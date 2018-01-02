

::. Растительные ценозы | Овощеводство Растительные ценозы

Овощные культуры выращивают не отдельными растениями, а определенными группами на различных по величине площадях. Такие сообщества носят названия растительных ценозов (фитоценозов) или просто ценозов. В огороде каждая грядка, участок, теплица также являются ценозами. В ценозах растения могут быть одного вида и сорта (монокультура), а также разных видов и из разных семейств (уплотнение основной культуры и совместные посадки). В ценозах наиболее полно проявляются биологические и урожайные свойства овощных культур.

Один из основоположников учения о фитоценологии профессор В. Н. Сукачев в первой половине XX века указывал, что фитоценоз нельзя свести к простому механическому соединению растений, где свойства его являются лишь суммой свойств отдельных растений, его составляющих. В фитоценозе возникает целый ряд новых свойств, присущих лишь ему как определенному закономерному сочетанию растений и возникающих в результате сложных взаимодействий между растениями и между ценозом и средой.

Суть создания любого растительного ценоза состоит в получении максимальной продуктивности при выращивании отдельной культуры или при сочетании нескольких. Для достижения этой цели фитоценозы должны оптимально использовать солнечную энергию, чтобы активизировать фотосинтетическую деятельность листового аппарата.

По своей структуре ценозы могут быть простыми (одноярусными) и сложными (многоярусными). Одноярусными являются посевы салата, редиса, укропа, петрушки, посадки кабачка, лука на перо; многоярусными - культуры томата, перца, баклажана, картофеля, совмещения трех и более культур. Наиболее сложным ценозом является огуречный на тепличной шпалере. Для простых ценозов характерна разовая уборка урожая (возможна предварительная выборка), а для более сложных - многократный и продолжительный урожайный период. Такие биологические особенности накладывают свой отпечаток на создание и поддержание разных структур ценотических сообществ.

Для получения более высоких урожаев необходимо создать оптимальные ценозы уже на самых ранних этапах роста растений. Например, томатные сеянцы рекомендуют пикировать на одиннадцатый день после появления всходов. Но к этому дню, особенно при густом посеве, сеянцы при недостатке света и повышенных ночных температурах вытягиваются сверх меры, растут ослабленными, что при пикировке создает определенные проблемы.

Для корнеплодных, луковых, зеленных, пряных овощей оптимальные условия в ценозе создаются прореживанием загущенных всходов (до трех раз), с возможно ранним удалением всех слабых и отстающих в росте растений. Иногда даже стоит удалять и особо сильно растущие экземпляры, чтобы создавалась одинаковая для всех освещаемая плоскость.

Следует помнить, что в ценозах культуры проявляют себя достаточно активно по отношению к факторам окружающей среды: не только сами приспосабливаются к среде, но и меняют ее в благоприятную для себя сторону.

В процессе образования растительного ценоза, особенно многоярусного, создается особый микроклимат, определяемый учеными как фитоклимат, включающий тепловые, световые, водные, газовые, химические и электрические составляющие воздуха на уровне надземных органов и корнеобитаемого слоя почвы. Создаваемый растениями в ценозе фитоклимат сохраняется в течение вегетации, при этом изменяется вместе с суточными и сезонными колебаниями факторов среды и фазами развития всего сообщества растений и каждого растения в отдельности.

Фитоценозы имеют свой особый тепловой режим. В одноярусных дневная температура может понижаться, а ночью повышаться. В более высоких ценозах происходит наоборот. Ученые установили, например, что под картофелем более высокая дневная температура, чем под клевером. В огуречном ценозе в теплице происходит стабилизация температурного режима грунта, что очень важно для нормального пищевого и водного режима культуры в течение суток. Вертикальное размещение растений на шпалере создает условия для выравнивания микроклимата в теплице. На примере огурцов разберем и другие особенности многоярусного ценоза. Доказано, что определяющую роль в формировании будущего урожая имеет не величина площади питания, а схема размещения растений. Именно от ее выбора зависит площадь воздушного питания растений, использование энергии света и т. д. Правильной посадкой и последующим формированием растений в пространстве (их архитектурой) определяются продукционные возможности ценоза. Следует заметить, что при наличии разных рекомендованных схем посадки огурцов для своей теплицы следует выбирать лучшую после предварительной проверки нескольких схем.

Исключительно важен световой режим в ценозе. По мере роста огурцов на шпалере листья нижнего яруса и частично среднего все больше затеняются. Ослабление освещенности может быть не очень резким, если правильно разместить и подвязать растения, раньше и точнее проводить обрезку боковых побегов и вырезку отдельных верхних крупных затеняющих листьев.

Затенение внутри ценоза вызывает анатомические изменения в листьях. Часть из них становится "теневыми", с измененным строением слоев клеток, поглощающих солнечную энергию. Фотосинтез в таких листьях ослаблен, но зато они обеспечивают устойчивую энергетическую его эффективность по образованию углеводов, необходимых для дыхания. Затененные нижние листья в сочетании с возможной нехваткой элементов питания раньше времени желтеют и отмирают, хотя продолжительность жизни любого листа может составлять до двух месяцев. Для поддержания работоспособности нижних листьев нужно проделывать к ним с помощью обрезки "световые колодцы".

Для лучшего светового режима растений важна их густота размещения в ценозе. При оптимуме этого показателя урожай с одного растения может снижаться, но общий - возрастать.

В ценозе возможно улучшение влажностного режима почвы за счет снижения испарения воды с ее поверхности.

Установлено для опыляемых огурцов сочетание в посадках двух и трех разных сортов. В таком ценозе урожайность всегда увеличивается. Происходит это за счет лучшего опыления цветов добавочной пыльцой.

Создание оптимальных высокоурожайных ценозов требует проведения комплекса агромероприятий: от отбора семян по крупности перед посевом до периодичности сбора плодов.

Э. Феофилов,

заслуженный агроном

России

Газета «САДОВОД»



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Правила совместных посадок овощей

Что такое минеральные удобрения

Оптимальные условия для растений

С какой целью после посева овощных культур проводят уплотнение (прикатывание) поверхностного слоя почвы?

Свойства новых сортов овощей.

::. прочитало: 173 | автор: sadovod | Вчера, 14:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.