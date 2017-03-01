

::. Разноцветная цветная капуста: необычные сорта | Овощеводство / капуста Разноцветная цветная капуста: необычные сорта

Цветную капусту начали культивировать в странах Средиземноморья с 12 века, позже она получила распространение в Европе и только в 18 веке попала в Россию. Причем долгое время она являлась экзотическим овощным растением и считалась деликатесом, который могли позволить себе только самые состоятельные люди.

Сейчас цветная капуста стала привычным для нас овощем, но с течением времени не теряет своей популярности благодаря своим вкусовым и биологическим свойствам – ее головки не только очень вкусны и могут быть использованы для самых разнообразных блюд, но и очень полезны для здоровья каждого. При этом многие огородники самостоятельно выращивают эту культуру на своих дачных участках и получают хорошие урожаи не только в южных, но и северных регионах нашей страны.

Изначально цветная капуста получила свое название за то, что в пищу у нее употребляют соцветия, а не листья – в отличие от ее белокочанной «сестрицы». Но если раньше сортовое разнообразие цветной капусты было представлено сортами и гибридами, имеющими головки исключительно белого или молочного оттенка, которые различались урожайностью и сроками созревания, то сегодня благодаря стараниям селекционеров мы можем с помощью одного этого овоща удивительным образом разнообразить свой стол и раскрасить яркими красками привычные для нас блюда. В последние годы в продаже появилось много сортов и гибридов этой культуры, имеющих необычный окрас соцветий – зеленый, салатовый, пурпурный, фиолетовый оранжевый и др., благодаря чему можно трактовать название цветной капусты именно как разноцветного, красочного овоща. Предлагаю дачникам в новом сезоне обязательно вырастить такую необычную цветную капусту на своем огороде и познакомиться с теми яркими сортами и гибридами, которые уже успели хорошо себя зарекомендовать – они будут эффектно смотреться как на грядке, так и на обеденном столе.

Заслуживает внимания среднеспелый сорт цветной капусты «Кораллы Клары», выделяющегося фиолетово-пурпурным цветом соцветий. От появления полных всходов до сбора урожая проходит 110-120 дней. Головки этого сорта имеют красивую плоскоокруглую форму, вырастают неизменно выровненными и плотными и достигают веса до 1,5 кг. Данный сорт ценится за повышенную холодостойкость, высокую урожайность и отменные вкусовые качества.

Отличается яркой пурпурной окраской и показывает ежегодную стабильную урожайность гибрид цветной капусты «Аметист F 1» . Данный гибрид является среднеранним и отдает урожай через 70-80 дней после появления всходов. Головки «Аметиста» достигают веса 0,8-1,1 кг, имеют выровненную форму, высокое качество, отличные вкусовые свойства и благодаря высокой жароустойчивости одинаково хорошо удаются как при весеннем, та и при летнем посеве.

Выделяется высокой урожайностью и отличным качеством темно-пурпурных головок, достигающих веса 1,8-1,2 кг, раннеспелый гибрид «Граффити F 1» , созревающий через 50-55 дней. Сорт отличается высокой болезнеустойчивостью и хорошим вкусом соцветий.

Непременно стоит обратить внимания на удивительный сорт цветной капусты под экзотичным названием «Мазерата зеленая» . Его созревшие выглядят не менее экзотично – имеют яркий лимонно-салатовый оттенок и очень эффектно смотрятся как на грядке, так и в салатах, овощных рагу и в банках с овощным ассорти. «Мазерата» созревает в среднепоздние сроки – через 140-150 дней и при должной агротехнике дает плотные плоскоокруглые головки массой 1,4-1,6 кг. Этот сорт отличается дружной отдачей урожая и отменным качеством соцветий.

Показывает стабильные результаты и отличается хорошими вкусовыми качествами среднеспелый сорт «Универсал» , созревающий через 120-130 дней. «Универсал» дает небольшие (до 0,5 кг), но высококачественные выровненные головки насыщенного зеленого оттенка. Красивые соцветия имеют плотную текстуру, не рассыпаются после термической обработки и подходят для всех видов переработки.

Обладает всеми достоинствами обыкновенной цветной капусты, но имеет необычный изумрудно-зеленый цвет гибрид «Броккаули F 1» . Гибрид созревает в ранние сроки – через 50-60 дней после появления полных всходов и за 2 месяца успевает сформировать куполовидные плотные соцветия массой около 0,4 кг отменного качества и вкуса, что позволяет высевать его в несколько сроков и получать 2-3 урожая за сезон.

Украсит грядку и порадует отменными вкусовыми качествами эффектный гибрид «Ярик F 1» , позволяющий приступить к сбору урожая уже через 60-65 дней после появления всходов. Соцветия «Ярика» выделяются ярким оранжевым цветом, имеют выровненную плоскоокруглую форму, среднюю массу 0,3-0,5 кг и после приготовления отличаются очень нежной текстурой и приятным вкусом.

Хорошо зарекомендовал себя гибрид «Апельсиновый сыр F 1» , дающий не только очень вкусные, но и необыкновенно красивые головки яркого желто-оранжевого оттенка. Гибрид является среднеранним, созревает через 70-80 дней. Отличается выровненностью и отменным качеством соцветий, а также высокой урожайностью - масса головки может достигать 2,0 кг.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Сегодня, 10:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.