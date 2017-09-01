|Горох. От биологии к агротехнике
Пониженная температура во время прорастания семян благоприятно действует на развитие корневой системы, поэтому применяют ранний посев гороха.
Не выносит кислых почв, плохо растет на песчаных и тяжелых глинистых почвах. При избыточном увлажнении почвы семена высевают на гряды.
От свежего навоза растения сильно ветвятся, легко поражаются болезнями, а созревание затягивается.
Корни гороха способны усваивать фосфор даже из труднорастворимых фосфатов. Клубеньковые бактерии на корнях поглощают атмосферный азот, в связи с чем, необходимо проводить рыхление. Для питания клубеньковым бактериям обязательно нужен молибден.
Горох очень отзывчив на полив всходов, перед цветением и при формировании урожая.
Для высокорослых сортов требуются подпорки.
Э. Феофилов
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»