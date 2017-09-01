Горох. От биологии к агротехнике

Пониженная температура во время прорастания семян благоприятно действует на развитие корневой системы, поэтому применяют ранний посев гороха.

Не выносит кислых почв, плохо растет на песчаных и тяжелых глинистых почвах. При избыточном увлажнении почвы семена высевают на гряды.

От свежего навоза растения сильно ветвятся, легко поражаются болезнями, а созревание затягивается.

Корни гороха способны усваивать фосфор даже из труднорастворимых фосфатов. Клубеньковые бактерии на корнях поглощают атмосферный азот, в связи с чем, необходимо проводить рыхление. Для питания клубеньковым бактериям обязательно нужен молибден.

Горох очень отзывчив на полив всходов, перед цветением и при формировании урожая.

Для высокорослых сортов требуются подпорки.

Э. Феофилов

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