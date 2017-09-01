Чеснок. От биологии к агротехнике

Чеснок требует высокоплодородных и влажных почв из-за поверхностного расположения основной массы корней.

При подзимней посадке нужно, чтобы зубки успели укорениться до морозов. Заделка зубков осенью глубже (7 см), чем весной (5 см). Величина урожая зависит от размера посадочного материала. Появляющиеся стрелки надо выламывать как можно раньше. Для повышения лежкости поливы прекращают за 2-3 недели до уборки. Уборку стрелкующихся форм чеснока начинают с пожелтением листьев, нестрелкующихся - с пожелтением и полеганием. При запаздывании с уборкой разрушаются покровные чешуи луковицы, и она распадается на зубки.

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