

::. Капуста белокочанная: рассада | Овощеводство / капуста Капуста белокочанная: рассада

Как правило, многие овощеводы-любители стараются выращивать рассаду капусты в домашних условиях. Для этого используют деревянные ящики и другую тару, размещая ее на подоконниках. В результате рассада вытягивается, становится изнеженной, незакаленной, в сильной степени поражается корневыми гнилями. Такие растения, высаженные в открытый грунт, как правило, на 50-70% погибают или от весенних заморозков, или от повреждения крестоцветными блошками и весенней капустной мухой.

В связи с этим приведем способ получения здоровой рассады.



Получение рассады в парниках и пленочных теплицах.

В подготовленные грядки в этих культивационных сооружениях высевают семена капусты. Для снижения ее пораженности в дальнейшем, в полевых условиях, сосудистым бактериозом, семена перед посевом выдерживают в горячей воде (48-50°С) в течение 20 минут, затем охлаждают в холодной воде и подсушивают до сыпучести, после чего сразу высевают.

Раннеспелые сорта высевают в период с 10 по 15 апреля в пленочные необогреваемые теплицы и рассадники; среднеспелые - 5-20 апреля; среднепозднеспелые и позднеспелые - 5-10 апреля (пленочные теплицы и рассадники).

Продолжительность выращивания рассады раннеспелых сортов составляет 45-50 дней, среднеспелых - 35-40 дней, среднепозднеспелых и позднеспелых - 35-45 дней. Семена высевают рядами, расстояние между ними 5 см, в ряду расстояние между семенами составляет 1 -1,5 см, глубина заделки семян - 0,5-1 см. В фазе развернутых семядолей растения прореживают, оставляя между ними в ряду 4-5 см. В фазе одного настоящего листа под растения подсыпают перегной слоем 2-2,5 см.

Для получения высококачественной рассады необходимо соблюдать следующие требования:

- поддерживать оптимальную температуру воздуха до появления всходов - 17-20°С, после их появления и в течение 6-7 дней - 6-8°С, в последующий период (фаза растений 2-3 листа) - днем 15-18°С, в ночное время 6-8°С.

- обеспечивать растения в течение всего рассадного периода хорошей освещенностью.

- поддерживать почву в умеренно влажном состоянии. Особенно опасен избыток влаги в солнечные дни, при отсутствии хорошей проветриваемости растений. Это может привести к массовой гибели рассады от черной ножки.

В период выращивания рассады необходимо провести 2 подкормки растений минеральными удобрениями .

Первую подкормку проводят в фазе развернутых семядолей - появления первого настоящего листа - из расчета 20 г азофоски, 20 г калийной селитры и 1 -2 г сернокислого цинка на 10 л воды.

Вторую подкормку - через 10-12 дней: 30-40 г азофоски, 40 г суперфосфата, 20 г калийной селитры.

Для снижения зараженности капусты в этот период черной ножкой использовать для подкормки растений навозную жижу нецелесообразно.

Закаливать рассаду необходимо за 10-12 дней до высадки ее в открытый грунт. Для этого оставляют открытыми (днем и ночью) двери и форточки в теплицах. В случае ночных заморозков двери и форточки в теплицах на ночь закрывают. Если ночные заморозки наблюдаются в течение нескольких дней, необходимо провести внекорневые подкормки растений калийными удобрениями (калийная селитра, калийная соль и др.) в 0,5% концентрации. Норма расхода рабочего раствора -1-1,5 л/м².

Готовая к высадке рассада должна иметь не менее 4-5 листьев. За 2-3 часа до высадки рассаду обильно поливают.

Б. Асякин, ведущ. научи.

сотр. ВНИИ защиты

растений, г. Пушкин

Газета "САДОВОД" 2001г.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Как правильно выращивать рассаду капусты?

Рассада белокочанной и цветной капусты

Рассада сельдерея

Рассада баклажанов полегла за одну ночь

Как вырастить рассаду ранней капусты?

::. прочитало: 52 | автор: sadovod | Сегодня, 10:41 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.