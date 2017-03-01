

::. Удобряем капусту картошкой | Овощеводство / капуста Удобряем капусту картошкой

Благодаря интересной методике выращивания капусты удается собрать отличный урожай кочанов. Методика проста и понятна каждому и каждый огородник у себя на участке может ее повторить.

Итак, начинается все с выращивания рассады , все процессы в общем стандартные, но есть и определенные отличия, например семена капусты перед посевом в грунт нужно прогреть в воде с температурой около 50 градусов в течение четверти часа. После прогрева семена капусты следует просушить в течение часа на сухой салфетке, периодически их поворачивая, а затем посеять в почву, заглубив на сантиметр и оставив расстояние между семенами равным пяти сантиметрам.

До появления всходов на поверхности почвы необходимо поддерживать температуру в помещении, где находятся ящички с высеянными семенами, равной 19-20 градусам тепла, а как только всходы появятся, температуру следует понизить до +8-+9 °С или перенести ящички в помещение с такой температурой.

К пикировке сеянцев по данной методике необходимо приступать, когда настоящий листочек еще в зачаточном состоянии. После пикировки в отдельные стаканчики, температуру в помещении поддерживать нужно на уровне +19-+20 °С днем, а ночью опускать примерно до +9-+10 °С. Обязательно следует досвечивать рассаду, поддерживая световой период равный дести часам. Почву поддерживать нужно умеренно влажной, осуществляя поливы по мере подсыхания верхнего слоя.

Как только рассада образует пару настоящих листочков можно растения подкормить. Использовать следует комплексное удобрение – нитроаммофоску. Для этого чайную ложку удобрения нужно растворить в литре воды комнатной температуры и этот объем расходовать на 10-12 растений капусты, примерно по 100 г раствора под каждый корень или чуть менее. Вторую подкормку можно провести спустя неделю или чуть более, в этот раз лучше использовать органические удобрения, например раствор коровяка. Коровяк нужно в количестве одного литра развести в ведре воды и поливать, расходуя на одно растение по 50-70 грамм раствора.

Примерно за две недели до высадки рассады в грунт необходимо провести закалку стандартными способами.

Далее посадка, высаживать капусту можно на тех участках, где до этого произрастал картофель, лук, свекла либо огурцы.

В посадочные лунки необходимо добавить чайную ложку древесной золы и одну небольшую картофелину, обязательно очищенную от кожуры. Почему картофелину? Потому что в каждом клубне содержатся все необходимые для роста капусты микроэлементы, которые попадают в почву постепенно, по мере разложения клубня и питают растение капусты.

Посадку желательно производить, заглубляя рассаду в почву до первых листочков, при этом очень важно не присыпать землей точку роста рассады. После посадки и уплотнения почвы каждое растение нужно полить литром воды.

Далее в течение первой недели капусту следует поливать через день, примерно пол литру воды под каждое растение. Далее поливы необходимо осуществлять только по мере подсыхания почвы и обязательно в вечернее время, стараясь не попадать на листочки и точку роста. После поливов желательно производить рыхление почвы на глубину в 1,5-2 см, не допуская образования корки на поверхности. Не стоит забывать и про борьбу с сорняками и мульчирование почвы после полива, для чего можно использовать торф или перегной. Слой мульчи должен быть равен сантиметру или чуть более.

Спустя две недели после высадки рассады на постоянное место можно произвести первую подкормку, для чего желательно использовать коровяк. Развести его в этот раз можно водой в концентрации один к пяти и под каждое растение выливать грамм по сто раствора. В период начала завязывания кочанов подкормку в том же объеме и тем же количеством раствора можно повторить.

После того как кочаны сформируются, до уборки, во избежание их растрескивания, полив нужно свести к минимуму.

В течение вегетационного периода следует производить профилактические мероприятия для защиты от вредителей, так например, чтобы защититься от слизней, можно раскладывать по поверхности почвы куски шифера, деревоплиты, плотного картона. Под эти куски будут ночью заползать слизни, днем их можно извлечь и уничтожить.

Чтобы защитить капусту от гусениц капустной белянки, не допустив откладки яиц бабочкой на капустные листы, можно разбросать по поверхности почвы скорлупки от белых куриных яиц. Также белянку можно отпугнуть неприятным запахом, для чего в миски или плошки налить солярки и расставить их по периметру участка.

Н.В. Хромов, канд. биол. наук

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::. прочитало: 301 | автор: sadovod | Сегодня, 10:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.