Капуста кольраби

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Кольраби менее других видов капуст требовательна к почвенным условиям. Но лучше удается на хорошо окультуренных и высокоплодородных почвах с нейтральной кислотностью.

Семена кольраби начинают прорастать при 5-8°С; оптимум для роста рассады - 12-15°С, для взрослых растений - 15-18°С.

Растения капусты требуют хорошей освещенности в рассадный период и после высадки. К влажности почвы она требовательна в меньшей степени, чем белокочанная капуста, с которой схожа некоторыми элементами агротехники. Усиление влагообеспеченности за счет поливов особенно необходимо в начале формирования урожая.

Как раннеспелая культура кольраби требует повышенного минерального питания. Свежий навоз под нее вносить бесполезно, так как она не успевает использовать из него питательные вещества. Можно вносить перед высадкой перегной или созревший компост. При высокой окультуренности и плодородии почвы органические удобрения можно не вносить, обходясь только минеральными.

Удобрения дают в основную заправку весной: до 15 г/м кв. аммиачной селитры, до 25 г/ м кв. суперфосфата и до 20 г/ м кв сульфата калия. Подкормку азотно-калийной смесью удобрений при двойной дозе калия по сравнению с азотом можно давать только в случае неудовлетворительного роста.

Кольраби выращивают посевом семян в почву или с помощью рассады. Последний способ предпочтительнее для получения более раннего урожая. Возраст рассады - до 40 дней от всходов. На 1 м кв. высаживают от 4 и более растений.

В течение периода выращивания проводят несколько рыхлений почвы, но растения не окучивают.

Предшественниками кольраби на участке могут быть огурец, картофель, лук, бобовые. Она совместима в посадках с луком, свеклой, пряновкусовыми овощами; не совместима с томатом. Используют кольраби и в качестве уплотнителя в теплицах (но не с огурцом и томатом).

Уровень накопления нитратов для кольраби официально не установлен, а данные об их содержании в литературе не приводятся.

Особенностью кольраби является формирование в первый год выращивания короткого стебля, в нижней части которого отлагаются запасные питательные вещества, образующие стеблеплод, по форме напоминающий брюкву (от плоскоокруглой до овальной и булавовидной формы). В зависимости от сорта окраска стеблеплода может быть светло-зеленой или фиолетовой.

Кольраби может поражаться только капустной килой, но это возможно на кислых почвах.

Качество стеблеплодов зависит от своевременности уборки, достатка питательных веществ и влаги для растений. Заготовку кольраби следует производить при достижении стеблеплодом диаметра 8-12 см. Переросшие стеблеплоды становятся деревянистыми и теряют вкус, как и от недостатка пищи.

Для использования в зимнее время стеблеплод освобождают от кочерыги (отрезают у основания) и листьев на уровне поверхности. Затем их прикапывают или хранят в ящиках, корзинах при температуре 0-1°С и относительной влажности воздуха 90-95%.

Масса 1000 шт. семян кольраби составляет 2,0-3,3 г, всхожесть 85%, сохранность всхожести - 4-5 лет при собственной влажности 8%. При хранении в герметично закрытой таре влажность семян не должна превышать 5%. С одного семенного растения можно получить от 8 до 20 г семян.

Стеблеплод кольраби накапливает сухие вещества (7,6-13,4%), сахара (2,7-7,9%), 12 аминокислот, белки (1,1 -2,9%); соли калия, кальция, магния, фосфора, железа; витамины С (18-70 мг%), А (до 0,1 мг%), В. (0,44-0,54 мг%), В. (0,39-0,78 мг%), В6 (0,17-0,24 мг%), Вс (0,01-0,02 мг%), РР (0,64-1,35 мг%).

За приятные вкусовые качества кольраби получила название «северного лимона». Сахаров и витамина С, кстати, в ней больше, чем в лимоне.

Кольраби обладает высокими диетическими свойствами, полезна для детского питания. В пищу ее используют в сыром, вареном, тушеном, жареном виде; в салатах, супах, фаршированную мясом и рисом и как составную часть оладий и котлет.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Сегодня, 10:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.