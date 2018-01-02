

::. Дынная груша: от рассады до урожая | Овощеводство Дынная груша: от рассады до урожая

Дынная груша, или пепино - новая для нас овощная культура семейства пасленовые. Происходит из Южной Америки, досталась нам в наследство от цивилизации древних инков. Растение по внешнему виду напоминает чем-то перец, а по биологии имеет много общего с томатом. Цветки похожи на картофельные. Плоды удивительно красивые - желтые с продольными сиреневыми полосками, форма яйцевидная и сердцевидная. Масса 150-450 г (рекорд - 1300 г). У плодов очень сочная ароматная и сладкая мякоть, по запаху и вкусу напоминающая дыню. В центре плода расположена съедобная маленькая семяносная плацента с мелкими семенами. Нередко плоды бывают бессемянными (партенокарпическими). Кожица тонкая, но плотная, легко отделяется от мякоти, ее лучше перед употреблением снимать. Плоды употребляются в качестве десерта, во фруктовых салатах и для приготовления душистого янтарного варенья. Плоды богаты витаминами А, РР, группы В и железом. В охлажденном виде прекрасно утоляют жажду. Плоды, особенно собранные в стадии начала созревания, способны храниться в холодильнике (t=4-5°С) до 2,5 мес., между тем они очень нежные, не терпят ушибов и вмятин, для транспортировки и хранения требуют штучной упаковки в бумагу. В настоящее время в России выведено 2 первых сорта: Консуэло и Рамзес. Признаками созревания плодов являются: появление сиреневых полосок, пожелтение кожицы и наличие тонкого фруктового аромата. Плоды сорта Консуэло, передержанные на растении (перезревшие), размягчаются настолько, что их можно пить через соломинку. От всходов до начала цветения проходит 70-80 дней, от завязывания плодов до их полного созревания - 60-70 дней у сорта Консуэло и 70-80 дней у сорта Рамзес. Урожайность растения очень сильно зависит от условий, т.к. при неблагоприятных условиях завязываемость плодов низкая. Урожай может достигать 10 кг/кв. м.

Всхожесть семян этой культуры невысока даже при специальном проращивании (у Рамзеса около 50%, у Консуэло 70-80%). Семена прорастают очень долго: до наклевывания проходит от 7 до 30 дней. А при посеве в почву получаются единичные всходы. Сеять надо в очень ранние сроки (конец ноября - конец декабря), причины этого будут рассмотрены ниже. Семена нужно предварительно проращивать в чашке Петри или в другой небольшой герметичной емкости уплощенной формы с прозрачной, плотно прилегающей крышкой (очень хорошо подходят небольшие пластиковые баночки от различных салатов, которые вы можете найти почти в любом продуктовом магазине). Дно емкости выстилается бумагой, лучше всего фильтрованной, хуже, но допустимо и туалетной, и семена высеиваются на бумагу. Влияние различных методов предпосевной обработки на всхожесть сейчас только изучается, поэтому пока можно посоветовать для намачивания семян только воду. Емкость закрывается и переносится в место с постоянной температурой, около 28°С(очень нежелательны на всех этапах температуры выше 30°С). До наклевывания счет семенам не нужен. После появления первых наклюнувшихся семян необходимо все перенести под лампу. Можно подвесить фанерный лоточек под одну или две бытовые лампы дневного света ЛБ-40, на расстоянии от них около 10-15 см. На этой стадии оптимальна та же температура. Для наиболее успешного регулирования теплового режима вокруг лотка можно сделать шторки, причем лучше из отражающего материала. Открывая и закрывая их можно поддерживать температуру все время на одном уровне. Каждые 1-2 дня надо на 5-10 секунд открывать крышку для смены застоявшегося воздуха, подливать воду при подсыхании бумаги. Семена должны прорастать под лампой (досветка 24 ч. в сутки) до стадии двух семядолей. Иногда семядоли могут не успеть скинуть семенную кожуру и загнить в ней. Можно порекомендовать помочь растению расстаться с семенной кожурой, но только очень осторожно, когда семядоли уже частично освободятся, и снятие семенной кожуры не потребует больших усилий. Сеянцы дынной груши почти не вытягиваются, очень компактны и медленно развиваются, что помогает при выращивании в столь ограниченном пространстве. Только после сбрасывания семенной кожуры и нормального развития семядольных листьев растения пикируют в горшочки с легкой (желательно пролитой фундазолом) почвой. При столь ранних сроках посева подсветка молодых сеянцев необходима. Можно рекомендовать такой режим досветки: первая неделя после пикировки - круглосуточная досветка лампами дневного света, далее - 4 недели - по 16 часов в сутки, затем 4 недели по 14часов в сутки. В середине февраля, как правило, световые условия позволяют в средней полосе полностью переходить на естественное освещение. В период выращивания рассады пепино режимы температуры, питания и полива такие же, как и у рассады перца и баклажана. Нормальное завязывание плодов пепино наблюдается в средней полосе только с начала марта до начала-середины мая и с середины августа до начала октября. По нашему мнению, среди факторов, вызывающих столь странное поведение, на первом месте стоит длина светового дня. А отсюда и рекомендация сеять в очень ранние сроки, так, чтобы в весенние месяцы зацвели и завязались нормально плоды. Плоды, завязавшиеся в апреле, созревают в конце июня - начале июля. При таких ранних сроках начала плодоношения надо или в марте-апреле высаживать в обогреваемые теплицы, либо в первых числах мая – в необогреваемую теплицу. После высадки рассады на постоянное место наиболее благоприятные условия - это те, что создают для томатов. Хотя дынная груша, как и большинство культур семейства пасленовые, растение - самоопылитель, но насекомые - опылители значительно улучшают завязываемость плодов. В летние месяцы растение даже при обильном цветении не завязывает плодов, нередко опадают и бутоны. Связано это с перегревами в дневные часы, а в наибольшей степени - со слишком длинным световым периодом, чего на балконе, лоджии, например, можно избежать, укрывая растения от света на 2-4 часа. Если растения в теплице завязали плоды в августе - сентябре, то перед наступлением сильных заморозков их можно аккуратно пересадить в горшок или кадку объемом 3-5 л и перенести в комнату на светлое окно или в оранжерею. На лоджию, где плоды созреют поздней осенью или к Новому году. В какой-то мере о готовности растения завязывать плоды говорит окраска лепестков: если на лепестке есть сиреневые полоски, то все нормально, если цветки белеют, то, вероятнее всего, они плодов не образуют. Сорт Консуэло охотнее завязывает плоды весной, сорт Рамзес - и весной, и осенью. Более всего растениям подходит остекленная теплица, но они могут давать урожай и в просторной, хорошо проветриваемой пленочной теплице. Высаживается около 3 растений на 1 кв. м, каждое растение формируется в 2-3 стебля. Необходимо регулярное выщипывание пасынков (не реже 1 раза в неделю). С досветкой возможна культура пенина на лоджии, подоконнике круглый год.

В. Алексеев, кандидат с/х. наук

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Сегодня, 11:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.