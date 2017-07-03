Борьба с нематодой: просто, как все гениальное

Ни для кого не секрет, что даже на самом маленьком участке земли наибольшую площадь занимают посадки картофеля. И каждый хозяин стремится получить, если и не рекордный, то хотя бы вполне приличный урожай. Но всем ли это удается? Всем ли удается спасти его от болезней?

От болезней можно избавиться предпосевной обработкой клубней, вредителей можно отпугнуть или, потравив, уничтожить. Но как поступить с нематодой, которую, собственно, и относят то к болезням, то к вредителям? А между тем способ есть, и он прост - прост, как и все гениальное.

Во-первых, любого врага нужно хорошо знать в лицо. Итак, картофельная нематода это микроскопический червь. Маленькие темно-коричневые цисты, из которых выходит червь, могут храниться в почве более десяти лет и ждать своего картофельного часа, вернее, сигнала. А сигналом к пробуждению цист служат потепление почвы до 15°С, и наличие в ней картофельных корней, вернее, их выделений. Каждая циста может содержать в себе до семисот яиц и личинок нематод. Таким образом, нематода - это совсем не сезонный вредитель. И самое печальное, что воздействовать на нее препаратами практически невозможно.

По сигналу, идущему от растущих корней картофеля, полчища нематод покидают цисты и, хотя до растений доберется едва лишь десятая часть, урон они наносят невосполнимый. Первым признаком появления на вашем участке картофельной нематоды служит увядание листьев картофеля в полдень, их измельчание и хлоротичность, а также слабая корневая система. При сильном заражении нематодой недобор урожая картофеля достигает 70%. Особенный вред наносит она картофелю в отсутствии севооборота . Но у многих ли огородников есть возможность поступать иначе, тем более что коварный враг - такой долгожитель?

И вот ученые придумали очень простой и, главное, действенный способ борьбы с картофельной нематод. Они просто обманули ее. Так же может поступить каждый огородник, чье поле заражено нематодой. Из проросших корней картофеля отжимается сок и вводится в землю. Циста раскрывается, и вредители устремляются навстречу запаху, но, не найдя пищи они быстренько и благополучно погибают.

Уже было сказано, что до растений добирается малая часть вредителя, и теперь с помощью такого нехитрого способа огородник, наконец-то, сможет победить, как считалось, непобедимого врага.

Все мероприятия следует проводить в момент поспевания почвы, примерно за неделю до посадки картофеля.

Кроме того, следует напомнить, что уже выведены н матодоустойчивые сорта картофеля, а также сорта, помогающие очистить от нематоды землю (например, Сантэ, Приор).

А. Кремнева, агроном

Газета «САДОВОД» 2001г.



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