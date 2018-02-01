

::. Полезные для растений газы | Овощеводство Полезные для растений газы

С момента посева и до ликвидации культуры после уборки урожая корневая система и надземные части растения постоянно находятся в среде, важнейшей составной частью которой является воздух. Последний состоит из постоянных элементов (газов), необходимых для жизнедеятельности растений, и временно попадающих в него примесей, которые в различной степени вредят культурам - от угнетения роста и развития до гибели растительного организма.

Наибольшее значение из атмосферных газов для жизни растений имеют кислород и углекислый газ, а частично - азот и окись углерода (угарный газ).

Кислород, поддерживая жизнь растений, сам является продуктом их жизнедеятельности. Он образуется при разложении воды с помощью солнечной энергии в ходе фотосинтетического процесса в листьях растений. Фотосинтез увеличивает накопление кислорода в воздухе и его соотношение с углекислым газом.

Для надземных частей растений кислорода всегда бывает достаточно. Но для высеянных семян, корней и сопутствующих растениям почвенных микроорганизмов количество содержащегося в почве кислорода часто является определяющим фактором.

Кислород (а также вода и температура) дает толчок к началу ростовых процессов в семенах. От его недостатка снижается дыхание семян, что удлиняет состояние их покоя и затягивает прорастание. Здесь важна хорошая обработка почвы, улучшающая газообмен и сроки всхожести растений.

Интенсивный и непрерывный газообмен между почвой и приземным слоем воздуха необходим для поддержания достаточной концентрации кислорода в почве и удаления из нее углекислого газа.

Высокое содержание кислорода, близкое к атмосферному, нужно листьям растений. Корни же вполне нормально могут развиваться уже при 2% кислорода в почвенном воздухе, если углекислого газа в нем не более 50%. Но недостаток кислорода при избытке влаги, переуплотнении почвы усиливает токсическое действие корневых выделений (кислот уксусной, щавелевой и др.), продуктов разложения старых корневых остатков, увеличивает почвенную кислотность и процессы оподзоливания почвы.

При кислородной недостаточности стенки клеток корней становятся тоньше, корни хуже ветвятся и слабее образуют корневые волоски, поглощающие элементы питания. Корни занимают более поверхностное положение, что можно наблюдать, например, у тепличных культур при плотных или переувлажненных грунтах. Это отражается на надземных органах растений: общая масса их снижается, останавливается прирост площади листьев, падает содержание хлорофилла, усиливается расход углеводов на дыхание, тормозится передвижение воды из корней в листья, прекращается снабжение корней продуктами фотосинтеза.

Углекислый газ является элементом воздушного питания растений, необходимым компонентом фотосинтеза в листьях. Для углеродного питания овощных культур в оптимальном режиме естественного содержания углекислого газа в воздухе (0,032% по объему) обычно не хватает, особенно для тепличных огурцов и томатов. Его могло бы быть достаточное количество, при условии непрерывного притока свежего воздуха к растениям со скоростью 0,5 м/ сек, что невозможно в обычных условиях выращивания.

При малых количествах углекислого газа в воздухе любое его небольшое увеличение положительно сказывается на фотосинтезе и продуктивности растений.

Для тепличных овощных культур наиболее благоприятна концентрация углекислого газа в воздухе до 0,3%. Углекислый газ нужен растениям с момента появления зеленого листа и до конца вегетации. Повышенное его содержание в теплице стимулирует растения более продуктивно использовать световую энергию, которой здесь обычно меньше, чем в открытом грунте. При перегревах в полуденное время углекислый газ приостанавливает резкое снижение (депрессию) фотосинтеза.

Кроме листьев корни также поглощают углекислый газ из почвы в количестве четвертой части от поглощаемой при нормальном течении фотосинтеза. Наибольшее поглощение его листьями происходит в утренние часы, второй пик поглощения - после снижения температуры к вечеру. Нормальное ежедневное снабжение растений углекислым газом в определенной степени способствует их устойчивости к болезням и вредителям.

Почва через деятельность микроорганизмов по разложению растительных остатков, органических удобрений, рыхлящих материалов является одним из главных источников углекислого газа и непрерывного обогащения им приземного слоя воздуха, где размещаются растения.

Во второй половине прошлого века было открыто явление непосредственного поглощения газообразного азота из воздуха разными овощными культурами. Но из-за незначительности поглощаемых количеств это помогает растениям только в некоторых критических случаях. Наибольшую пользу приносит азот, поглощаемый из почвенного воздуха клубеньковыми бактериями на корнях бобовых культур, который после разложения корневых остатков преобразуется в соединения, имеющие пищевое значение.

С середины XIX века до середины XX в тепличках, где выращивали огурец сорта Клинский, применяли агротехнический прием, называемый «копчением». Растениям на определенное время давали окись углерода, или угарный газ. Эффект его действия состоял в увеличении количества женских цветков и завязей, ускорении плодоношения и увеличении урожая огурцов.

Э. Феофилов, засл. агроном России



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Воздух в жизни растений

Фотосинтез

Требования овощных культур к воздушной среде

Ветры в жизни растений

Как влияют угарный и углекислый газы на морковь и картофель?

::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 10:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.