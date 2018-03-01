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::. Уход за овощными культурами в нестандартных ситуациях | Овощеводство
Уход за овощными культурами в нестандартных ситуациях
Рекомендованные правила ухода за выращиваемыми в открытом грунте и теплицах овощными культурами не являются чем-то раз и навсегда данным, неизменным и застывшим. Они предполагают и разумные (компромиссные) отклонения в ту или иную сторону в зависимости от ситуации.
Умение быстро оценить складывающуюся климатическую ситуацию, использовать накопленный опыт ухода за культурами, увидеть изменения, происходящие с растениями, от правильных или ошибочных операций с ними и составляет мастерство огородника.
Избыточная влажность участка в отдельные годы за счет высоты стояния грунтовых вод, низинности местности, большого слоя снега и обильных весенних осадков заставляет делать гряды выше обычного уровня, проводить посадки ряда культур на гребнях. Как известно, эти приемы способствуют не только лучшему осушению почвы при избытке влаги, но и помогают ее прогреву и создают благоприятный воздушный режим. Для этих же целей следует отказаться от внесения свежего навоза, а минеральную заправку перенести на весну, изменив также характер подкормок. В год нормальной влагообеспеченностью можно вернуться к обычной предпосадочной агротехнике.
Наличие одного вида навоза крупного рогатого скота, но с разной степенью разложения всегда позволит удовлетворить запросы в питании отдельных овощных культур. Например, свежий навоз можно внести под огурцы и другие тыквенные, полуперепревший - под пряновкусовые овощи, капусты, лук, а перегной - под корнеплоды, зеленные, картофель.
Известно, что уровень урожайности каждой овощной культуры зависит от определенного количества поливной воды (в дополнение к осадкам в открытом грунте) и питательных веществ, внесенных с удобрениями в течение вегетации. Поливную воду и подкормки при благоприятных погодных условиях можно было бы вносить в почву равномерно, через одинаковые интервалы и примерно в одинаковых дозах. Но поскольку такого в природе не бывает, то приходится очень часто менять условия этих приемов ухода, проявляя необходимую гибкость.
Потребность в воде у растений повышается при интенсивном росте и образовании новых органов, а также в периоды жаркой погоды в связи с усилением испарения ее листьями в ходе транспирационного процесса. Но в то же время научными экспериментами установлено, что лучшие результаты по урожаям разных культур (особенно в теплицах) можно получать при меньших расходах воды. К тому же для основных культур установлены уровни водоснабжения для получения единицы массы продукции. Можно прикинуть общий расход воды за вегетацию на планируемый урожай и расходовать ее на поливы немного меньше верхнего предела, изменяя поливные нормы и кратность поливов в зависимости от складывающихся условий погоды, возраста и состояния растений.
В нашем опыте в двух огородных тепличках расход поливной воды в среднем 20 л/м2[/sup] в неделю, с изменением поливных норм урожай составил 12 кг на полезный м2, а при постоянных ритмах полива по 30 л/м2[sup] в неделю урожай был на треть меньше. Сорт томатов и прочие условия выращивания были одинаковыми.
Эффективное использование удобрений в подкормках предполагает внесение одного или нескольких элементов перед моментом, когда потребность в них наибольшая, с учетом внесенных в основную заправку органических и минеральных удобрений; изменение концентраций и форм удобрений, содержащих один и тот же элемент; своевременность внекорневых подкормок в дополнение к корневым.
При внесении в почву азота можно чередовать аммиачную селитру с калийной и кальциевой мочевиной, растворимом и коровяком; калия - внесением сульфата калия, калийной селитры, калимага, магния - сульфата магния и калимагнезии. Дозы суперфосфата в подкормках могут меняться от 0,5 до 2 г/л, азотных удобрений - от 1 до 4 г/л, калийных - от 2 до 5г/л, магниевых - от 2 до 4 г/л.
Ликвидацию вредителей на культурах также лучше осуществлять с применением нескольких препаратов одинакового действия. Это относится прежде всего к растительным средствам - отварам и настоям. Ядохимикат против определенного вредителя стоит использовать только в качестве последнего средства, когда другие меры оказались малоэффективными.
Для культуры огурца исключительно важное значение имеет обрезка, а меняющаяся в зависимости от погодных условий и состояния растений - в особенности. Смысл изменений характера обрезки состоит в поддержании непрерывности плодоношения и ускорения налива плодов, а также способствует сохранению благоприятных условий освещенности растений и вентиляции теплицы.
Уже после обрезки главного стебля над шпалерной проволокой и начала отрастания боковых побегов обрезка последних не должна быть однотипной. Здесь еще гибкости в операциях не требуется, по правилам формирования растений обрезку побегов осуществляют от нижних к верхним, оставляя от одного листа до трех-четырех. Зато с побегами последующих порядков стандартных правил нет, и формирование каждого растения принимает индивидуальный характер.
При нормальных условиях температуры и питания обрезка будет зависеть от световых условий. При сильном свете побегам можно дать возможность вырасти подлиннее, а при слабом - обрезать покороче. Это связано с тем, что высокая интенсивность освещения позволяет растениям образовывать не одну завязь на побеге, которая может превратиться в плод. При низкой интенсивности света побег может вытягиваться, тем самым ослабляясь, и образовывать не более одной завязи на конце. Короткая обрезка в этом случае поможет образованию побега следующего порядка, где завязь чаще образуется после первого листа.
Даже такой полезный прием агротехники, как мульчирование почвы, можно применять по-разному. Глинистые почвы мульчируют песком, песчаные - торфом, переувлажненные - опилками; последние в определенной степени помогут предотвратить и засоление верхнего почвенного слоя. В теплицах полезно дать в виде мульчи мелко нарезанную пленку, что обеспечит лучшую освещенность растений в нижней зоне.
Э. Феофилов, засл. агроном РОССИИ
Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 11:30 | Комментариев 0 |
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