

::. Показатели качества семян | Овощеводство Показатели качества семян

Определение качества семян занятие не очень увлекательное, но необходимое. В семенах, которые мы покупаем или выращиваем, скрыт урожай будущего, а возможно и не одного года. Поэтому давайте разберемся, что же понимается под словами «качество семян».

Показателями качества семян являются: чистота, всхожесть, энергия прорастания, хозяйственная ценность, жизнеспособность.

Чистота семян подразумевает две вещи, во-первых: в пакетике с семенами должны находиться обозначенные на нем семена, без примеси земли, сора, без примеси семян сорняков или других, не обозначенных на пакетике семян, без ломаных, битых и некондиционных (уродливых, пустых, слишком мелких или больших) семян; во-вторых, чистота семян подразумевает сортовую чистоту, то есть если на пакетике с семенами указан определенный сорт, а вы впоследствии выявили пересортицу, то есть основания предъявить свои претензии фирме-производителю.

Всхожесть семян в процентном отношении должна быть указана на пакетике. Она зависит от зрелости семян, длительности и условий хранения. Более высокой всхожестью обладают семена плодовых растений, поскольку они вызревают в плоде одновременно. Более низкая всхожесть у растений, имеющих цветочную стрелку, так как в этом случае семена на нижних ее побегах не успевают вызреть к моменту сбора. Даже семена, имеющие высокую всхожесть, теряют ее (частично или полностью) при неправильном или слишком длительном хранении. Оптимальными условиями для хранения семян считаются: температура воздуха 14...16°С, влажность воздуха около 75%, влажность самих семян не должна превышать 13-14%.

Энергия прорастания семян это совсем не то же самое, что всхожесть. Она характеризует жизнеспособность семян. Бывает так, что посеянные семена долго не всходят, но потом всходят все. А в результате мы имеем значительное опоздание в выращивании культуры, разреженные и недружные всходы, нашествие сорняков и вредителей. В общем, такая посадка не в радость, а в тягость. А все дело в пониженной энергии прорастания.

В домашних условиях показатель всхожести и энергии прорастания можно проверить. Это особенно стоит сделать, если у вас сохранилось много старых, долго хранившихся семян или есть семена, полученные самостоятельно. Семена проращивают на влажной фильтровальной бумаге или тряпочке.

Хозяйственная ценность семян совершенно особый показатель, хотя сейчас он редко указывается на пакетиках с семенами. На хозяйственную ценность семян указывает само название сорта, название гибрида и номер его поколения F1, а также такие пометки, как «авторские семена» или «семена мастер-класс». Отличие гибридов от сортов в основном заключается в специализированности первых. Гибриды всегда выводятся с какой-то определенной целью: повышенная урожайность или устойчивость к заболеванию. Поэтому для получения максимально возможного урожая необходимо очень строго соблюдать агротехнику каждого конкретного гибрида. Нельзя забывать о том, что один особенно отзывчив на минеральные подкормки, другой требует легкой, воздухопроницаемой почвы. Обычно предпочтения данного гибрида указаны на пакетике с его семенами, все их следует соблюдать. В противном случае гибрид просто не сможет проявить все свои положительные качества. Семена-гибриды получают путем скрещивания двух специально подобранных родительских (как правило, сортовых) растений. Родительские сорта фирма-производитель всегда держит в строгом секрете.

Говорят, что семена с гибридных растений собирать нельзя. Это не совсем так. Все дело в том, что в гибридизации используется эффект гетерозиса, о котором я уже рассказывала в статьях о селекции животных. В растительном мире все точно так же: гетерозис проявляется в первом поколении гибридов увеличением урожая примерно на 50%. Во втором поколении идет расщепление родительских признаков и урожайность падает (примерно на 50%). Путем отбора растений, имеющих все гибридные свойства, можно вернуться к высокой урожайности, закрепить хозяйственно-полезные качества и через несколько лет иметь новый сорт.

Сортовые растения генетически стабильны, поэтому они способны приспосабливаться к условиям выращивания. Сорта всегда более пластичны и менее прихотливы. Их урожайность обычно ниже, чем у гибридов, но более стабильна. Семена сортов, при условии правильного опыления, можно собирать и использовать для дальнейших посевов. Позаботиться о семенах следует заранее. Выращенные самостоятельно семена стоит проверить на всхожесть и энергию прорастания. Следует определиться с покупкой недостающих семян, выбрать отвечающие вашим требованиям сорта или гибриды, при покупке проверить, чтобы на упаковке была вся необходимая информация о растении, сорте, количестве и качестве семян и информация о фирме-производителе. Это избавит вас от многих хлопот и разочарований.

А. Кремнева

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 213 | автор: sadovod | Сегодня, 10:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.