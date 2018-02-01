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::. Субстраты для выращивания овощей: ЩЕБЕНЬ | Овощеводство
Субстраты для выращивания овощей: ЩЕБЕНЬ
Назначение любого искусственного субстрата для выращивания растений состоит в том, чтобы служить им опорой, обеспечивать благоприятные условия для свободного роста, распространения и работы корней. Этим условиям вполне отвечает субстрат из щебня: гранитного, диоритового, базальтового.
Для выращивания овощных культур (чаще огурца, томата, перца) используют щебень с. размером дробленых частиц от 5 до 10 мм. Он имеет плотность 1,65 г/см3, водовместимость -49% от объема, водоудерживающую способность - 10% от объема, высоту капиллярного подъема влаги -2 см. Для повышения водоудерживающей способности щебня рекомендуется добавлять к нему крупнозернистый речной песок.
Перед использованием субстрат промывают водой на сетках (металлических или пластмассовых) с мелкими ячейками, таким образом, удаляют все пылеватые частицы и мелкие засорители. Затем проводят зафосфачивание, для чего заливают на сутки 2%-м раствором вытяжки суперфосфата. Вместо суперфосфата можно использовать 0,2%-й раствор ортофосфорной кислоты. Раствор сливают, промывать субстрат не надо.
Соединения кальция, значительно подщелачивающие субстрат и затрудняющие рост растений, после обработки образуют на поверхности частиц малорастворимую в воде пленку фосфатов кальция, что делает субстрат более инертным. Эти соединения доступны для постепенного поглощения корнями растений.
При использовании необработанного щебня от поливов растений питательным раствором железо и ряд микроэлементов выпадают в осадок и становятся недоступными растениям.
На щебне в течение вегетации не растут сорняки; щебень не нужно рыхлить, так как заостренные края частиц могут поранить корни и корневую шейку.
Для рассады используют просеянный щебень с размером частиц 3-5 мм. Желательно добавить в субстрат немного песка. Насыпают субстрат в твердые емкости; у торфяных горшочков разрушаются стенки при поливах. Высота субстрата до 8 см в ящиках и до 10 см в горшочках. Сроки выращивания могут быть на несколько дней меньше, чем на обычном грунте. Полив раствором один раз в день, один полив в неделю чистой водой.
Глубина субстрата для культуры - не более 20 см. Насыпают его в деревянные поддоны, выстланные двумя слоями полиэтиленовой пленки.
Питательный раствор для рассады и взрослых растений применяют одинаковый, только для рассады его концентрацию снижают наполовину или на четверть.
Для раствора пригодны многие виды удобрений. В качестве азотных - калийная, аммиачная и кальциевая селитры, мочевина и бесхлорная нитрофоска; фосфорных - вытяжка суперфосфата и ортофосфорная кислота (100 мл вместо 840 г суперфосфата); калийных - селитра и сульфат калия; кальций содержат суперфосфат, нитрат и сульфат кальция; магний - сульфат магния; сера поступает из сульфатов калия, магния, цинка, меди, марганца; железо - из сульфата и хелата; микроэлементы - из микроудобрений (отдельно или в комплексных таблетках).
Лучшим считается раствор из чистых солей. Он содержит (г/л): кальциевой селитры -0,90, калийной селитры - 0,65, аммиачной селитры - 0,07, сульфата магния - 0,20, однозамещенного фосфата калия -0,25 и микроудобрения. Концентрация раствора - около 2,1 г/л, соотношение N:Р:К:Са:Мg = 1:0,26:1,46:0,69:0,09. Концентрация питательного раствора - один из существенных моментов выращивания овощей на щебне. Оптимальные ее величины составляют; для огурца-1,6 г/л, томата - 2,2 г/л, перца - 0,8-1,6 г/л; средний оптимум для всех культур -1,5-2 г/л; по периодам вегетации концентрация питательного раствора колеблется
от 1 до 3 г/л. Увеличение концентрации снижает размеры листьев и коэффициент транспирации, ухудшает водный режим; засоляет верхний слой субстрата, что приводит к растрескиванию стеблей огурцов.
В культуре на щебне наблюдается высокий уровень поглощения питательных элементов из раствора: азота - 77-86%, калия - 75-83%, фосфора - 80-91 %, железа - 87-95%. Соотношение нитратного и аммиачного азота должно составлять 4:1. Фосфор постоянно поглощается субстратом для нейтрализации выделяемого последним кальция, но величина этого поглощения меньше, чем у речного песка.
Внекорневые подкормки можно проводить раз в месяц с концентрацией удобрений 0,2-0,3%. В состав подкормок должны входить азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и микроэлементы. На огурцах эффективны подкормки мочевиной - 1,5-2 г/л. Опрыскивание нужно делать рано утром.
Приемы агротехники культур, выращиваемых на щебне, не отличаются от обычно принятых. Особое значение приобретают своевременность и качество операций по уходу. Для поливов годится только свежеприготовленный раствор или приготовленный не более суток назад. Нельзя готовить раствор в металлической емкости. Полив не менее двух раз в день, а через 3-4 дня поливают чистой водой для предупреждения засоления поверхности. Вносить раствор можно и с помощью опрыскивателя, предварительно тщательно процедив. Изначальная сбалансированность элементов питания в нужных для растений количествах, возможность легко изменить уровень питания по периодам вегетации способствуют ускорению ростовых процессов на щебне, улучшению плодообразования и повышению урожайности. Качественные показатели урожая также бывают лучше. В плодах огурцов содержится меньше нитратов, больше Сахаров и аскорбиновой кислоты.
В плодах томата возрастает содержание сухих веществ, Сахаров, органических кислот и витамина С. У лука пера - больше Сахаров и витаминов. В экологически неблагоприятных местах продукция менее загрязнена вредными веществами.

Повышенное качество продукции обусловлено интенсивным ростом и активной поглотительной деятельностью корней, более интенсивным фотосинтезом, накоплением ассимилятов, улучшением оптических свойств листьев (лучшим поглощением света). В процессе выращивания растений на искусственных субстратах складываются свои взаимоотношения между микроорганизмами и корнями. Ученые установили, что на щебне из базальта микробы способствовали накоплению макроэлементов в моркови, мангольде, листовой капусте, а также увеличению Сахаров и витаминов в разных овощах.
Выращивание овощей на щебне можно вести много лет без замены и добавок. Отрицательные процессы при его эксплуатации в промышленных теплицах (засоление, токсичность корневых остатков) в огородных тепличках не будут иметь место по причине укороченной вегетации.
После ликвидации культур крупные корневые остатки можно выбрать из щебня вручную, а мелкие удалить, промыв водой. Вода удалит и образовавшиеся щелочные соединения. Для обеззараживания субстрат обрабатывают кипятком в течение часа.
Существует и достаточно несложный способ восстановления (регенерации) субстрата до первоначального состояния. Для этого его заполняют 0,15-0,20%-м раствором калийной щелочи на 2-3 суток. Затем промывают 2-3 раза водой и снова обрабатывают вытяжкой суперфосфата.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2004г.
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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 11:53 | Комментариев 0 |
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