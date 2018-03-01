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::. Способы обогрева грядок | Овощеводство
Способы обогрева грядок
Многие дачники и садоводы задумываются над тем, как создать растениям на участке наиболее благоприятные условия для роста и развития и тем самым увеличить урожай. Решить эту задачу в наших климатических условиях совсем не просто, поскольку даже в хорошую погоду весной от почвы веет холодом, корешки растений зябнут, и растения отказываются развиваться. Чтобы дать почве тепло, раньше высаживать растения, собирать и повышать урожай, можно действовать несколькими способами. Рассмотрим их.

В подпочвенный плодородный слой на глубину до 20-30 см закладывают изоляционные материалы: толь, рубероид, шифер или полиэтиленовую пленку. Ранней весной грядку проливают кипятком. Такая грядка благодаря изоляционному слою хорошо удерживает воду, которая, испаряясь, дает корням растений паровое тепло. Рассаду огурцов в такую грядку можно высаживать почти на неделю раньше обычного срока, и уже в начале июля получать урожай. К сожалению, такой способ обогрева грядок применяется не часто, во-первых, из-за больших трудозатрат, во-вторых, потому, что кипяток губит в почве все живое, она «не дышит», корни не проникают вглубь, а, скапливаясь на листовом материале в условиях избыточной влажности, нередко подпревают и погибают.
# При другом способе обогрева почвы в подпочвенном слое прокладывают металлические трубы, по которым циркулирует вода от отопительной системы дома, либо просто раскладывают вдоль грядок сверху черные пластиковые рукава, заполненные водой и имеющие по торцам винтовые или иные заглушки. Трубы и рукава размещают строго между рядками растений через каждые 20-25 см, причем в первом случае обогревается прежде всего почва, а во втором - приземный воздух, поскольку черная поверхность днем аккумулирует тепло, а ночью его отдает. К сожалению, данный способ, как и предыдущий, пока что применяют редко, поскольку у нас мало дачных домов с водяной отопительной системой, а приобретение труб и рукавов, оснащенных контрольно-регулирующей аппаратурой, требует немалых финансовых затрат.
# Следующий способ обогрева почвы предусматривает использование электроэнергии. На слой песка петлеобразно укладывают тепловой электрокабель, укрывают его какой-либо сеткой, а на нее насыпают слой почвогрунта толщиной около 20 см для высадки рассады или посева семян. Степень обогрева почвы и расход электроэнергии контролируется при помощи встроенного в систему терморегулятора. При поливе или перекопке почвы систему электронагрева отключают. Для одной теплицы расход мощности составляет 1 кВт в час. Если системы дополнить электрокалорифером мощностью 1,5 кВт, то рассаду теплолюбивых культур можно высаживать уже в апреле. К сожалению, система электрообогрева почвы требует значительных финансовых затрат, далеко не безопасна, да и применять ее можно лишь в присутствии на участке владельца.
# Способ обогрева почвы, при котором используют навоз, укладывая его слоями, чередующимися со слоями торфа или обычной садовой земли, наиболее известен. Разлагаясь под воздействием червей и микроорганизмов, указанные компоненты выделяют тепло, обогревающее почву и растения. Этот способ позволяет примерно на 10 дней раньше высаживать растения и получать более ранний и высокий урожай. Грядки делают в виде куч, гребней, буртов и насыпей, имеющих скаты по краям. К сожалению, из-за сокращения в последние годы поголовья скота и торфоразработок навоз и торф стали чрезмерно дефицитны и дороги.
Я в свое время соорудил полукруглую грядку, в которой вместо торфа использовал органику в виде древесных, садовых, картонно-бумажных, огородных и др. отходов, а вместо навоза - смесь фекалий, зеленой жижи, кухонных остатков и золы. Органику проливал водой и засыпал почвогрунтом, содержащим компост и минеральные удобрения. Тогда получил хороший ранний урожай, но из-за своей формы грядка занимала в 1,8 раза больше места, чем обычная, удобрения и влага скатывались с нее, из проходов легко наползали сорняки, в утренние и вечерние часы она неравномерно прогревалась солнцем, а зимой сильно промерзала из-за отсутствия какой-либо защиты по краям. Позднее я переделал ее в трапециевидную с деревянным каркасом по краям. Трапециевидная грядка занимала площадь в 1,4 раза больше, чем обычная, и очень быстро зарастала сорняками. Пять лет назад накопившийся компост из грядки вынул и распределил по участку, а на ее месте создал новую, лишенную всех указанных недостатков.
# Грядка имеет деревянный (из горбылей) каркас, обшитый полиэтиленовой пленкой для защиты древесины от гниения и органики от холода, а верхний плодородный слой уложен так, что вдоль боковых стенок образуются полубортики, сохраняющие в ложе для растений удобрения и влагу. Высота грядки 50 см, что облегчает уход за растениями, а на каркасе очень просто закрепить дуги для пленки.
Такую грядку не надо копать, достаточно лишь рыхлить; весной с нее раньше уходит талая вода, она намного раньше прогревается и позволяет почти на 3 недели раньше высаживать рассаду или высевать семена. Благодаря органике почва в грядке приобретает хорошую пористость, влаго-и воздухопроводность, что в сочетании с обогревом ее снизу и сверху создает для растений благоприятные условия, повышает урожаи, например кабачков, патиссонов и баклажанов примерно в 2 раза.
А теперь несколько полезных советов.
Самый нижний, органический, слой теплых грядок следует формировать из крупных кусковых отходов; подгнившей древесины, пней, корней, сучьев, стеблей и т. п.; промежуточный - из кусков щепы, измельченной древесины, обреза картона и бумаги, рубленого хвороста, стеблей и т. п.; а верхний - из листвы, стружек, опилок, ботвы, травы и т. п., с тем, чтобы грядка хорошо «дышала» и давала больше тепла.
Органику целесообразно пролить раствором зеленой жижи, а сверху присыпать известью или золой во избежание закисления.
Основание грядки не следует утрамбовывать, бетонировать или укрывать листовыми материалами, а наоборот, надо взрыхлить дно, чтобы усилить приток воздуха.
Чтобы усилить «горение» и как можно дольше поддерживать его, общий слой органики должен быть не менее 30-40 см, в нем должны превалировать углеродсодержащие отходы, соотношение с азотсодержащими примерно 5:1.
А. Веселов
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::. прочитало: 205 | автор: sadovod | Сегодня, 15:34 | Комментариев 0 |
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