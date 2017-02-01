

::. Картофель рассадой | Овощеводство / картофель Картофель рассадой

Прежде чем отобрать картофель на посадку, огородник должен подсчитать глазки. С 20 февраля картофель нужно проращивать на свету под пленкой. 20 апреля, перед посадкой в полиэтиленовую бутылку, подсчитать почки и те клубни, на которых их меньше, отбраковать. От этого будет зависеть урожай.

По времени созревания различают ранние сорта (вегетационный период 70-90 дней), среднеспелые (120-130 дней) и поздние (до 180 дней). Возьмем усредненную цифру 90 дней. С 20 февраля по 20 апреля выращиваем почки (60 дней), с 20 апреля по 5 мая выращиваем корневую систему и стебель (15 дней). Всего 75 дней. При правильной агротехнике и плодородной почве за 50 дней вырастет картофель. С 1 июля будете кушать свежий картофель. Итак, мы получили ранний картофель, на 50 дней раньше. При хорошей погоде картошка вырастает даже к 25 июня. Материальные выгоды пусть каждый огородник подсчитает сам, я лишь напомню, что ранний картофель стоит в четыре раза дороже, чем позднего сбора. Сколько людей сохранит здоровье, если каждый пополнит организм свежими витаминами на 50-60 дней раньше. А 75 дней выращивания в домашних условиях и лишь 50 в открытом грунте - это успех, это новая технология. Это помощь малообеспеченным людям. Выживать же в наше трудное время нужно и должно каждому человеку.

Пять лет я занимаюсь в северо-западной зоне Ленинградской области на шести сотках выращиванием раннего картофеля рассадным способом. То есть таким же способом, как выращивают помидоры и сладкий перец , но не в парнике, а в открытом грунте. Рекомендую использовать голландские сорта картофеля, а также Невский, Петербуржский, Фреско, Луговской. Я не получил хорошего урожая от сортов Изора, Олева, Столовый, Пригожский и ряда других. Каждый садовод вправе сам решать, какой картофель ему сажать.

Итак, позвольте подробно описать способ выращивания раннего картофеля рассадным способом, применимым к северным районам Ленинградской области.

Я начинаю проращивать картофель на свету (окне) и на шкафу в феврале, разложив его в один ряд. Покрываю пленкой, но так, чтобы она не прикасалась к картошке. 20 апреля беру пластмассовые бутылки из-под кваса или минеральной воды, лучше двухлитровые. В нижней части, на высоте 3 см, протыкаю пять отверстий по периметру. Отрезаю 10 см верхней части бутылки. На дно насыпаю 2 см торфа, или мелких стружек, или мелкого песку, или опилок. Затем насыпаю стакан земли. Вертикально вставляю пророщенную картошку ростками вверх и засыпаю ее стаканом земли. Сверху - немного опилок или песка. Наливаю 100 граммов воды. Ставлю на подоконник. Через 7 дней - полив. Вскоре увидите белую корневую систему по периметру всей банки и рост ботвы. Чем она будет толще, короче и с большим количеством стеблей (5-7), тем больше вырастет картошки. Хорошая рассада будет тогда, когда ее стебли достигнут в высоту 15-20см. Выше - плохо. Сажать рассаду в перекопанную удобренную почву надо так, чтобы верхняя часть земли в бутылке была вровень с землей вашего огорода. Для того, чтобы вытащить рассаду из бутылки, налейте в нее много воды, переверните стеблями вниз и легко снимите посудину. Обсыпать рассаду свежим навозом или минеральными удобрениями нельзя. Загубите корневую систему, она очень нежна. В грунт надо сажать, когда на этом участке начнет расти трава (при температуре земли 6-8 градусов на глубине 10см). Я сажаю картофель приблизительно 10 мая. Южнее можно посадить раньше, севернее - позже. Трава определит срок посадки точно. Друг от друга рассаду сажайте на расстоянии 30 см. Ширина междурядья 80 см. Сразу же окопайте, засыпав землей полностью и стебли. Это от заморозков. Окопав, убедитесь, чтобы у вас не был верхний слой земли острым. Он должен быть в виде лежачего полумесяца. Иначе при поливе дождем или лейкой вода скатится в междурядья. По мере отрастания всходов, до 12 июня, дня окончания возможных заморозков, подокучивайте. Очень полезно поставить дуги и укрыть грядки нетканым материалом (спанбондом). Лутрасил или спанбонд не снимайте до 11 июня. После 11 июня полив через 5 дней.

Г. Лебедев, лауреат Всемирной ярмарки "Российский фермер"

Газета "САДОВОД" 2001г.



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Выкапываем картофель

Все лето с молодым картофелем

Клубни картофеля в дырках диаметром около 10-15 мм

Свежий картофель в июне

Можно ли сажать вместе бобы и картофель?

::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.