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::. Устойчивые сорта картофеля – залог высокого урожая | Овощеводство / картофель
Устойчивые сорта картофеля – залог высокого урожаяУстойчивые сорта картофеля – залог высокого урожая
Вступление в новый век ознаменовалось тем, что основными производителями картофеля стали огородники и мелкие фермеры. На их долю приходится 90% полученного в нашей области урожая картофеля. Судя по всему, и впредь обеспечение населения нашего города и области картофелем во многом будет зависеть от успехов выращивания его на огородах.
В минувшее столетие достаточно хорошо была разработана агротехника выращивания и система удобрений картофеля. Для получения высоких урожаев картофеля нужно лишь использовать результаты научных достижений и опыт выращивания картофеля, накопленные к настоящему времени.
Прогресс картофелеводства в XXI веке будет определяться, прежде всего, успехами селекции. Каждый сорт - это носитель генетической информации, которая определяет, насколько эффективно все затраты по уходу за растением смогут реализоваться в получении урожая клубней. От свойств сорта зависит потенциальная продуктивность, возможность получения раннего урожая, вкусовые качества клубней. Наконец, свойства сорта определяют поражаемость картофеля болезнями и вредителями. Защита от нашествий этих непрошеных пожирателей старательно выращенного на огородах урожая будет оставаться одной из важных проблем картофелеводства на ближайшие годы. Век минувший оставил нам в наследство фитофтороз, агрессивность которого возросла в последнее десятилетие. Появились расы этого патогена, способные сильно поражать некоторые сорта, даже мало страдавшие от болезни. Фитофтора получила возможность зимовать не только в зараженных клубнях, но и в поле, на остатках ботвы. Осложнилась и химическая защита от фитофторы в результате появления у нее рас, устойчивых к ряду широко используемых системных фунгицидов. Спасение от фитофтороза может обеспечить выращивание сортов с хорошо выраженной устойчивостью, эффективной против всех рас патогена. Таким свойством обладают следующие сорта: Чародей, Петербургский, Елизавета, Жаворонок, Снегирь. Мало страдает от фитофтороза сорт Луговской. Недавно появилось еще 3 новых сорта, проявивших при испытании на государственном сортоучастке в Рождествено высокую устойчивость к фитофторозу: Загадка Питера, Нематодоустойчивый 26, Елисеевский. Селекционерами нашей области ведется работа по созданию сортов с еще более высоким уровнем устойчивости к фитофторозу, унаследованным от дикорастущих сородичей картофеля. Надо сказать, что по устойчивости к фитофторозу самыми надежными являются сорта, созданные нашими селекционерами в Белогорке. С ними могут, в какой-то мере, соперничать некоторые сорта, созданные в Белоруссии: Росинка, Скарб и Орхидея. А Европа нам не поможет. Среди 23-х сортов западноевропейского происхождения, которые испытывались в этом году на сортоучастках, лишь один французский Космос и польский Витал имели умеренное поражение фитофторозом, а у остальных ботва была уничтожена болезнью уже в первой декаде августа. Фитофтороз - это основная и неотступная угроза возделыванию картофеля. Основная надежда в его обуздании основана на выращивании устойчивых сортов, создаваемых в условиях нашего региона.
В последнее десятилетие возросла опасность поражения золотистой нематодой, паразитирующей на корнях картофеля. Нематода особо вредоносна на ранних сортах картофеля, снижает их урожай на 80%. О заражении участка этим вредителем можно судить по сильному угнетению кустов картофеля. Характерный признак поражения - короткие мочковатые корни бурого оттенка. На корнях можно заметить мелкие, диаметром в 1 мм, шарики. Это цисты нематоды, начиненные яйцами этого червя. В каждой цисте содержится до 1000 яиц, которые могут сохранять жизнеспособность в почве до 10 лет. Если уж на участок занесена нематода, то это надолго. В последние годы участились случаи обнаружения очагов заражения нематодой в различных районах нашей области. Распространяется нематода в основном с клубнями, выращенными на зараженном участке. Есть опасение, что количество очагов заражения в ближайшие годы будет возрастать. Единственное средство защиты от этого вредителя - выращивание нематодоустойчивых сортов. В 80-ые годы и в начале 90-х для спасения от нематоды предлагали устойчивые к ней сорта голландского и немецкого происхождения, которые, к сожалению, сильно страдали от фитофторы, да еще давали клубни посредственного вкуса, что, конечно, не способствовало популярности нематодоустойчивых сортов, таких как Спекула, Ксения, Гидра. Потом появились более удачные нематодоустойчивые сорта: Пикасо, Астерикс, Симфония, Бимонда, Санте, Дориза, Скала, Турбелла, Лизетта, Фреско. Началась селекция на устойчивость к нематоде и в России. В Институте картофельного хозяйства под Москвой созданы сорта, устойчивые к нематоде, слабо поражаемые фитофторозом и с хорошей продуктивностью: Десница, Жуковский ранний, Заворовский, Россиянка, Лукьяновский. Но решающий успех в защите от золотистой нематоды, несомненно, обеспечат устойчивые к ней сорта, создаваемые селекционерами нашей области, потому что эти сорта не только предупреждают размножение нематоды, но и гарантируют получение высокого урожая хорошего качества. Они хорошо приспособлены к условиям нашей области, высокоустойчивы к фитофторозу и дают клубни прекрасного вкуса. Первыми из них были Рождественский и Устойчивые сорта картофеля – залог высокого урожаяПушкинец, а с прошлого года появились еще два - Елисеевский и Нематодоустойчивый 26. Последний из них высокоустойчив к фитофторе, слабо повреждается колорадским жуком. Клубни его содержат до 22% крахмала, превосходя по этому показателю многие другие сорта. Такой сорт есть смысл выращивать - он обеспечит урожаем клубней хорошего качества и создаст надежную гарантию от заражения вашего участка нематодой.
Много было напастей на картофеле, выращиваемом в нашей области. А на рубеже тысячелетий появилась еще одна - колорадский жук. Раньше он бывал у нас как эпизодически залетный, но с 1999 года стал и зимовать, т.е., можно сказать, получил постоянную прописку. Ослабить урон от поедания им ботвы картофеля можно, выращивая сорта, на которых он плохо размножается, нанося им слабые повреждения. Лучшими по устойчивости к колорадскому жуку являются такие сорта, как Свитанок киевский, Зарево, Столовый 19, Санте, Огонек, Ресурс, Петербургский. Как видите, успешно налаженная селекционная работа - основной залог благополучия картофеля в новом тысячелетии. Она не только способствует росту урожайности, но и спасает картофель почти от всех напастей.
В. Колобаев, доктор биологических наук
Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 186 | автор: sadovod | Сегодня, 11:06 | Комментариев 0 |
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