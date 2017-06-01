Каких элементов питания не хватает бобовым

Бобовые культуры. С недостатком фосфора связана задержка в росте (карликовость растений), покраснение стеблей, слабое образование цветков. От недостатка калия края нижних листьев могут разрываться или иметь «краевой ожог». При недостатке серы пластинки листьев фасоли желтеют, как и от недостатка азота . С недостатком магния на фасоли появляются продольные желтые пятна, постепенно коричневеющие. Листья гороха от недостатка бора буреют по краям и закручиваются внутрь. От недостатка железа начинается постепенное обесцвечивание пластинок листьев фасоли с сохранением жилок зелеными. У гороха и фасоли листья буреют пятнами от недостатка марганца. У бобов при недостатке цинка сильно измельчаются верхние листья, при недостатке молибдена они бледнеют, а старые листья становятся вялыми.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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