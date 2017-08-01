ВОДЯНЫЕ ПОГРЕБА ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ («Земледельческая газета», 1843, №8)

Лет 15 тому назад, как я, при небольшом моем состоянии, находя картофель одним из полезнейших произведений в сельском быту, еще в 1828 году выдвинул, так сказать, садку картофеля в поле; по мере средств и возможности увеличивал ее до того, что последние 4 года сеял уже по 200 и по 300 четвертей * картофеля ежегодно, при ста с небольшим душах моего имения. Прошедшаго же года, получив во владение еще сто душ, имел средство посеять этого года уже 400 четвертей. Повсеместно дождливое нынешнее лето чрезвычайно способствовало росту его; нельзя было не любоваться на обилие и величину картофелин. Это весьма много радовало каждаго хозяина; но последствия уничтожили все лестные надежды, а вместе с тем - у большей части владельцев отняли и последнюю частицу картофеля, которую предполагал он оставить на семена к будущему посеву.

Причина тому была следующая. Хорошая, ведреная погода наступила только в начале августа; в это время картофель, после предшествовавших дождей, все шел в рост и в сентябре тоже. Сбора картофеля, и в сухое лето, без потери, никогда не должно начинать прежде дня Рождества Богородицы, т. е. 8 сентября (по нов. стилю 21 сентября), так как выкапываемый ранее не может быть совершенно спелым, и как бы сух ни был он вынут из земли, по прошествии нескольких недель портится; не говоря уже, что от оставления такого картофеля на семена была бы большая потеря. Надобно сказать, что, начав разводить его более и более в большом количестве, я имел в виду пользу приведения земли в лучшее состояние, разрыхлением ее под-садкою; от самаго картофеля ожидал средства на пищу как для человека, так вообще и для всех домашних животных. Впоследствии, дальнейшее развитие, выделывать из него патоку, сделало требование на картофельную муку довольно значительным. И вот 6 лет тому, как устроен мною завод, где и переделывается картофель на крахмал.

Обращаюсь назад. В продолжение 15 лет сбор картофеля, по посеву его, был не одинаков, да иначе и быть не могло. Во-первых, потому что большую разницу делает мокрое или сухое лето; одно благоприятствует какому-либо произрастанию, другое его губит. Во-вторых, большая разница и в том, несколько ли гряд сажается в огороде, десятина или несколько десятков десятин в поле. Нынешний год, при довольно значительном посеве, т. е. 400 четвертей, казалось бы приятно было взглянуть в подвалы, куда свезено 3400 четвертей. Сверх того, в земле, по случаю ранних морозов, задержавших и перепашку, и боронение, осталось еще довольно много его. Итак, урожай чрезвычайный - доход значительный! Но прошло несколько дней, неделя - и уже надобно было думать не о том, как бы выгоднее продать 3-4 тысячи пудов муки, но как бы найти средство сберечь четвертей до 400 на посев в будущем году! Это был совершенно непредвиденный по хозяйству случай! Правда, что преполезнейший плод картофель ничего не боится, родится везде и на всякой почве. Все это правда, но польза сего, т. е. окончательное потребление, еще не достаточно ограждена от случайностей; это вижу я тем более, что довольно внимательно обращался с картофелем. Надобно признаться, что не все свойства этаго благодетельнаго растения исследованы. О сбережении картофеля и в ямах, и в каменных подвалах, и просто на открытом поле в кучах, обложенных соломою и землею, было много писано. Из всех способов сбережения, по местности и почве, я имею самые удобные и дешевые погреба: они вырыты в земле длиной от 5 до 10 сажен**; шириною 5-6 аршин***; с боков окна, куда ссыпают с возов картофель; вверху трубы для истока воздуха. Таким образом, сберегал я его как нельзя лучше, без всякого урона лет 12. Но в нынешнем году все средства сбережения оказались недостаточны; везде он гниет: и в больших кучах, и в малом количестве у крестьян под лавкою.

Что же было делать с большим его количеством?

У меня сбор начинался 9 сентября, и хотя видно было, что картофель не совсем еще вызрел, однако погода была ясная, и в такое время года могла бы скоро измениться; да и по большому его посеву, нужно было спешить с уборкою. Все это не мешало расчету, потому что часть его, четвертей 40, поступала ежедневно на завод; на семена же мог быть оставлен убранный не позднее, спелый. К несчастию, на 17 сентября вдруг сделался мороз в -7°; 18-19 тоже, днем отпускало, и потому рытье продолжалось с возможною поспешностию. Боясь оставить остальное в зиму, каждый спешил с этим делом. Картофелины частию промерзшия, частию с прилипшею к ним землею, особенно вырываемые к вечеру, когда уже начинало снова морозить, - рылись, сваливались и ссыпались на место. Наступила снова теплая погода; в подвалах, в небольших даже кучах, душно сделалось картофелю. Замерзшая картофелина, или часть ея разгорячилась, теплота увеличивалась, и в целом подвале картофель садился до того в горячую кучу, что при выгребании его крестьяне не могли стоять на нем в обуви!

По отлучке моей, я не знал, в каком положении у меня картофель, но прикащик, видя неминучую беду, раскрывал поочередно крыши подвалов и выгребал его в кучи под открытое небо. Признаюсь, небольшое утешение было видеть это разрушение. И тем более было досадно, что на беду скуплено было у посторонних до 1000 четвертей, тоже частию мерзлаго. Из переделки его не получилось и 6 фунтов из четверти. Такое положение вынудило меня на решительное средство: погрузить его в воду, - и не жалею о том.

Не могу утверждать, но думаю: если бы прежде пришла мне эта мысль в голову, то я не потерял бы ничего, ссыпав картофель с поля прямо в реку, тогда не было бы ни одной картофелины, пришедшей в разгорячение, ни гнилой, а замерзшия в воде отошли бы. И теперь поступающий из реки картофель дает более 25 фунтов муки; следовательно, все же я много сберег из совершенно пропадающих 2000 четвертей, переместив их в воду.

Этот случай сбережения обязывает меня сделать его известным. Средство мое будет не бесполезно тем, которые производят много картофеля, на предмет добывания из него муки, или на винокурение.

Что же касается до того, может ли картофель, положенный в воду, сохранить всю свою растительность до весны, не утверждаю; думаю, однако же, что при одинаковой температуре воды и эта цель достигнется. Для опыта я приказал несколько четвериков в мешках оставить в воде до весны. Увижу, что выйдет!

Григорий Курлевич, помещик Смоленской губ., Юхновского уезда, сельцо Луги

(«Земледельческая газета», 1843, №8) Подготовила И. Штырова

Четверть =178 мм ** Сажень - 213,36 см *** Аршин = 711 мм

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