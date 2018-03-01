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::. Вредные газы для растений | Овощеводство
Вредные газы для растений
В атмосферном воздухе вблизи промышленных предприятий периодически могут находиться некоторые газы, представляющие опасность для огородных культур: сернистый газ, фтор, хлориды, двуокись азота и др. Дымовые газы нарушают в растениях важнейшие физиологические и биохимические процессы, ослабляют рост и развитие, понижают жизнеспособность и продуктивность. Даже невысокие концентрации промышленных газов способны снижать интенсивность транспирации растений до 1,5-2,0 раз. Максимальную вредоносность газы приносят в полуденное время при высокой освещенности и температуре, минимальную - в ночное время. При кратковременном действии вредных газов растения не получают существенного урона.
Выхлопные газы автомобилей вдоль дорог с интенсивным движением не менее опасны для овощных культур. Они содержат такие элементы-загрязнители, как кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, фтор.
Кадмий нарушает окислительно-восстановительные процессы в растениях, снижает активность ряда ферментов, задерживает поглощение кобальта и образование витамина В12. С растениями он попадает в организм человека, где способен накапливаться и откуда плохо удаляется.
Из воздуха через листья в растения попадает до 1,5% свинца. Очень низкие концентрации его частично стимулируют рост, высокие - сильно угнетают.
Общеизвестна вредность ртути на организм человека. Предельно допустимая ее концентрация в овощах составляет 0,03 мг/кг. Ртуть ухудшает рост растений и снижает урожай.
Мышьяк накапливается в корнях, замедляет их рост и развитие всего растения. Устойчивы к его действию картофель, томат, морковь, свекла, шпинат, кукуруза.
Внешние признаки поражения растений вредными газами могут походить на проявления недостатка питательных элементов и ожогов.
В теплицах при излишке навоза, переувлажнении грунта, заболачивании нижних слоев без дренажа могут образовываться аммиак, сероводород, метан. Они поражают корни и повреждают надземные части.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 10:53 | Комментариев 0 |
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