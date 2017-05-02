Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Когда и как сажать картофель | Овощеводство / картофель
Когда и как сажать картофельКогда и как сажать картофель
Всем хочется как можно быстрее получить урожай молодого картофеля. Поэтому понятно стремление высадить его как можно раньше. Но природу не переспоришь, в особенности нашу, питерскую погоду, самую, пожалуй, капризную. Ведь у нас в начале мая - хоть загорай, а завтра - того и гляди, снег выпадет. Так что, в наших условиях сажать картошку раньше 15-20 мая - дело рискованное по двум причинам: всходы картофеля в холодной земле сильно повреждаются ризоктонией, медленно и с трудом выходят на поверхность, а если они все же появятся в конце мая, то могут пострадать от заморозков.
При посадке клубни помещают на глубину 10-15 см. Если почва на этом уровне не прогрелась до 8-10°С, то развитие ростков замедлено, тогда как гриб - возбудитель ризоктониоза, присутствующий практически во всех почвах, при такой температуре обладает достаточной активностью. Он может поражать ростки картофеля при температуре 6-8°С. Гриб нетребователен к аэрации почвы, хорошо развивается в переувлажненной земле.
При ранней посадке картофеля в выигрыше оказывается ризоктония. Она вызывает сильное повреждение ростков картофеля и может даже привести к их гибели. В результате всходы у картофеля получаются затянутые, неравномерные и к тому же изреженные. Кроме того, выросшие растения оказываются ослабленными из-за повреждения основания стебля и корней, а также из-за отравления токсинами гриба - ризоктонии. В сравнении с этим, растения картофеля, посаженного после 20 мая, растут энергичнее, выглядят более здоровыми и даже могут обогнать в росте рано посаженый картофель. От поражения ризоктонией сильно страдают сорта Изора и Елизавета. Плохо переносят раннюю посадку (10-15 мая) сорта Рождественский и Невский, давая сильно изреженные всходы. Не зря умудренные опытом старожилы сажают картошку на Николу (22 мая). А весь многолетний опыт выращивания картофеля в нашей области показывает, что оптимальный срок посадки - 20-25 мая. К этому времени земля уже прогреется, и в ней еще сохраняется запас влаги, достаточный для успешного прорастания клубней картофеля. Тем самым обеспечивается энергичное развитие ростков, быстрое и дружное появление всходов.
Лучше всего сажать клубни в нарезанные борозды, выбрав погожий солнечный день. Земля в гребнях за день-два успевает еще лучше прогреться. Минеральные удобрения и компост, вносимые в борозды, легко распределить равномерно по участку, и они окажутся в непосредственной близости от развивающихся корней картофеля. Такой способ внесения удобрений - наиболее удобный, наиболее экономичный и наиболее эффективный по усвояемости растениями картофеля. Кроме того, сажая в борозды, вы обеспечиваете равномерную глубину посадки и заделки всех клубней, способствуя одновременным и дружным всходам.
Перед посадкой рассыпьте по дну борозд компост (по ведру на 10-15 пог. метров), разбросайте гранулированный суперфосфат (1 кг на сотку) и сульфат калия (0,5 кг на сотку). Раскладывайте клубни, пятясь назад по дну бороздки. При этом вы ногами перемешаете минеральные удобрения с землей и компостом, устранив опасность ожога кожуры клубней, и в то же время сможете соблюдать нужную дистанцию между разложенными по дну борозды клубнями (30-40 см - для клубней среднего размера, 20 см - для мелких клубней). Не бойтесь утоптать дно борозды. К клубням, лежащим на уплотненной земле, лучше поступает влага из нижних слоев почвы. А вот сверху они должны быть присыпаны рыхлой землей. Разложив клубни в первую борозду, присыпьте их слегка землей, слоем 5 см (с помощью граблей), двигаясь по дну соседней борозды, еще не засаженной. Не ходите по гребням, чтобы не утрамбовывать и не осыпать их. Затем поверх засаженной и присыпанной землей борозды рассыпьте аммофос (0,5-1 кг на сотку). После этого окончательно заделайте посаженные клубни, доведя слой земли над ними до 10 см. Заделанный в землю поверх клубней аммофос растворится первым же дождем и быстро усвоится всходами картофеля, обеспечивая молодые растения на первых этапах их развития азотом и фосфором. Закончив все операции с посадкой первой борозды, засаживайте вторую, затем третью, по очереди. При таком порядке посадки вам не придется прыгать по гребням и топтать уже засаженные рядки. Как сможете сами убедиться, посадка в борозды - наиболее удобный, наиболее быстрый способ посадки картофеля, обеспечивающий дружные всходы и хорошее развитие растений. Как только наступит 20 мая, считайте, что пора сажать картошку.
В. Колобаев, доктор биологических наук
Газета «САДОВОД» 2001г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Сегодня, 08:53 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2017 (22)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"