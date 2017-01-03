

::. Капуста краснокочанная | Овощеводство / капуста Капуста краснокочанная

Является двулетней овощной культурой семейства капустные, крестоцветные. Латинское ее название Brassica capitata. Происходит она из зоны Средиземноморья. Широкого распространения она на огородах до сих пор не имеет.

Для этого вида капусты пригодны хорошо окультуренные и высокоплодородные почвы: суглинистые, пойменные, торфянистые, дерново-подзолистые. При кислотности 5,5 рН почвы необходимо известковать (0,2-0,8 кг известковых материалов на 1 м²). Не подходят почвы заплывающие и заросшие пыреем.

Капуста краснокочанная достаточно холодостойка. Прорастание семян может начинаться уже при 2-3°С, но лучшая температура для этого -18-20°С. Рассаду следует обязательно подвергать температурной закалке, тогда она может после высадки переносить кратковременные заморозки до -5-7°С. Оптимальные температуры роста и развития взрослых растений - около 18°С.

За период вегетации растения постоянно испытывают потребность во влаге из-за большой влагоиспаряющей поверхности листьев и для лучшего образования кочанов. Но они могут переносить и кратковременную засуху по причине достаточно развитой корневой системы, проникающей до глубины 50 см. Однако лучше не доводить почву до пересыхания, а проводить своевременные поливы. Наибольшая потребность во влаге бывает в первые две недели после высадки и с началом формирования кочана. Максимально за сезон может быть до 4-х поливов с нормой от 15 л/м на более легких почвах и вдвое больше - на тяжелых по механическому составу. Поливы желательно проводить мелкокапельным дождеванием. Высокую требовательность к влагообеспечению сохраняют и семенные растения.

Краснокочанная капуста - растение длинного дня. Высокая степень освещенности ей необходима от всходов до образования урожая. Если световой день менее 14 часов, то замедляется рост рассады.

Потребность в питании у краснокочанной капусты несколько повышенная и более сложная, чем у других капуст. Она нуждается в заправке почвы органическими удобрениями (навоз - 3-6 кг/м² или перегной - 1 кг/м² в лунки или 2-4 кг/м² сплошным внесением, птичий помет-0,3-0,5 кг/ м²) и органических подкормках (навозная жижа - 0,3-0,6 л/м², птичий помет -0,5-1 л/м² в десятикратных разведениях). Полезны и различные по составу торфокомпосты.

Из минеральных удобрений нужны все виды, в том числе и содержащие магний и серу (аммиачная селитра, мочевина, двойной суперфосфат, сульфаты калия и магния, калимагнезия, разные сложные или медленнодействующие удобрения), а также полный набор микроудобрений. В основной заправке почвы вносят 30-45 г/м² азотных, 10-15 г/м² фосфорных, 20-25 г/м² калийных, 30-50 г/м² магниевых удобрений. Для образования 1 кг урожая капуста использует примерно 4 г азота, 1,5 г фосфора, 5 г калия. В первую подкормку рекомендуется давать азот, фосфор и калий, во вторую - азот и калий. Известковые удобрения лучше вносить компостированными с навозом.

Выращивают краснокочанную капусту с помощью рассады. Готовая к посадке рассада должна иметь 5-7 настоящих листьев. Лучшие результаты дает рассада из горшочков со стороной (или диаметром) 6-8 см. Подбирают наиболее плодородный рыхлый грунт, заправленный органическими и минеральными (макро- и микро-) удобрениями. Из-за меньшего размера кочанов (сравнительно с белокочанной) красно-кочанную капусту можно высаживать гуще. Растения нуждаются в окучивании, высота которого зависит от размеров кочерыги, а последняя - от сорта. В целом приемы выращивания сходны с уходом за белокочанной капустой. Кроме окучивания благоприятны для роста и урожая рыхления почвы (3-5 за сезон). Уборку кочанов производят до заморозков.

Предшественниками капусты на участке могут быть картофель , томат , лук , свекла , бобовые культуры, огурец . Совместимыми - эти же культуры, а также сельдерей, салатная горчица.

Особым нитратонакоплением капуста не отличается, если не вносить излишек азотных удобрений.

Капуста краснокочанная чаще образует мелкие (до 15 см в диаметре) и средние (до 25 см) кочаны. Отдельные сорта дают кочаны более крупных размеров. Форма их чаще округлая или округло-плоская. Характерной особенностью этого вида капусты является интенсивно красно-фиолетовая окраска листьев кочана. Это связано с повышенным содержанием вещества цианидина.

К болезням и вредителям краснокочанная капуста в целом неустойчива, хотя поражается теми и другими в меньшей степени, чем белокочанная. Определенную устойчивость придают ей внесенные в почву микроудобрения. Некоторую помощь в отпугивании вредителей могут оказывать сельдерей и иссоп.

Качественные показатели урожая краснокочанной капусты определяются биохимическим составом (его пищевой ценностью) и плотностью кочана. Улучшению химического состава способствуют внесенные в почву микроэлементы и магний. Наиболее ценными в хозяйственном отношении являются сорта с короткой внутренней кочерыгой. Порчакачества продукции может происходить за счет растрескивания (переуплотнения) кочанов и преждевременной (в первый год) цветушности. Причинами этого могут быть резкая смена подсушивания почвы обильным увлажнением и длительные пониженные температуры воздуха (5-6°С) после высадки рассады.

Длительность хранения кочанов определяется их оптимальной плотностью и своевременной уборкой. Закладываемые на хранение кочаны должны зачищаться до плотно облегаемых листьев и не иметь механических повреждений. Переувлажненная почва и чрезмерные дозы удобрений без сбалансированности элементов питания значительно сокращают срок хранения. Оптимальная температура воздуха для хранения -1 -0°С, влажность -92-95%.

Масса 1000 шт. семян капусты составляет 3,1 -3,5 г, всхожесть - 85%, хранить их нужно при собственной влажности 9%. С одного семенного растения получают 25-30 г семян.

Капуста краснокочанная накапливает сухие вещества (8,3-11,8%), сахара (3,7-6,2%), белки (1,5-2,0%), жиры (0,2%), клетчатку (1,3%); витамины С (18,2-61,8 мг%), А, В2 (0,75 мг%); минеральные соли, ферменты, фитонциды. Калорийность - около 33 ккал/100 г.

В пищу капуста идет в свежем, тушеном и маринованном виде. Солить и варить ее нельзя. Из нее готовят гарниры, салаты, винегреты.

Окрашивающее листья капусты вещество обладает действием витамина Р и предупреждает сосудистые заболевания.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"2001г.

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::. прочитало: 161 | автор: sadovod | Вчера, 11:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.