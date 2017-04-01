Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Посадка картофеля резаными клубнями | Овощеводство / картофель
Посадка картофеля резаными клубнямиПосадка картофеля резаными клубнями
Разрезание клубней картофеля перед посадкой практикуют многие огородники. Проводится это мероприятие в основном с целью увеличения объема посадочного материала. Однако прежде чем приступать к данной процедуре, стоит учесть некоторые нюансы, которые помогут получить достойный урожай.
Резка клубней, действительно, помогает сэкономить на посадочном материале. Но данное мероприятие оказывается оправданным и с другой точки зрения. При разрезании клубня просыпаются все глазки, находящиеся на поверхности клубня, в то время как при посадке целой картофелины побеги развиваются только из верхних почек роста, а те, что расположены в средней и нижней ее частях так и остаются спящими и позднее отмирают. Поэтому разрезая картофелину мы стимулируем образование гораздо большего числа побегов, на которых впоследствии и формируется урожай, и используем весь потенциал клубня. А бытующее мнение, что ростки картофеля, появляющиеся на разрезанных клубнях, лишаются должного количества питательных веществ, не имеет под собой научного обоснования. Потеря урожая при посадке резаными клубнями скорее связана с неправильной техникой проведения данной процедуры: зачастую огородники режут картофель непосредственно перед посадкой, что приводит к дальнейшей порче посадочного материала в земле.
Свежие срезы на клубнях – благоприятная среда для размножения патогенной почвенной микрофлоры. Поэтому чтобы снизить риск поражения клубневых деленок инфекциями и предотвратить их загнивание в почве, резку семенного картофеля следует провести заблаговременно. В идеале данную процедуру стоит выполнить за месяц до предполагаемой посадки. Для этого посадочный материал извлекается из погреба, сразу разрезается на части, а затем разрезанные части картофелин оставляют в теплом светлом помещении для прорастания. При этом деленки необходимо уложить в один слой срезами верх, а спустя неделю поменять их положение так, чтобы наверх смотрели уже почки роста. За этот период на срезах образуется несколько слоев раневой перидермы, которая защитит посадочный материал от болезней и загнивания, а проснувшиеся глазки дадут крепкие толстые побеги. В период проращивания картофеля необходимо поддерживать оптимальный микроклимат в помещении: температура должна находиться в пределах 16-18°С днем и 8-10°С в ночное время, а влажность воздуха – на уровне 90-95%. Если по каким-то причинам подобное мероприятие провести в столь ранние сроки не удалось, допустимо разрезать клубни за 5 дней до посадки – в течение этого времени на срезах образуется один слой перидермы.
Для посадки пригодны части клубней весом 25-30 г, на которых должны остаться после разрезания минимум по 2-3 глазка. Поэтому картофелины можно делить на две, три и даже четыре доли – в зависимости от их размера. При этом стоит учитывать, что самыми продуктивными окажутся верхушечные части клубней – на них располагается больше всего почек роста, они впоследствии наиболее активно развиваются и дают отличный урожай. Иногда огородники, в избытке располагающие посадочным материалом, проводят посадку только такими верхушечными деленками, а оставшиеся части картофелин используют в кулинарии или отдают на корм домашнему скоту. Но чаще все же семенной картофель разрезается с целью экономии.
В данном случае можно прибегнуть к различным вариантам резки клубней:
- картофелину разрезают вдоль от верхушки к нижней (базальной) части на 2 половинки
- клубень делят на 3 деленки, срезая сначала верхушку, а затем оставшуюся часть разрезая вдоль еще на 2 равные части
- особо крупные картофелины делят на 4 равные части, проводя 2 взаимно перпендикулярных среза.
При проведении данной процедуры нож следует дезинфицировать крепким раствором перманганата калия, а разрезанные части картофеля раскладывать по видам: отдельно верхушечные, продольные и базальные части. Такие группы деленок высаживают на участке также отдельно, поскольку разные части клубней отличаются различными темпами роста и развития. В данном случае «медлительные» кусты, выросшие из нижней долей картофелин, не будут угнетаться более «шустрыми» растениями, полученными из верхушек клубней. Но в любом случае огородник в выигрыше: при посадке целым клубнем почки на его базальной части погибли бы, а здесь – дадут вполне приличный урожай, хотя и немного уступающий по объему кустам, выращенным их верхушек с сильными глазками.
Стоит также учитывать, что картофель, высаженный разрезанными клубнями, потребует в течение сезона должного уровня агротехники. Посадку долей клубней необходимо производить на глубину 6-10 см в прогретую до 7-10°С почву, выкладывая их в лунки срезами вниз, а в дальнейшем не забывать о регулярном поливе, подкормках, рыхлении междурядий, удалении сорняков, своевременном окучивании и борьбе с вредителями. Но хлопоты непременно окупятся, ведь при резке клубней появляется возможность не только сократить расход семенного картофеля более чем в 2 раза, но и собрать в конечном итоге более весомый урожай.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 90 | автор: sadovod | Сегодня, 12:39 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама






календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2017 (6)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"