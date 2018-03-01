

::. Как повысить урожай или приемы ухода, повышающие урожайность овощей | Овощеводство Как повысить урожай или приемы ухода, повышающие урожайность овощей

Приемы ухода за овощными культурами достаточно подробно освещены в специальной литературе. Их применяют исходя из биологических особенностей видов и сортов, сроков вегетации и погодных условий. Уход за посеянными или посаженными растениями состоит из ряда последовательных операций с ними или с почвой с целью своевременного, целенаправленного и качественного создания условий для роста, развития и формирования урожая.

Недостаточная полнота и точность исполнения каждой операции по уходу, а тем более допускаемые при этом ошибки, приводят к снижению возможного (потенциального) уровня урожайности культур.

Многие приемы ухода, несомненно, полезные в исполнении по отдельности, могут усиливать свое положительное действие на растения в удачном сочетании. Вот о таких случаях и пойдет речь.

Есть приемы работы с растениями разового порядка, сиюминутные, действующие ограниченный отрезок времени, как посев или посадка. После всходов или приживания эти операции остаются в прошлом и с данными растениями не повторяются. А вот прореживание растений, кроме повторения, может оптимизировать последующие стадии роста и развития. Еще более длительный период действует основная заправка почвы удобрениями. Но эти действия усиливаются дополнительными приемами ухода.

Более эффективно основная заправка почвы будет воздействовать на питание растений в случае одновременного сочетания трех компонентов: свежих органических удобрений (с осени) или перегноя (весной), минеральных удобрений и известковых материалов. Это особенно требуется на супесчаных почвах.

Известкование кислой почвы под свеклу должно сопровождаться одновременным внесением борного удобрения с целью предупреждения заболевания корнеплодов сердцевинной гнилью.

Дополнительные поливы редиса в жаркую погоду в сочетании со слабым по концентрации азотным удобрением будут препятствовать его стрелкованию.

Избыток азота в почве с одновременным внесением его в подкормках не приведет к чрезмерному накоплению нитратов в растениях, а даже снизит их количество, если добавить в каждую подкормку немного калийного удобрения, а раз в месяц - и фосфорного. И калий, и фосфор всегда будут противостоять нитратам.

Совместное внесение минеральных удобрений (без фосфорных) с навозом или птичьи пометом благоприятно по причине достаточно высокого уровня содержания в органике легкорастворимых форм фосфора.

При обработках растений, пораженных вредителями или болезнями, химическими или растительными ядами полезны добавки калийного удобрения и микроэлементов. Последние помогают в излечивании растений. Микроэлементы устраняют их разбалансированность в растениях, а калий действует против грибных болезней.

Подкормки растворами органических удобрений в открытом грунте должны сопровождаться последующим рыхлением почвы в целях предохранения ее от образования корки, затрудняющей газообмен.

Для улучшения холодостойкости рассадных овощей применяют как температурную закалку семян и рассады, так и подкормку рассады калийным удобрением.

Сопротивляемости растений заморозкам, переменным температурам и болезням в молодом возрасте способствует прогревание семян и воздействие холодом на проростки. Эти приемы также ускоряют развитие растений. Поправка тепличных растений на шпалере после подвязки должна сопровождаться постоянным удалением части листьев и побегов, затеняющих нижние ярусы.

В целях ускорения созревания последних плодов томатов практикуют целый ряд одновременных приемов: удаление всех кистей с бутонами и верхушек всех побегов, расщепление стебля сквозным продольным разрезом с раздвижением его деревянной палочкой, легкое подтягивание стебля вверх для надрыва активных корешков. Последний прием уменьшает поступление пищи из почвы и способствует оттоку в плоды питательных веществ из листьев.

Многие приемы выращивания овощей приносят двойную и даже множественную пользу. Так, окучивание картофеля при высоте побегов до 5 см ликвидирует сорняки в ранней стадии развития и защищает всходы от заморозков. В последующие периоды окучивание помогает образованию дополнительных корней, улучшению минерального питания, снижает излишнее увлажнение от осадков, предупреждает фитофтороз, придает устойчивость стеблям к полеганиям и поломкам.

Рыхление поверхностного слоя почвы разрушает образующуюся корку, способствует сохранению влаги, уничтожает сорняки после всходов.

Мульчирование повышает и ускоряет всхожесть семян, предохраняет верхний слой почвы от уплотнения, сохраняет влагу и тем экономит поливную воду, позволяет лучше промачивать почву, стабилизирует температуру почвы, при темном мульчирующем материале обеспечивает лучший прогрев почвы, а при светлом - лучшую освещенность нижних листьев, предохраняет зимующие растения от вымерзания, способствует привлечению дождевых червей.

Освежительные поливы по растениям поднимают влажность воздуха, снижают температуру листьев, повышают степень их оводненности, усиливают нарастание зеленой массы, снимают с растений слой пыли.

Обрезка растений ограничивает чрезмерный рост отдельных их частей, позволяет растениям рациональнее использовать пластические вещества, улучшает световой режим, формирует урожаи в более ранние и короткие сроки.

Своевременность приемов ухода и их удачные сочетания позволяют растениям легче переносить неблагоприятные условия внешней среды с меньшим снижением при этом уровня продуктивности.

Э. Феофилов, засл. агроном России



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::. прочитало: 485 | автор: sadovod | Вчера, 13:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.