

::. Картофель из семян: за и против | Овощеводство / картофель Картофель из семян: за и против

Каждый, кто выращивает картофель на своем огороде, знает, что с годами урожай его неизменно начинает снижаться. Даже при должной агротехнике растения становятся более восприимчивыми к болезням, а сами клубни мельчают и делаются менее вкусными. Все дело в том, что любой сорт картофеля со временем вырождается: клубни с каждым годом накапливает в себе все больше инфекций, которые передаются семенному материалу и приводят не только к снижению общей урожайности, но и к потере качества самих картофелин. В связи с этим требуется регулярно обновлять, т.е. покупать новый посадочный материал - так называемую супер-суперэлиту, которая позволит собирать отличные урожаи на протяжении последующих 5-6 лет, после чего придется снова искать добросовестных продавцов и приобретать новый посадочный материал.

С добросовестностью на рынке нынче туго: многие поставщики норовят по баснословной цене под маской высококачественного семенного картофеля продать все, что угодно, но только не то, что нам нужно. К тому же по внешнему виду невозможно отличить элитный семенной материал от клубней второй или десятой репродукции. Но чтобы не терпеть после покупки посадочного материла очередное разочарование, настигающее только спустя несколько месяцев – во время уборки урожая, а заодно и сэкономить весомую часть своего бюджета, предлагаю дачникам-энтузиастам, обновить свою картошку другим эффективным способом – вырастить ее из семян. Этот процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и хотя бы ради эксперимента стоит однажды попробовать вырастить картофельную рассаду, чтобы увидеть разительную разницу в размере и качестве урожая, который можно будет получать на протяжении последующих нескольких лет из клубней, выращенных семенным способом.

Чтобы не мучить читателей «картофельными» терминами, спешу объяснить их значение. При посеве картофельных семян на рассаду в первый год растения дают миниклубни, которые при хорошей агротехнике могут достигать массы 100 г. Эти миниклубни на следующий год дают ту самую супер-суперэлиту – клубни высочайшего качества. На 3-й год вырастает суперэлита, на 4-й - элита, на 5-й – первая репродукция элиты, на 6-й – вторая репродукция и т.д. Начиная с 5-6 года картофель снова медленно, но верно начинает вырождаться и требовать обновления.

Получать элитные клубни семенным способом да к тому же в больших масштабах для производителей посадочного материала оказывается весьма хлопотным и затратным мероприятием, поэтому настоящая качественная супер-суперэлита или элита и стоит так дорого. По этой же причине многие норовят пойти более легким путем и продать за высокую цену некачественный семенной материал – в лучшем случае второй или третьей репродукции.

Лично мне не везло, когда я несколько раз пыталась заказывать элитный семенной картофель через интернет-магазины – на рынках и в магазинах нашего города купить такие сорта, которые мне бы хотелось посадить на даче, было невозможно. Одни и те же разновидности, которые там ежегодно предлагались, были мною давно перепробованы и, мягко сказать, не вдохновляли, как бы я ни «плясала» над ними в период выращивания. Думаю, дело как раз было не в «плохом» сорте, а именно в неподобающем качестве семенного материала, который на первый взгляд и выглядел весьма привлекательно. Тоже самое происходило после сбора урожая, выращенного из посадочного материала, который получала по почте. И когда я однажды купила в садовом магазине пакетик с семенами картофеля, вырастила из них рассаду, а на второй год подкопала в конце сезона кусты, то поняла, наконец, что такое отборный картофель.

Несмотря на то, что сам процесс выращивания картофельной рассады мало отличается от выращивания рассады привычных для всех помидоров и перцев, все же предполагает более тщательный уход за растениями. Сеянцы картофеля оказываются более нежными и восприимчивыми к любым неблагоприятным условиям и до тех пор, пока не окрепнут, требуют к себе повышенной заботы. К тому же обновить сразу большую картофельную плантацию на огороде вряд ли получится. Процесс этот займет длительный период и будет напрямую зависеть от терпения дачника, а также наличия у него свободного места в доме для выращивания рассады. Но затея эта себя оправдает – хотя бы для частичного обновления посадочного материала. Ведь экономия при покупке семян, а не элитных (или продающихся под видом элитных) клубней, налицо. Для хранения семян не потребуется выделять отдельного погреба, к тому же их очень просто заготовить самим с понравившегося, но вырождающегося сорта и вовсе избежать лишних трат. Клубни, выращенные из семечек, изначально будут полностью «чистыми» – лишенными возбудителей болезней. К тому же такие растения оказываются высокоустойчивыми к фитофторозу и неблагоприятным погодным условиям. А урожайность картофеля, полученного из семян, повышается в разы – каждое растение дает многочисленные клубни, причем мелочи под кустами практически не встречается.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 191 | автор: sadovod | Сегодня, 13:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.