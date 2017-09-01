Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Чеснок. От биологии к агротехнике | Овощеводство / чеснок
Чеснок. От биологии к агротехнике
Чеснок требует высокоплодородных и влажных почв из-за поверхностного расположения основной массы корней.
При подзимней посадке нужно, чтобы зубки успели укорениться до морозов. Заделка зубков осенью глубже (7 см), чем весной (5 см). Величина урожая зависит от размера посадочного материала. Появляющиеся стрелки надо выламывать как можно раньше. Для повышения лежкости поливы прекращают за 2-3 недели до уборки. Уборку стрелкующихся форм чеснока начинают с пожелтением листьев, нестрелкующихся - с пожелтением и полеганием. При запаздывании с уборкой разрушаются покровные чешуи луковицы, и она распадается на зубки.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 78 | автор: sadovod | Сегодня, 10:26 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2017 (20)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"