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::. Горох. От биологии к агротехнике | Овощеводство / горох
Горох. От биологии к агротехнике
Пониженная температура во время прорастания семян благоприятно действует на развитие корневой системы, поэтому применяют ранний посев гороха.
Не выносит кислых почв, плохо растет на песчаных и тяжелых глинистых почвах. При избыточном увлажнении почвы семена высевают на гряды.
От свежего навоза растения сильно ветвятся, легко поражаются болезнями, а созревание затягивается.
Корни гороха способны усваивать фосфор даже из труднорастворимых фосфатов. Клубеньковые бактерии на корнях поглощают атмосферный азот, в связи с чем, необходимо проводить рыхление. Для питания клубеньковым бактериям обязательно нужен молибден.
Горох очень отзывчив на полив всходов, перед цветением и при формировании урожая.
Для высокорослых сортов требуются подпорки.
Э. Феофилов
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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Сегодня, 10:36 | Комментариев 0 |
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