества я перепробовала множество сортов и гибридов овощных культур и остановила выбор на тех, которые лучше всего проявили себя на моих грядках. Раньше к каждому сезону приобретала семена в магазине, но, к сожалению, мне неоднократно сталкивалась с пересортицей. А однажды мои помидоры поразил вирус табачной мозаики, с которым мне затем пришлось бороться в течение нескольких последующих лет. Так как всегда поддерживаю высокую агротехнику и тщательно забочусь о своих зеленых питомцах, считаю, что данное заболевание занесла на свой огород именно зараженными семенами.

Это неприятное обстоятельство побудило меня начать собирать свои семена, и теперь я всегда уверена в качестве посадочного материала, больше не боюсь пересортицы и заодно экономлю семейный бюджет. Заготавливать собственные семена совсем несложно, однако в этом процессе есть свои тонкости. О них хочу рассказать читателям. Возможно, они тоже решат обезопасить свой огород от неприятных сюрпризов, являющихся следствием неудачной покупки, качество которой проверить получается только в конце дачного сезона.

Для получения семян использую плоды, полученные с сортовых культур. С гибридов семена не собираю, так как выращенные из них растения впоследствии образуют плоды, совсем непохожие на своих «родителей». Для получения своих семян никогда не беру плоды с растений, имеющих хоть малейшие признаки какого-либо заболевания. Заранее отмечаю будущие семенные экземпляры на тех кустах, плоды которых максимально проявляют положительные качества данного конкретного сорта.

Для заготовки семян помидора заранее отмечаю наиболее крупные плоды, завязавшиеся на второй или третьей кисти у тепличных растений и на первой – у грунтовых. Их оставляю на кустах как можно дольше и срываю, когда они полностью вызреют и станут мягкими. При угрозе заморозков и необходимости срочно собрать весь урожай, срываю семенные экземпляры в недозрелом виде и затем дозариваю их в теплом месте. Зрелые помидоры разрезаю несколько раз поперек, чтобы получить доступ к каждой семенной камере. Выдавливаю семена вместе с соком в кружку или банку и оставляю на 2-4 дня для сбраживания, во время которого периодически помешиваю содержимое. Когда сок обесцветится, а на поверхности образуется пленка и пузырьки, аккуратно сливаю поднявшуюся массу, оставляя опустившиеся на дно семечки. Их с помощью ситечка промываю под проточной водой и помещаю в солевой раствор (0,5 ч.л. поваренной соли на 1 ст. воды). Через 5-10 минут удаляю всплывшие экземпляры, а качественные полновесные семена, осевшие на дно, снова промываю, раскладываю тонким слоем на тарелке и сушу несколько дней.



Для получения качественных семян огурца, выбираю самые первые плоды с куста, завязавшихся на боковых побегах из пазух 1-2 листа. Причем в качестве семенных экземпляров беру только четырехгранные плоды. Определить такие экземпляры несложно и с первого взгляда, но начинающим дачникам могу посоветовать вначале «потренировать» глазомер, разрезая поперек огурцы, которые срываются на еду, – вы заметите, что срез одних будет иметь форму треугольника, а других – квадрата. Именно «квадратные» огурцы необходимо использовать для размножения. Под такие огурчики я кладу дощечки, чтобы уберечь их от загнивания, и оставляю на грядке до тех пор, пока они не приобретут коричневый оттенок. Когда плодоножка начнет засыхать, а сам плод размягчится (при потряхивании в нем будет слышно «бултыхание» семенной жидкости), срываю его, мою и разрезаю вдоль на две половинки. Ложкой счищаю содержимое семенной камеры в банку и далее провожу сбраживание, промывание и обработку в солевом растворе так же, как для семян помидора.



Собрать семечки с болгарского или горького перца еще проще. Самым лучшим плодам, расположенным на первых трех боковых пасынках, даю возможность вызреть на кустах, срезаю их ножницами и оставляю в теплом месте еще на 2-3 недели, пока они не подвялятся и станут совсем мягкими. Затем разрезаю плоды и вручную извлекаю семенной материал, обрабатываю его в растворе соли и просушиваю.

Аналогично получаю семена с баклажанов: срываю лучшие экземпляры в фазе биологической спелости с ветвей первых трех порядков и дозариваю в течение 2-3 недель. Затем разрезаю плоды на тонкие пластинки и извлекаю семечки из мякоти.

Обработку семян в солевом растворе можно провести и весной, непосредственно перед посадкой, но лично мне удобнее сделать это сразу. Высушенный посадочный материал помещаю в отдельные бумажные пакетики, на каждом подписываю название сорта и год сбора и убираю на хранение в сухое прохладное место.

Семена, заготовленные самостоятельно, служат гарантией стабильного урожая. Они гораздо быстрее прорастают и всегда радуют дружными всходами. А растения, выращенные их них, отличаются большей урожайностью и отменным качеством плодов. Поэтому если вы остались в этом году недовольны урожаем, полученным из покупных семян, в новом сезоне обязательно запаситесь своими семенами – разница вас приятно удивит.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 10:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.