

::. КАК ПОЛУЧИТЬ РАННИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ | Овощеводство / картофель КАК ПОЛУЧИТЬ РАННИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

Чтобы получить хороший урожай раннего картофеля, нужно выращивать скороспелые сорта, высаживая их пророщенными клубнями в возможно ранние сроки. Прорастание картофеля и быстрое появление всходов происходят, когда температура почвы на глубине 10 см достигает 8°С. В Ленинградской области такие условия обычно складываются лишь к 20 мая. Оптимальным сроком посадки у нас можно признать период 20-25 мая. Если посадить раньше на 10 дней, то это вовсе не означает, что и всходы появятся раньше на 10 дней. У картофеля, посаженного в первых числах мая, ростки развиваются медленно и сильно поражаются ризоктонией , что нередко вызывает выпады и изреженные всходы; появляются они лишь на немного раньше. К тому же, из-за поражения ризоктонией, растут медленно, иногда имеют хлоротичную окраску.

Добиться раннего появления всходов и обеспечить быстрое развитие растений можно, высаживая клубни, подвергнутые еще до посадки световому проращиванию. На них образуются крепкие зеленые ростки, которые сразу же после высадки в грунт быстро трогаются в рост, проявляя к тому же устойчивость к заражению почвенными патогенами.

Посадку клубней, прораставших на свету в течение 25-40 дней, можно проводить раньше, например, 15 мая, и уже в конце месяца появятся всходы. Световое проращивание ускоряет всхожесть на 8-12 дней как у скороспелых сортов, так и у среднепоздних. Но получить молодой картофель в начале июля можно, сажая пророщенными клубнями скороспелые сорта, обладающие генетически обусловленной способностью рано образовывать клубни нового урожая.

Посадочный материал, подвергнутый световому проращиванию, дает растения интенсивно растущие, способные обеспечить хороший урожай на 12-15 дней раньше, чем растения того же сорта картофеля, но полученные из непророщенных клубней. Самая большая прибавка урожая от предпосадочного проращивания отмечается при ранних сроках копки, в первой половине июля, достигая иногда 60-100 кг на сотку. Этот прием способствует увеличению урожая и при более поздних сроках уборки, в августе и сентябре, хотя и не столь заметно.

Для получения урожая в начале-середине июля с успехом можно использовать следующие скороспелые сорта: Латона, Фреско, Свитанок Киевский, Синеглазка, Изора, Детскосельский, Скала. Поскольку они сильно восприимчивы к фитофторозу, то ранняя высадкаих пророщенными клубнями даст важное преимущество в том, что позволяет сформировать полноценный урожай до массового поражения этой болезнью.

Получить раннюю продукцию можно и из таких сортов, как Елизавета, Снегирь. Их ценным свойством является устойчивость к фитофторозу. Поэтому часть посадок можно выкапывать и в более поздние сроки, не опасаясь гибели ботвы и получая высокие урожаи клубней, тогда как все посадки восприимчивых к фитофторозу сортов все равно приходится убирать в конце июля - начале августа, т.к. они прекращают накапливать урожай из-за сильного поражения этим заболеванием.

Для таких сортов, как Чародей, Петербургский, Луговской ранняя посадка пророщенными клубнями эффективна не столько для получения ранней продукции, как для получения богатого урожая до наступления заморозков. В условиях нашей области ранняя посадка, около 20 мая, дает выигрыш для большинства сортов картофеля. Исключением служит сорт Рождественский, который при посадке 15-18 мая, даже пророщенными клубнями, может вообще не взойти. Плохо всходит при посадке в холодную почву и сорт Невский. Лучше не использовать их для получения урожая в ранние сроки.

Наряду с использованием скороспелых сортов надежную гарантию получения раннего урожая картофеля дает предпосадочное проращивание клубней. Закладывать на световое проращивание нужно клубни, еще не успевшие образовать ростки, с едва наклюнувшимися глазками.

Чтобы получить короткие и крепкие ростки у таких сортов как Изора и Чародей, начинающих рано прорастать при хранении, приходится закладывать клубни на световое проращивание еще в середине марта, т.е. за 60-70 дней до посадки. Отмечено, что такое длительное световое проращивание не только не вредно, а еще более ускоряет всходы и получение урожая. Проращивание на свету при температуре 8-12°С не дает росткам вытягиваться.

Они получаются крепкими, толстыми, не более 1-3 см длиной. У основания ростков образуются многочисленные корневые бугорки, из которых сразу же после высадки в грунт, уже на третий день, образуются мощные, хорошо развитые корни. Клубни, подвергнутые световому проращиванию, удобны для транспортировки и для высадки. Лучше всего их раскладывать в борозды, нарезанные заранее. Почва в гребнях за 3 дня успеет лучше прогреться, что особо важно для ранних сроков (15-20 мая) посадки. Кроме того, на дно борозды можно насыпать компост из приготовленной с прошлого года кучи. Клубни, разложенные на слой компоста и присыпанные землей из гребней, смогут лучше прогреться, взойдут быстрее, всходы будут интенсивнее расти. При ранней посадке влаги в почве достаточно, но не хватает тепла. Поэтому заделка клубней должна быть неглубокой - слоем земли в 5 см. При мелкой заделке почва вокруг высаженных клубней прогреется быстрее. Для ускорения всходов можно их высаживать в гребни, на глубину 6-8 см. Такая посадка предпочтительна на суглинистых, сильно увлажненных почвах. Посадку, предназначенную для ранней выкопки, лучше делать загущенно, высаживая клубни среднего размера, весом 30-50 г, на расстояние 20-25 см. Загущенная посадка ускоряет рост и клубнеобразование, дает с той же площади больше урожая. При загущенной посадке средними и мелкими клубнями на одну сотку потребуется 25 кг картофеля, а высаживая крупные, весом 100-150 г, на расстояние 40 см, израсходуется на 1 сотку около 50 кг посадочного материала. Крупные клубни дают более сильные всходы. Из них вырастают многостебельные, хорошо облиственные кусты. Урожай с одного куста получается больше. Нос площади, засаженной загущенно клубнями среднего и мелкого размеров, урожай получается больше, чем с площади, засаженной крупными.

