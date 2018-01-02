

::. Овощная фасоль - древняя культура индейцев | Овощеводство / фасоль Овощная фасоль - древняя культура индейцев

Фасоль - древняя культура индейцев Центральной Америки и Мексики. В Европу была завезена в XVI веке и в Россию попала из Англии и Голландии. В настоящее время выращивается почти во всех земледельческих странах мира.

Ее возделывают на зерно, для овощных целей и как декоративную культуру. По своей питательности и калорийности, содержанию белка (20-25%) и его усвояемости (до 75%) может быть приравнена к белку мяса и молока. В семенах содержится до 50% крахмала, до 4% Сахаров, свыше 3% жира, зольные элементы и витамины.

Очень часто в пищу используют и зеленые плоды, бобы-лопатки. Бобы овощной фасоли богаты белком (3-6%), сахаром (3-4%), витаминами А, С, В, минеральными веществами, особенно солями кальция и железа, при этом в клетчатки содержится всего 2-3%. Также отличной питательностью обладают и недозрелые семена фасоли.

Значение культуры не ограничивается использованием ее только в пищу. В медицине из ее семян готовят препараты для лечения болезней крови. Издавна применяют фасоль в народной медицине. Густой отвар семян положительно влияет на работу печени и почек, а пюре из них как диетическое средство можно давать при гастритах с пониженной секрецией желудочных желез. При камнях в почках применяют отвар сухих цветов фасоли. При сахарном диабете для лечения используют отвар сухих створок бобов. Целительными свойствами при желудочных заболеваниях обладают сухие листья. Комплекс биологически активных веществ культуры способствует выводу вредных веществ из организма.

Род фасоли относится к семейству бобовых и объединяет около 70 видов. В связи с тем, что продукцию овощной фасоли получают в более ранние сроки, ее можно возделывать в значительно более северных районах, чем зерновую. В качестве зерновых в мировом земледелии выращивают 3 вида: обыкновенную, лимскую и многоцветковую. В нашей стране для этой цели, в основном, используют фасоль обыкновенную - наиболее распространенный вид, отличающийся большим разнообразием морфологических признаков.

По характеру роста растения фасоли делятся на детерминантные (кустовые с ограниченным ростом стебли заканчиваются цветоносами) и индетерминантные (вьющиеся и полувьющиеся, с неограниченным ростом). Среди кустовых форм встречаются сорта с прямостоячей и раскидистой формой куста. Есть также кустовые формы с завивающейся верхушкой.

Стебель фасоли - травянистый, слабо одревесневший у основания, длина его кустовых форм 15 -75 см, у полувьющихся - до 1,5 м, у вьющихся - до 2-3 ми больше.

Корень у обыкновенной фасоли стержневой, может проникать на глубину до 1 м. Длина боковых корешков может достигать 60 см. Обычно на корнях формируются клубеньки с азотфиксирующими бактериями.

При прорастании семян, семядоли выносятся на поверхность и являются ассимилирующими.

Первые два листа - супротивные, простые, чаще сердцевидные, с длинными черешками. Настоящие листья тройчатые, с листочками различной формы и разных размеров. В основании листьев и листочков имеются небольшие прилистники. Листочки с черешком, а листья со стеблем соединяются посредством сочленовых подушечек, с помощью которых они могут изменять свое положение относительно общего черешка. Листья покрыты опушением.

В пазухах листьев и на верхушке растений у кустовых форм расположены кистевидные цветоносы, на которых бывает от 2 до 8 цветков с различной окраской венчика - от белой, розовой до фиолетовой, в зависимости от сорта.

Бобы по форме могут быть прямые, цилиндрические, мечевидные, саблевидные, серповидные, узкие, широкие. Они также различаются по поперечному сечению. У лущильных сортов - плоские, у овощных - округлые или округло-плоские. Длина бобов варьирует от 5 до 25 см. От длины бобов зависит характер консервирования. Бобы длиной 8-10 см консервируют целиком, а более длинные плоды режут на куски длиной 2-2,5 см. Окраска незрелого плода в стадии технической спелости зеленая, желтая, пестрая или фиолетовая. В консервной промышленности предпочтение отдают бобам зеленой или желтой окраски.

По строению створок бобы бывают лущильными и сахарными. У лущильных сортов на внутренней стороне створок рано развивается толстый пергаментный слой из одревесневших клеток, а в швах бобов - грубые волокна. Наличие пергаментного слоя определяется разламыванием боба, а для определения наличия волокна отрывают кончик боба. Если по шву боба тянется нить, значит, волокно имеется.

И. Яньков, кандидат с/х наук, ВНИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 175 | автор: sadovod | Сегодня, 11:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.