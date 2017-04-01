

::. Посадка картофеля резаными клубнями | Овощеводство / картофель Посадка картофеля резаными клубнями

Разрезание клубней картофеля перед посадкой практикуют многие огородники. Проводится это мероприятие в основном с целью увеличения объема посадочного материала. Однако прежде чем приступать к данной процедуре, стоит учесть некоторые нюансы, которые помогут получить достойный урожай.

Резка клубней, действительно, помогает сэкономить на посадочном материале. Но данное мероприятие оказывается оправданным и с другой точки зрения. При разрезании клубня просыпаются все глазки, находящиеся на поверхности клубня, в то время как при посадке целой картофелины побеги развиваются только из верхних почек роста, а те, что расположены в средней и нижней ее частях так и остаются спящими и позднее отмирают. Поэтому разрезая картофелину мы стимулируем образование гораздо большего числа побегов, на которых впоследствии и формируется урожай, и используем весь потенциал клубня. А бытующее мнение, что ростки картофеля, появляющиеся на разрезанных клубнях, лишаются должного количества питательных веществ, не имеет под собой научного обоснования. Потеря урожая при посадке резаными клубнями скорее связана с неправильной техникой проведения данной процедуры: зачастую огородники режут картофель непосредственно перед посадкой, что приводит к дальнейшей порче посадочного материала в земле.

Свежие срезы на клубнях – благоприятная среда для размножения патогенной почвенной микрофлоры. Поэтому чтобы снизить риск поражения клубневых деленок инфекциями и предотвратить их загнивание в почве, резку семенного картофеля следует провести заблаговременно. В идеале данную процедуру стоит выполнить за месяц до предполагаемой посадки. Для этого посадочный материал извлекается из погреба, сразу разрезается на части, а затем разрезанные части картофелин оставляют в теплом светлом помещении для прорастания. При этом деленки необходимо уложить в один слой срезами верх, а спустя неделю поменять их положение так, чтобы наверх смотрели уже почки роста. За этот период на срезах образуется несколько слоев раневой перидермы, которая защитит посадочный материал от болезней и загнивания, а проснувшиеся глазки дадут крепкие толстые побеги. В период проращивания картофеля необходимо поддерживать оптимальный микроклимат в помещении: температура должна находиться в пределах 16-18°С днем и 8-10°С в ночное время, а влажность воздуха – на уровне 90-95%. Если по каким-то причинам подобное мероприятие провести в столь ранние сроки не удалось, допустимо разрезать клубни за 5 дней до посадки – в течение этого времени на срезах образуется один слой перидермы.

Для посадки пригодны части клубней весом 25-30 г, на которых должны остаться после разрезания минимум по 2-3 глазка. Поэтому картофелины можно делить на две, три и даже четыре доли – в зависимости от их размера. При этом стоит учитывать, что самыми продуктивными окажутся верхушечные части клубней – на них располагается больше всего почек роста, они впоследствии наиболее активно развиваются и дают отличный урожай. Иногда огородники, в избытке располагающие посадочным материалом, проводят посадку только такими верхушечными деленками, а оставшиеся части картофелин используют в кулинарии или отдают на корм домашнему скоту. Но чаще все же семенной картофель разрезается с целью экономии.

В данном случае можно прибегнуть к различным вариантам резки клубней:

- картофелину разрезают вдоль от верхушки к нижней (базальной) части на 2 половинки

- клубень делят на 3 деленки, срезая сначала верхушку, а затем оставшуюся часть разрезая вдоль еще на 2 равные части

- особо крупные картофелины делят на 4 равные части, проводя 2 взаимно перпендикулярных среза.

При проведении данной процедуры нож следует дезинфицировать крепким раствором перманганата калия, а разрезанные части картофеля раскладывать по видам: отдельно верхушечные, продольные и базальные части. Такие группы деленок высаживают на участке также отдельно, поскольку разные части клубней отличаются различными темпами роста и развития. В данном случае «медлительные» кусты, выросшие из нижней долей картофелин, не будут угнетаться более «шустрыми» растениями, полученными из верхушек клубней. Но в любом случае огородник в выигрыше: при посадке целым клубнем почки на его базальной части погибли бы, а здесь – дадут вполне приличный урожай, хотя и немного уступающий по объему кустам, выращенным их верхушек с сильными глазками.

Стоит также учитывать, что картофель, высаженный разрезанными клубнями, потребует в течение сезона должного уровня агротехники. Посадку долей клубней необходимо производить на глубину 6-10 см в прогретую до 7-10°С почву, выкладывая их в лунки срезами вниз, а в дальнейшем не забывать о регулярном поливе, подкормках, рыхлении междурядий, удалении сорняков, своевременном окучивании и борьбе с вредителями. Но хлопоты непременно окупятся, ведь при резке клубней появляется возможность не только сократить расход семенного картофеля более чем в 2 раза, но и собрать в конечном итоге более весомый урожай.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 90 | автор: sadovod | Сегодня, 12:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.