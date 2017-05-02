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::. Сорта картофеля, устойчивые к колорадскому жуку | картофель / Здоровье дачного участка
Сорта картофеля, устойчивые к колорадскому жукуСорта картофеля, устойчивые к колорадскому жуку
Колорадский жук – вредитель очень живучий. Он не страшится перепадов температуры, размножается с неимоверной скоростью и имеет удивительную способность приспосабливаться к неблагоприятным факторам окружающей среды. Даже современные, казалось бы, «убойные» химические препараты, которыми огородники опрыскивают свой картофель с целью избавиться от его нашествия, зачастую оказываются бессильны. У колорадского жука быстро вырабатывается иммунитет к инсектицидам, поэтому приходится постоянно менять препараты. Некоторые практикуют регулярный ручной сбор вредителя, но подобная мера оказывается оправдана лишь на небольших участках и неприемлема на обширной территории посадки, а также для тех огородников, кто не имеет возможности постоянно находиться на даче и отслеживать передвижения жуков.
Частично повысить устойчивость картофеля к повреждению колорадским жуком помогает должный уход за культурой в течение сезона и соблюдение необходимых правил агротехники. Но подобные мероприятия не способны полностью избавить от данной проблемы. Поэтому селекционеры в течение долгого времени пытались вывести такие сорта картофеля, которые оказались бы «невкусными» для жука. И надо сказать, старания их не прошли даром.
Они обратили внимание, в первую очередь на главную особенность колорадского жука – желание лакомиться исключительно нежными молодыми листочками картошки, а также тот момент, что аппетит вредителя существенно снижается, если рядом с кустами растут и благоухают различные неприятные для него растения-репелленты – календула, чеснок, полынь, бораго и т.д. И на основании своих наблюдений вывели несколько сортов картофеля, которые показали высокую устойчивость к данному вредителю.
Их отличительной особенностью являются грубые, плотные листья, покрытые жестким опушением, что совершенно пришлось не по нраву жуку, а также их неприятный (для жука) вкус и запах. Селекционеры при выведении сортов уделили внимание и такому фактору, как высокая регенеративная способность побегов к восстановлению, помогающая снизить потери урожая в результате поражения данным вредителем. А также вывели сорта путем генной модификации, которые показали отличную устойчивость к колорадскому жуку, благодаря наличию в их зеленой массе белка, оказывающего на него токсичный эффект. На генномодифицированных сортах, пожалуй, останавливаться не стоит, поскольку их безопасность для человека пока изучена не до конца, а вот следующие сорта можно без боязни высаживать на огороде. 100% гарантии, что жука на участке не будет, они не дают. Но благодаря особенностям своей наземной части, существенно снижают его численность, облегчая труд огородника в течение сезона.
Хорошо зарекомендовал себя в этом отношении сорт «Брянский надежный», который ко всему прочему может похвастаться высокой урожайностью и отличным вкусом клубней. Однако данный сорт имеет другое слабое место – при неблагоприятных условиях поражается фитофторозом и нематодой. Созревает в среднепоздние сроки, имеет полураскидистый куст средней высоты, отличается гладкими выровненными клубнями овальной формы с красной кожурой и плотной белой мякотью. Урожайность сорта 170-250 кг с 100м², масса клубней – 80-120 г.
В разных областях нашей страны показывает отличные результаты надежный среднепоздний сорт «Зарево», отличающийся высокими вкусовыми характеристиками и отменной лежкостью клубней. Сорт показывает также повышенную устойчивость к основным грибковым заболеваниям, и среднюю – к вирусным. Куст данного сорта слабой или средней силы роста, клубни округлые, с сетчатой розовой кожурой и белой мякотью. Урожайность сорта 250-320 кг с 100м², масса клубней – 70-90 г.
Повышенную устойчивость к колорадскому жуку показывает скороспелый сорт «Каменский», отличающиеся стабильно высокой урожайностью, удивительной выносливостью в периоды засухи, а также устойчивостью к вирусным заболеваниям. Куст средней силы роста, полураскидистый. Клубни имеют удлиненно-овальную форму, красную шероховатую, очень прочную кожуру, что повышает их способность к транспортировке и лежкость. Мякоть светло-желтая, с хорошими вкусовыми характеристиками. Урожайность сорта 500-550 кг с 100м², масса клубней – 110-130 г.
Много хвалебных отзывов можно услышать о среднепозднем сорте «Ласунок», который радует высокой урожайностью и отменным вкусом клубней. Сорт помимо этого стойко сопротивляется различным вирусам картофеля и фитофторозу. Куст сорта высокий, прямостоячий. Клубни округлоовальные с сетчатой желтой или светло-коричневой кожурой и светло-желтой мякотью отменного вкуса. Урожайность сорта 350-400 кг с 100м², масса клубней – 150-200 г.
Колорадский жук обходит стороной и среднепоздний сорт «Никулинский», отличающийся также высокой устойчивостью к фитофторозу и разнообразным вирусам. Куст данного сорта высокий, густооблиственный, прямостоячий. Округлые клубни имеют светло-бежевую кожуру и белую нетемнеющую мякоть, отличаются хорошим вкусом. Урожайность сорта 450-550 кг с 100м², масса клубней – 80-120 г.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 226 | автор: sadovod | Сегодня, 10:09 | Комментариев 0 |
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