

::. Место для посадки капусты | Овощеводство / капуста Место для посадки капусты

Белокочанная капуста лучше всего удается на средне-тяжелых и суглинистых почвах с достаточно высоким содержанием гумуса, с высокой водоудерживающей способностью. В песчаные и супесчаные почвы нужно с осени вносить гумусообразующие вещества (перепревшие листья, траву и др.) для того, чтобы они лучше удерживали влагу и из них меньше вымывались питательные вещества. Такие почвы особенно пригодны для выращивания раннеспелых сортов с коротким вегетационным периодом, поскольку они быстрее прогреваются солнцем по сравнению с тяжелыми почвами. Кроме того, овощеводы-любители при размещении капусты на своих небольших участках должны иметь в виду следующее:

1. Нельзя высаживать капусту в зоне приствольных кругов плодовых деревьев, поскольку эта культура для формирования листового аппарата использует большое количество питательных веществ, особенно калия и кальция, столь необходимых для формирования и созревания плодов яблонь, груш и др. Иными словами, посадив капусту под яблонями (а это иногда делается из-за малой площади садового участка), вы не получите нормальных кочанов, поскольку капуста является светолюбивым растением, а собранные осенью яблоки (особенно сортов Антоновка, Уэлси и др.) в зимний период будут плохо храниться из-за малого количества накопившихся в них Сахаров и других элементов, влияющих на продолжительность хранения.

2. Нецелесообразно размещать капусту на грядах, под которые при весенней перекопке был внесен свежий навоз. Это будет способствовать большей поврежденности молодых растений первым поколением весенней капустной мухи, основного вредителя крестоцветных культур (конец мая - первая декада июня). Причиной этого является выделяемый навозом аммиак, привлекающий самок этого вредителя для откладки яиц на даже еще не успевшие укорениться растения. В результате через 8-10 дней после высадки рассада, приобретая сизоватый оттенок, погибает. Также нельзя подкармливать растения капусты разведенной навозной жижей. В этом случае растения будут в сильной степени повреждаться летней и вторым поколением весенней капустных мух.

Б. Асякин, ведущ. научи.

сотр. ВНИИ защиты

растений, г. Пушкин

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Сегодня, 10:09 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.