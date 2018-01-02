

::. Батат, или сладкий картофель | Овощеводство Батат, или сладкий картофель

Большинство из нас любит испытывать на своих огородах что-нибудь новенькое, необычное. Тогда давайте обратим внимание на батат, или культурный картофель. Его родиной считают Мексику и Центральную Америку, в Европу он был завезен Колумбом и уже в те времена считался культурным картофелем, а тот картофель, что мы с вами едим и любим, тогда называли мелким.

Еще бы, батат образует на корнях клубни (разной формы и окраски) весом, обычно, 200-500г, но бывает, что клубеньки тянут на 3 кг и даже на десять. Они содержат до 32% крахмала и до 6% Сахаров, в них много витаминов, особенно в молодых листьях и стеблях. Вареные или печеные сочно-мясистые клубни напоминают по вкусу скорее фрукты и используются для приготовления повидла, пастилы или начинки для сладких пирогов.

Батат принадлежит к семейству вьюнковых. Он является одной из основных пищевых культур ряда субтропических стран. Это многолетнее растение, но у нас, на северо-западе, не говоря уже о трудностях его выращивания, возделывается в однолетней культуре.

Трудностей с выращиванием много, но много и интересного. Во-первых, батат - очень теплолюбивое растение, сравнимое разве что с бахчевыми культурами юга нашей страны. Но разве не прижились у нас арбузы и дыни? Тому огороднику, у которого есть теплица, можно не волноваться и попробовать приручить эту интересную культуру. Размножается батат, как и картофель, клубнями, клубневыми проростками, а кроме этого в начале развития стеблей их верхушки можно использовать для посадки. Они хорошо приживаются.

Следует заметить еще раз, что батат - растение очень теплолюбивое. Он требователен к влажности в первый период развития, а потом способен переносить длительную засуху. Почвы предпочитает легкие, песчаные и супесчаные, а также хорошо дренированные. Навоз и другие азотсодержащие органические удобрения на батате скажутся отрицательно. Лучшим будет на бедных почвах внесение минеральных удобрений. Батат чрезвычайно чувствителен к недостатку в почве калия, поэтому, кроме общего внесения калия в почву, необходимы калийные подкормки. Естественно, что сажать его следует на площадь, где до этого не росли картофель или корнеплоды. Если вы решите совместить посадку в теплице, то рекомендую выращивать батат с помидорами, т. к. у них больше схожих требований в агротехнике. Но не с огурцами: батат не перенесет влажности, которая огурцам необходима. До посадки клубни проращивают в течение месяца. Необходимо помнить, что для развития ему требуется 90-100 дней, и лучше всего он развивается при температуре от +20 до +30°С. Уход за бататом заключается в рыхлении почвы, прополках, подкормках (но без избыточных доз азота - это задержит клубнеобразование) и поливах.

Собирать урожай следует до наступления заморозков. Клубни, отобранные на хранение, не должны быть побитыми или порезанными. Перед закладкой их хорошо просушивают и подвяливают при температуре - +30°С. На семена можно отобрать клубни, а можно при уборке урожая нарезать верхушечных черенков с пятью-шестью междоузлиями: все крупные листья следует убрать, оставляя только черешки и верхушку в целости. Черенки можно посадить в цветочный горшок и держать до весны на подоконнике. Маточные клубни перед закладкой на хранение не только просушивают, но и обрабатывают известковым молочком. Хранить их необходимо в вентилируемом помещении, при температуре (как и для 1 еды) не ниже +12°С.

Урожайность батата высокая, от 6 кг с 1 м?, исходя из того, что на метр высаживают не более трех растений.

Желаю садоводам и огородникам высоких урожаев и интересных открытий в новом

году.

А. Кремнева, агроном

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 131 | автор: sadovod | Сегодня, 13:01 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.