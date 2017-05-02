

::. Когда и как сажать картофель | Овощеводство / картофель Когда и как сажать картофель

Всем хочется как можно быстрее получить урожай молодого картофеля. Поэтому понятно стремление высадить его как можно раньше. Но природу не переспоришь, в особенности нашу, питерскую погоду, самую, пожалуй, капризную. Ведь у нас в начале мая - хоть загорай, а завтра - того и гляди, снег выпадет. Так что, в наших условиях сажать картошку раньше 15-20 мая - дело рискованное по двум причинам: всходы картофеля в холодной земле сильно повреждаются ризоктонией , медленно и с трудом выходят на поверхность, а если они все же появятся в конце мая, то могут пострадать от заморозков.

При посадке клубни помещают на глубину 10-15 см. Если почва на этом уровне не прогрелась до 8-10°С, то развитие ростков замедлено, тогда как гриб - возбудитель ризоктониоза, присутствующий практически во всех почвах, при такой температуре обладает достаточной активностью. Он может поражать ростки картофеля при температуре 6-8°С. Гриб нетребователен к аэрации почвы, хорошо развивается в переувлажненной земле.

При ранней посадке картофеля в выигрыше оказывается ризоктония. Она вызывает сильное повреждение ростков картофеля и может даже привести к их гибели. В результате всходы у картофеля получаются затянутые, неравномерные и к тому же изреженные. Кроме того, выросшие растения оказываются ослабленными из-за повреждения основания стебля и корней, а также из-за отравления токсинами гриба - ризоктонии. В сравнении с этим, растения картофеля, посаженного после 20 мая, растут энергичнее, выглядят более здоровыми и даже могут обогнать в росте рано посаженый картофель. От поражения ризоктонией сильно страдают сорта Изора и Елизавета. Плохо переносят раннюю посадку (10-15 мая) сорта Рождественский и Невский, давая сильно изреженные всходы. Не зря умудренные опытом старожилы сажают картошку на Николу (22 мая). А весь многолетний опыт выращивания картофеля в нашей области показывает, что оптимальный срок посадки - 20-25 мая. К этому времени земля уже прогреется, и в ней еще сохраняется запас влаги, достаточный для успешного прорастания клубней картофеля. Тем самым обеспечивается энергичное развитие ростков, быстрое и дружное появление всходов.

Лучше всего сажать клубни в нарезанные борозды, выбрав погожий солнечный день. Земля в гребнях за день-два успевает еще лучше прогреться. Минеральные удобрения и компост, вносимые в борозды, легко распределить равномерно по участку, и они окажутся в непосредственной близости от развивающихся корней картофеля. Такой способ внесения удобрений - наиболее удобный, наиболее экономичный и наиболее эффективный по усвояемости растениями картофеля. Кроме того, сажая в борозды, вы обеспечиваете равномерную глубину посадки и заделки всех клубней, способствуя одновременным и дружным всходам.

Перед посадкой рассыпьте по дну борозд компост (по ведру на 10-15 пог. метров), разбросайте гранулированный суперфосфат (1 кг на сотку) и сульфат калия (0,5 кг на сотку). Раскладывайте клубни, пятясь назад по дну бороздки. При этом вы ногами перемешаете минеральные удобрения с землей и компостом, устранив опасность ожога кожуры клубней, и в то же время сможете соблюдать нужную дистанцию между разложенными по дну борозды клубнями (30-40 см - для клубней среднего размера, 20 см - для мелких клубней). Не бойтесь утоптать дно борозды. К клубням, лежащим на уплотненной земле, лучше поступает влага из нижних слоев почвы. А вот сверху они должны быть присыпаны рыхлой землей. Разложив клубни в первую борозду, присыпьте их слегка землей, слоем 5 см (с помощью граблей), двигаясь по дну соседней борозды, еще не засаженной. Не ходите по гребням, чтобы не утрамбовывать и не осыпать их. Затем поверх засаженной и присыпанной землей борозды рассыпьте аммофос (0,5-1 кг на сотку). После этого окончательно заделайте посаженные клубни, доведя слой земли над ними до 10 см. Заделанный в землю поверх клубней аммофос растворится первым же дождем и быстро усвоится всходами картофеля, обеспечивая молодые растения на первых этапах их развития азотом и фосфором. Закончив все операции с посадкой первой борозды, засаживайте вторую, затем третью, по очереди. При таком порядке посадки вам не придется прыгать по гребням и топтать уже засаженные рядки. Как сможете сами убедиться, посадка в борозды - наиболее удобный, наиболее быстрый способ посадки картофеля, обеспечивающий дружные всходы и хорошее развитие растений. Как только наступит 20 мая, считайте, что пора сажать картошку.

В. Колобаев, доктор биологических наук

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 106 | автор: sadovod | Сегодня, 08:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.