Иногда, из-за нехватки посадочного материала, прибегают к резке крупных клубней. Но эта мера далеко не лучшая. Если уж резать клубни, то так, чтобы каждый срез имел 2-3 глазка и весил не менее 40 г. Для резки лучше использовать клубни, пророщенные на свету. Разрезать картофелины на части лучше накануне или в день посадки, смачивая нож в растворе марганцовки, чтобы не распространять инфекцию черной ножки или кольцевой гнили.



Но даже и при соблюдении этих условий, высаженные куски крупных клубней всходят медленнее, выросшие из них растения хуже накапливают урожай, чем при посадке цельных клубней весом 30-50 г.

В целях экономии посадочного материала можно высаживать кусочки клубней с одним мощным ростком. При этом картофелин под кустом образуется мало, 2-3 штуки, но все они будут крупные. Такой прием популярен в Канаде и США. Быстрым и дружным всходам способствует стимулирующее кольцевое над-резание клубней поперек на глубину 1 см. Тем самым пробуждаются и трогаются в рост глазки не только вершины клубня, но и нижней, пуповинной части.

Из клубней с кольцевым надрезом вырастают растения, имеющие больше стеблей, образующих больше столонов. Прибавка урожая достигает 10-20%.

Предпосадочное проращивание клубней на свету можно признать наиболее практичным и эффективным приемом, обеспечивающим получение раннего урожая картофеля.

С этой же целью клубни можно раскладывать в 1 -2 слоя на подоконниках, в застекленной лоджии, на дачной веранде. С середины апреля можно проращивать и под открытым небом, на ровной площадке, а лучше - в канавке глубиной 20 см и шириной 1,5-2 м. Закладка клубней в канавки - за 20 дней до посадки - лучше уберегает их от весенних заморозков. Их можно прикрывать на ночь тентом, соломенными матами. Самое большое ускорение сроков получения урожая молодого картофеля можно достичь, комбинируя световое проращивание с последующим подращиванием клубней во влажной среде и, тем более, высаживая картофель рассадой. При комбинированном проращивании клубни сперва держат на свету 20-30 дней при температуре 8-12°С. За неделю до высадки их кладут в ящики и переслаивают влажным торфом, опилками или перегноем. Заложенные в ящики клубни держат при температуре 12-15°С, но не выше 20°С. За 7 дней теплового и влажного проращивания ростки не успевают вытянуться, но у основания ростков вырастают корешки. Такие клубни с мочкой корней, высаженные во влажную почву, уже с первого дня способны усваивать воду и элементы минерального питания. Благодаря этому всходы появляются раньше и быстро идут в рост. В условиях нашей области прибавка урожая от комбинированного проращивания, в сравнении со световым, составляет 15-20 ц/га, при копке в конце июля. Эффективность кратковременного влажного проращивания можно повысить, поливая переслоенные торфом клубни раствором медного купороса (1 -2 г на литр воды), а также растворами аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата. Растворы каждого из этих удобрений получают из расчета 50 г на 10 л воды.



Хорошие результаты дает опудривание пророщенных на свету клубней золой в день посадки. На 100 кг посадочного материала достаточно всего 0,5 кг золы. А это равноценно по своему эффекту внесению золы в почву из расчета 2 кг/сотку. Зола, кроме калия и фосфора, содержит еще и ряд микроэлементов, таких, как магний и бор, ускоряющих появление всходов, способствующих более мощному и быстрому развитию растений.

Если же хотите получить сверхранний урожай картофеля в конце июня - начале июля, то придется выращивать его рассадой. Для получения рассады используют клубни, уже проросшие на свету, с крепкими ростками. Их высаживают в парник, под раму, и присыпают торфом или перегноем, слоем в 2-3 см. Температуру в парнике поддерживают около 12-20°С. Через 2-3 недели, когда рассада достигнет высоты 6-8 см, ее выбирают вместе с клубнями и высаживают на участке. Для лучшей приживаемости ее можно выращивать в торфяных горшочках, закладывая клубни в горшочки за 3-4 недели до высадки на постоянное место. Выращивание рассадой позволяет получить урожай в самые ранние сроки. Но такой способ более хлопотен и, кроме того, усиливает опасность повреждения картофеля заморозками. Высаженную в 20-х числах мая рассаду придется укрывать по ночам.

В заключение остается сказать, что успех в получении раннего молодого картофеля обеспечивает внесение удобрений, способствующих хорошему развитию корней, интенсивному росту на первых этапах развития растения и благоприятствует быстрому клубнеобразованию. Для этого при посадке - лучше на дно нарезанных борозд внесите суперфосфат, 1,5 кг на сотку. А после заделки клубней, поверху, рассыпьте аммофос из расчета 1 кг на сотку.

В. Колобаев, доктор биологических наук

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 197 | автор: sadovod | Сегодня, 10:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.