Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Рассада капусты: коротко о главном | Овощеводство / капуста
Рассада капусты: коротко о главном
С 15 по 20 марта пора сеять поздние сорта и гибриды белокочанной, краснокочанной, савойской и других разновидностей капусты.
Через семена капусты переносятся фомоз, бактериоз. Поэтому перед посевом продезинфицируйте семена, опустив их в горячую воду (50°С) на 15-20 мин с последующим охлаждением в холодной воде. Всходы появляются на 3-4-й день. Понижение температуры воздуха после появления всходов на 5...6°С в течение 6 дней предохраняет сеянцы от вытягивания, появления черной ножки, способствует лучшему росту корней.
На 8-10-й день распикируйте растения в горшочки размером не менее 6x6 см. При пикировке стержневой корень укоротите на 1/3 длины. Предварительно горшочки полейте теплой водой с растворенным медным купоросом (0,3 г на 10 л воды).
Особое внимание уделите закаливанию рассады - открывайте форточки, выставляйте рассаду на балкон. Ограничивайте полив

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 194 | автор: sadovod | Сегодня, 12:52 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2018 (13)
Февраль 2018 (20)
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (23)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"