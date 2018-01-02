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::. Профессиональные семена | Овощеводство
Профессиональные семена
Один из самых изученных и консервативных рынков - это рынок семян. Ну что принципиально нового может найти на нем садовод? Еще два-три сорта помидоров, огурцов, капусты. А вот такое понятие, как профессиональные семена - это что-то новенькое для овощеводов-любителей. "Зачем нам профессиональные? - скажут некоторые. - Мы-то любители!" Но ведь каждый огородник заинтересован в том, чтобы вырастить большой урожай, да чтобы овощи получились вкусные, красивые и ровные. Как говорят, один к одному.
Именно такие замечательные овощи и можно вырастить из профессиональных семян.
Вообще-то изначально профессиональные семена и предназначены для профессионалов, которые выращивают и продают овощи в больших количествах и заинтересованы в том, чтобы их продукция имела товарный вид.
Наш садовод-любитель тоже не баловством занимается на своем участке, а выполняет личную продовольственную программу. Поэтому всем нам тоже очень пригодятся семена профессиональных сортов. Разумеется, такие семена требуют соответствующего подхода, зато и отдача выше. А трудностей мы не боимся.
Почему же все продающиеся в магазинах семена нельзя назвать профессиональными? Да хотя бы потому, что профессиональные семена - это, в основном, гибридные семена. Главное преимущество гибридных сортов по сравнению с обычными в том, что из них можно вырастить овощи с заранее заданными свойствами.
Есть такой гибрид белокочанной капусты среднего срока созревания под названием Краутман. Все крупные хозяйства и фермеры давно его выращивают. Чем же он так привлекателен?
Этот гибрид отличается повышенным содержанием сахара - значит, капуста будет вкусна в квашенном виде, да и в свежем тоже хороша - сочная, сладкая. Лист упругий, сочный - значит, и выглядеть будет привлекательно в любых заготовках. Внутренняя часть кочерыги маленькая - значит, отходов и вредных веществ тоже меньше. В поле стоит хорошо, не растрескивается - значит, долго не портится. К тому же устойчива к точечному некрозу. В подвале хранится до февраля - значит, ее можно периодически доквашивать.
Все эти особенности помогают получать отличную продукцию и профессионалам и любителям. Сортов, обладающих всем комплексом подобных свойств, нет, а вот гибриды с такими качествами имеются. Про другие культуры можно сказать то же самое.
Производство гибридных семян - дело очень дорогое, поэтому и цена на них выше. Достаточно сказать, что стоимость научных исследований по выведению нового гибрида в 80 - 100 раз выше, чем затраты на выведение нового сорта.
И еще: гибридные семена нельзя получить самостоятельно, просто собрав их на своем огороде. Из них никогда не вырастет такое же растение.
Вот, пожалуй, и все на первый раз. В дальнейшем мы расскажем вам о конкретных гибридах капусты, моркови, свеклы, лука-порея и об особенностях их выращивания.
В. Мосолова
Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 156 | автор: sadovod | Вчера, 19:40 | Комментариев 0 |
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