Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Дынная груша: от рассады до урожая | Овощеводство
Дынная груша: от рассады до урожая
Дынная груша, или пепино - новая для нас овощная культура семейства пасленовые. Происходит из Южной Америки, досталась нам в наследство от цивилизации древних инков. Растение по внешнему виду напоминает чем-то перец, а по биологии имеет много общего с томатом. Цветки похожи на картофельные. Плоды удивительно красивые - желтые с продольными сиреневыми полосками, форма яйцевидная и сердцевидная. Масса 150-450 г (рекорд - 1300 г). У плодов очень сочная ароматная и сладкая мякоть, по запаху и вкусу напоминающая дыню. В центре плода расположена съедобная маленькая семяносная плацента с мелкими семенами. Нередко плоды бывают бессемянными (партенокарпическими). Кожица тонкая, но плотная, легко отделяется от мякоти, ее лучше перед употреблением снимать. Плоды употребляются в качестве десерта, во фруктовых салатах и для приготовления душистого янтарного варенья. Плоды богаты витаминами А, РР, группы В и железом. В охлажденном виде прекрасно утоляют жажду. Плоды, особенно собранные в стадии начала созревания, способны храниться в холодильнике (t=4-5°С) до 2,5 мес., между тем они очень нежные, не терпят ушибов и вмятин, для транспортировки и хранения требуют штучной упаковки в бумагу. В настоящее время в России выведено 2 первых сорта: Консуэло и Рамзес. Признаками созревания плодов являются: появление сиреневых полосок, пожелтение кожицы и наличие тонкого фруктового аромата. Плоды сорта Консуэло, передержанные на растении (перезревшие), размягчаются настолько, что их можно пить через соломинку. От всходов до начала цветения проходит 70-80 дней, от завязывания плодов до их полного созревания - 60-70 дней у сорта Консуэло и 70-80 дней у сорта Рамзес. Урожайность растения очень сильно зависит от условий, т.к. при неблагоприятных условиях завязываемость плодов низкая. Урожай может достигать 10 кг/кв. м.
Всхожесть семян этой культуры невысока даже при специальном проращивании (у Рамзеса около 50%, у Консуэло 70-80%). Семена прорастают очень долго: до наклевывания проходит от 7 до 30 дней. А при посеве в почву получаются единичные всходы. Сеять надо в очень ранние сроки (конец ноября - конец декабря), причины этого будут рассмотрены ниже. Семена нужно предварительно проращивать в чашке Петри или в другой небольшой герметичной емкости уплощенной формы с прозрачной, плотно прилегающей крышкой (очень хорошо подходят небольшие пластиковые баночки от различных салатов, которые вы можете найти почти в любом продуктовом магазине). Дно емкости выстилается бумагой, лучше всего фильтрованной, хуже, но допустимо и туалетной, и семена высеиваются на бумагу. Влияние различных методов предпосевной обработки на всхожесть сейчас только изучается, поэтому пока можно посоветовать для намачивания семян только воду. Емкость закрывается и переносится в место с постоянной температурой, около 28°С(очень нежелательны на всех этапах температуры выше 30°С). До наклевывания счет семенам не нужен. После появления первых наклюнувшихся семян необходимо все перенести под лампу. Можно подвесить фанерный лоточек под одну или две бытовые лампы дневного света ЛБ-40, на расстоянии от них около 10-15 см. На этой стадии оптимальна та же температура. Для наиболее успешного регулирования теплового режима вокруг лотка можно сделать шторки, причем лучше из отражающего материала. Открывая и закрывая их можно поддерживать температуру все время на одном уровне. Каждые 1-2 дня надо на 5-10 секунд открывать крышку для смены застоявшегося воздуха, подливать воду при подсыхании бумаги. Семена должны прорастать под лампой (досветка 24 ч. в сутки) до стадии двух семядолей. Иногда семядоли могут не успеть скинуть семенную кожуру и загнить в ней. Можно порекомендовать помочь растению расстаться с семенной кожурой, но только очень осторожно, когда семядоли уже частично освободятся, и снятие семенной кожуры не потребует больших усилий. Сеянцы дынной груши почти не вытягиваются, очень компактны и медленно развиваются, что помогает при выращивании в столь ограниченном пространстве. Только после сбрасывания семенной кожуры и нормального развития семядольных листьев растения пикируют в горшочки с легкой (желательно пролитой фундазолом) почвой. При столь ранних сроках посева подсветка молодых сеянцев необходима. Можно рекомендовать такой режим досветки: первая неделя после пикировки - круглосуточная досветка лампами дневного света, далее - 4 недели - по 16 часов в сутки, затем 4 недели по 14часов в сутки. В середине февраля, как правило, световые условия позволяют в средней полосе полностью переходить на естественное освещение. В период выращивания рассады пепино режимы температуры, питания и полива такие же, как и у рассады перца и баклажана. Нормальное завязывание плодов пепино наблюдается в средней полосе только с начала марта до начала-середины мая и с середины августа до начала октября. По нашему мнению, среди факторов, вызывающих столь странное поведение, на первом месте стоит длина светового дня. А отсюда и рекомендация сеять в очень ранние сроки, так, чтобы в весенние месяцы зацвели и завязались нормально плоды. Плоды, завязавшиеся в апреле, созревают в конце июня - начале июля. При таких ранних сроках начала плодоношения надо или в марте-апреле высаживать в обогреваемые теплицы, либо в первых числах мая – в необогреваемую теплицу. После высадки рассады на постоянное место наиболее благоприятные условия - это те, что создают для томатов. Хотя дынная груша, как и большинство культур семейства пасленовые, растение - самоопылитель, но насекомые - опылители значительно улучшают завязываемость плодов. В летние месяцы растение даже при обильном цветении не завязывает плодов, нередко опадают и бутоны. Связано это с перегревами в дневные часы, а в наибольшей степени - со слишком длинным световым периодом, чего на балконе, лоджии, например, можно избежать, укрывая растения от света на 2-4 часа. Если растения в теплице завязали плоды в августе - сентябре, то перед наступлением сильных заморозков их можно аккуратно пересадить в горшок или кадку объемом 3-5 л и перенести в комнату на светлое окно или в оранжерею. На лоджию, где плоды созреют поздней осенью или к Новому году. В какой-то мере о готовности растения завязывать плоды говорит окраска лепестков: если на лепестке есть сиреневые полоски, то все нормально, если цветки белеют, то, вероятнее всего, они плодов не образуют. Сорт Консуэло охотнее завязывает плоды весной, сорт Рамзес - и весной, и осенью. Более всего растениям подходит остекленная теплица, но они могут давать урожай и в просторной, хорошо проветриваемой пленочной теплице. Высаживается около 3 растений на 1 кв. м, каждое растение формируется в 2-3 стебля. Необходимо регулярное выщипывание пасынков (не реже 1 раза в неделю). С досветкой возможна культура пенина на лоджии, подоконнике круглый год.
В. Алексеев, кандидат с/х. наук
Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 37 | автор: sadovod | Сегодня, 11:21 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2018 (10)
Декабрь 2017 (23)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"