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::. Бобы (Vícia fába) | Овощеводство / бобы
Бобы (V&#237;cia f&#225;ba)Бобы (Vícia fába)
Входят в группу бобовых овощных культур, относятся к семейству бобовых, или мотыльковых. Родиной их является Средиземноморье. Латинское название овощных бобов (Vícia fába). Бобы употреблялись человеком с незапамятных времен, о чем говорят ископаемые остатки древних поселений на территориях европейских стран. Они обнаружены в гробницах египетских фараонов за много веков до нашей эры. В лечебных целях бобы использовали в начале нашей эры в Греции. На Руси бобы появились примерно в V веке. В настоящее время эта культура распространена не так широко, как она того заслуживает. Кроме овощных возделывают также бобы кормовые.
Почва для бобов нужна с хорошей влагоудерживающей способностью, но без застоя воды, с достаточной влаго- и воздухопроницаемостью. Подходят им глинистые почвы и хорошо окультуренные торфяники. На песчаных почвах наблюдается плохой рост растений. Кислых почв бобы не выносят, показатель кислотности может быть в пределах 6,3-7,5 рН. Почву под бобы желательно готовить с осени: перекопкой на глубину до 25 см и внесением фосфорных, калийных удобрений, золы и навоза - 4-5 кг/м². В то же время в некоторых руководствах есть указания на то, что бобы лучше удаются на третий год после внесения навоза. Растения бобов являются сами ценным зеленым удобрением на бедных органикой почвах, их корни накапливают в почве азот.
Бобы - холодостойкая культура. Семена начинают прорастать при самых низких температурах, всходы переносят заморозки до -4°С.
Посев бобов проводят в ранние сроки. Глубина посева в зависимости от условий составляет: при хорошем увлажнении почвы - 3-4 см, при нехватке влаги - 5-6 см, иногда - до 8 см. При мелкой заделке семян растения могут полегать. Иногда на посевах применяют укрытие ветками, чтобы птицы не могли раскопать и склевать зерна.
Бобы очень влаголюбивы, требуют много влаги при прорастании и в первую половину вегетации. При недостатке воды происходит опадание завязей. В сухую погоду обязательны периодические поливы с глубоким промачиванием почвы.
Длинный световой день, хорошая освещенность и отсутствие затенения - необходимые условия для роста и развития бобов. Сами бобы служат кулисными растениями для кабачков и огурцов. Оптимум для роста составляет температура около 20°С, для плодообразования - несколько ниже. Взрослые бобы устойчивы к повышенным температурам.
Бобы отзывчивы на известкование почвы и подкормки. Последние проводят полным удобрением до середины вегетационного периода. До смыкания растений желательны рыхления почвы и одно окучивание.
Повторные посевы за сезон практикуют редко из-за возможного проявления корневых гнилей.
Накопление нитратов бобам не свойственно, как и другим культурам этого семейства.
Предшественниками бобов на участке могут быть огурцы, томаты, капуста, картофель. С последним бобы прекрасно уживаются в качестве уплотнителя. У картофеля при совместном выращивании возрастает содержание белка в клубнях.
Собирать бобы начинают недозрелыми, до погрубения кожицы. С целью ускорения созревания делают прищипку главного стебля при массовом цветении.
Бобовые растения - хорошие медоносы. Через несколько лет выращивания на одном месте они способны очистить почву от проволочника. Растительные остатки бобов - хороший корм для скота.
Семена бобов относятся к очень крупным, масса 1000 шт. составляет 700-2500 г. Выход семян с одного растения -30-50 г, с 1 м² - 80-150 г. Всхожесть составляет 90-95%, сохраняется она в течение 7-9 лет при влажности семян при хранении не выше 16%.
Бобы содержат сухие вещества (7-10%), сахара (2,4-6%), белки (4,5-7%), крахмал (6%), жиры, пектиновые вещества (4%), клетчатку (3,9-5,7%); витамины С (20-22%), А (0,2-0,5 мг%),В1,В2,Д, Е, РР(1,8мг%); соли калия, фосфора, кальция, железа, марганца, меди, цинка, кобальта, молибдена; аминокислоты. Белок бобов по ценности не уступает мясному, молочному и яичному. В бобах много углевода стахиозы (до 1,6%), который повышает газообразование в кишечнике.
Бобы относятся к диетическим продуктам. Калорийность их составляет от 38,5 до 58 ккал на 100 г, годовая норма потребления - 0,5 кг.
В пищу бобы употребляются в сыром виде, отваренными в подсоленной воде, обжаренными с яйцами, тушеными (зеленые). Из них готовят супы, каши, винегреты, гарниры, консервы. При варке бобов теряются витамины (переходят в отвар): В1 - до 50%, В2 - до 60%, РР - до 80%. Отвар бобов поэтому рекомендуют использовать для супов и соусов. При варке бобов для вкуса и аромата добавляют пучки зелени, морковь, которые после варки удаляют.
С бобами связан старинный способ ворожбы и предсказания судьбы по условным знакам размещения зерен при раскидывании («разведение» бобов). Искусство предсказания по бобам передавалось в тайне из поколения в поколение. Еще в детстве Петра Первого, во время правления царевны Софьи, за гадания жестоко карали, вплоть до сожжения. От гадания на бобах родилась в народе и пословица «Чужую беду на бобах разведу...» и ироническая поговорка «Иной ходит до похода, бобы разводит».
Э. Феофилов, засл. агроном России
Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»
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::. прочитало: 248 | автор: sadovod | 15 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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