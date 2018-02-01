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::. Брюква - культура холодостойкая, урожайная | Овощеводство / брюква
Брюква - культура холодостойкая, урожайная
Огородники сетуют, что из-за погодных условий в этом сезоне овощи не удались. Но есть овощное растение, которое хорошо бы выросло и в этих условиях. Это растение - брюква.
Я выращивал брюкву на Урале, в Свердловской области, и здесь, в Ленинградской, собирал по крупицам сведения об агротехнике этого растения и потому могу представить на суд читателей следующую обобщенную информацию.
Как овощное растение брюкву широко возделывают в Европе, Северной Америке, Австралии, Северной Африке и в других местах. У нас ее выращивают преимущественно в Нечерноземной зоне, но она хорошо удается в лесной и лесостепной зоне, на Крайнем Севере, в горных районах. На Руси эта культура была широко распространена, особенно на Севере. В последние годы, погнавшись семимильными шагами за экзотами, мы эту культуру позабыли. И совершенно напрасно. Это очень надежная культура. Она спасала нас в военные годы и в годы лихолетья от голода.
Брюква - культура холодостойкая, урожайная, отлично хранится в зимнее время, не требует сложного ухода. В нашей местности ее лучше выращивать через рассаду. Я делаю только так, и всегда с урожаем. Взрослые растения хорошо переносят кратковременные заморозки до -5, -6°С. Однажды я убирая брюкву уже после раннеосенних заморозков. Осенние заморозки не останавливают рост этого растения. Брюква влаголюбива. Высокие урожаи с хорошим качеством корнеплодов она дает при достаточном увлажнении почвы в течение всего периода роста. При недостатке влаги корнеплоды деревенеют.
Брюква - надежный источник витамина С в зимний период. Аскорбиновой кислоты в ней содержится 16,5-48,2 мг на 100 г сырой массы. После часа варки теряется лишь 14% витамина. Из других веществ в ней содержатся 7,7-16% сухого вещества, 1,5-10,5% сахара, 1-2% белка, каротин, калий, кальций, магний, фосфор, железо, витамины группы В, рутин.
Существует старинный русский сорт народной селекции Красносельская. Он был у нас районирован, и считался лучшим столовым сортом брюквы, Его я и выращиваю. Корнеплод у него плоскоокруглой формы, желтой окраски, с зеленоватой головкой. Сорт Красносельская среднеспелый, период вегетации 100-130 дней. Обладает отличными вкусовыми качествами. Предназначен для осеннего и зимнего потребления в свежем виде. В северных районах этот сорт выращивают для кормовых целей. Есть еще сорт Кохалик Синине (эстонский). Мякоть желтая, сочная, без горького привкуса отличается хорошими вкусовыми качествами, которые оцениваются в 4,5 балла.
Сейчас самое подходящее время, чтобы приобрести семена понравившегося сорта. Семена могут храниться 4-5 лет. Высевают семена на рассаду за 35-40 дней до высадки в открытый грунт (конец апреля). В грунт высаживают в фазе 4-5 настоящих листьев (конец мая - начало июня). Время уборки - вторая половина сентября - начало октября. Предшественники - любые культуры, кроме капустных. Лучшие почвы - супесчаные и суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. Попробуйте вырастить — не пожалеете.
И. Кривега, садовод-любитель

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::. прочитало: 166 | автор: sadovod | Вчера, 15:12 | Комментариев 0 |
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