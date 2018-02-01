

::. Субстраты для выращивания овощей: ПЛАСТМАССЫ | Овощеводство Субстраты для выращивания овощей: ПЛАСТМАССЫ

Различные пластмассы стали использовать в качестве субстратов для выращивания овощных и цветочных культур более сорока лет назад. Выращивание на них различных растений может представлять определенный интерес для людей ищущих и любознательных.

Следует отметить, что из многих искусственных материалов, используемых в качестве субстратов для овощных растений, проще всего и легче что-либо вырастить на ионитной почве; не представляет особых затруднений выращивание на коре, опилках и гидролизном лигнине; побольше сложностей представляют песок, щебень и керамзит, затем вермикулит. Наибольшие сложности приходится преодолевать на минеральной вате и субстратах из пластмассы. Здесь нужен и полный набор минеральных удобрений, и знание биологических свойств выращиваемых культур, и умение работать аккуратно и точно, и зоркий глаз, и опыт выращивания тех же растений в обычных условиях.

Для работы с пластмассами можно использовать питательные растворы, предназначенные для щебня и керамзита, но надо только тщательно их профильтровать от возможных осадков удобрений. Подойдут и растворы для минеральной ваты.

Рассаду культур следует выращивать на том же виде субстрата, что и взрослые растения. Из-за ускорения ростовых процессов сроки выращивания рассады могут быть сокращены на несколько дней. Это следует иметь в виду при посеве. Безрассадные культуры сеют непосредственно в грядку с субстратом, изолированную от почвы пленкой. Все пластмассовые субстраты химически инертны, то есть они ничего не выделяют и не поглощают элементы из растворов. С течением времени на поверхности частиц субстрата может образоваться небольшое количество питательных солей, которые легко смыть в конце вегетации горячей водой или очень слабым раствором соляной кислоты с последующей многократной промывкой холодной водой.

Преимущества пластмассовых субстратов заключаются в их стерильности (отсутствии корневых болезней), использовании на протяжении нескольких лет, незасоляемости, уменьшении расхода и практически полного использования элементов питания удобрений. Можно эффективно применять растворы для каждого вида растений.

Полив растворами проводят 1-2 раза в день, через 4-5 дней можно поливать чистой водой рассаду и взрослые растения.

Из пластмасс находят применение в качестве субстратов для овощей полиэтилен, полистирол, винипласт, биоластон, мипласт, пенополиуретан.

Полиэтилен гранулированный имеет частицы размером 3-5 мм (похожие на зерна риса или пшеницы, а также на мелкие горошины), плотность его составляет 0,95 г/см3, объемная масса - 0,48 г/см3, наименьшая влагоемкость -49% объема, водоудерживающая способность - 3% к объему. Непрерывно его можно использовать 7 лет.

Опыты с применением полиэтилена белого цвета давали прибавки урожая огурцов и томатов на 5-27% по сравнению с выращиванием на керамзите и щебне. Существует также гранулированный полиэтилен темного цвета.

Биоластон представляет собой тонкие и мелкие частицы черного цвета, не реагирующие с питательным раствором и сохраняющие свою структуру. На субстрате отмечается хороший рост корневой системы. За период выращивания рассада образует с субстратом нераспадающийся ком, что благоприятствует посадке.

Мипласт гранулированный имеет размер частиц 1-3 мм, плотность - 1,4 г/см3, объемную массу - 0,37 г/см3, пористость - 71% от объема, наименьшую влагоемкость - 37% к объему, высоту капиллярного подъема влаги -15 см.

Пенополиуретан (или пенополистирол) состоит из шариков (сферических гранул, окатышей) размером от 1 -2 мм и более. Частицы обладают разной влагоемкостью: 1-3 мм -14%, 3-5 мм - 9%, 5-7 мм -8%, 7-10 мм-7%, 10-15мм - 6%. На субстрате создаются самые благоприятные условия для корней растений - оптимальные температура, влажность и аэрация. Корневая система молодых растений легко извлекается из субстрата без повреждений, что очень важно для пересадки растений.

По способности поглощать элементы из раствора (в силу пористости частиц) пенополиуретан стоит после речного песка, диоритового и гранитного щебня и кварцевого песка.

Представляет интерес добавка в субстрат верхового торфа или, наоборот, добавка субстрата в торф. В последнем случае изолировать смесь от почвы не нужно. В торфе улучшаются показатели воздухообмена, теплопроводности.

От солей, осевших на частицах, субстрат легко и быстро отмывается водой.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 10:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.