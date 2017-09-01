

::. Вирусные болезни картофеля | картофель / Здоровье дачного участка Вирусные болезни картофеля

К паразитарным (инфекционным) болезням картофеля относят большую группу заболеваний, широко распространенных в природе и вызывающих разнообразные мозаики, деформации, хлорозы, угнетения роста, отмирание отдельных частей растений или их отдельных тканей. Это вирусы, вироиды и микоплазмы, которые мы условно объединим под названием вирусных болезней. Еще тридцать лет назад в нашей стране считали, что основной причиной многих болезней с такими симптомами является нарушение режимов питания во время роста картофеля при высокой температуре, недостатке воды в почве и сухости воздуха. Но благодаря развитию науки и техники (появление электронных микроскопов и накопление научно-исследовательского опыта) ученые распознали, что природа этих заболеваний инфекционная. Конечно, ряд неинфекционных болезней может вызывать в ряде случаев аналогичные, признаки, но теперь стало точно известно, что причиной заболеваний растений являются болезнетворные организмы. Международная практика насчитывает 18 вирусных болезней, из которых в нашей стране присутствует лишь часть.

Эти организмы настолько микроскопически малы по своим размерам, что их нельзя рассмотреть в те обычные микроскопы, которыми пользуются при изучении возбудителей грибных и бактериальных патогенов. Они существенно различаются между собой по биологическим свойствам и по характеру воздействия на растения, распространены практически во всех зонах, где выращивают эту важнейшую сельскохозяйственную культуру.

Накопление вирусной инфекции в посадочном материале и проявление ее признаков являются важнейшей причиной вырождения картофеля, усиливающегося с каждым годом (с увеличением каждой репродукции). Потери урожая от вирусных болезней порой достигают 100%. В результате вырождения картофеля постепенно тормозится развитие растений, ухудшается качество клубней: снижается содержание крахмала, белка, изменяется форма.

Вирусы различаются между собой по путям их переноса: их могут переносить с растения на растение насекомые (тли и цикадки), а могут передаваться контактным способом. Контактно-механическая передача вирусной инфекции происходит при соприкосновении растений при междурядных обработках. Капельки инфекционного сока остаются на поврежденных поверхностях тканей растений или на поверхности машин и орудий, на одежде и обуви работающих. Распространение вирусной инфекции идет быстрее у молодых растений и у восприимчивых сортов, медленнее у более старых и относительно устойчивых сортов. Вирусы передаются вегетативному потомству через клубни.

Разные виды вирусов вызывают сходные или одинаковые признаки. Сложность их распознания также усиливается из-за того, что вызывать одни и те же симптомы могут разные виды вирусов. А в проявлении какой-то одной болезни принимают участие сразу несколько вирусов. Так, в проявлении симптомов обыкновенной мозаики участвуют 6 вирусов, морщинистой мозаики и курчавости - 4, скручивании верхних листьев - 4 и т.д.

Нередко на одном растении встречаются 2-3 и больше вирусных заболеваний: такое явление называют смешанными инфекциями, но доминирует обычно какое-то одно.

Знание симптомов вирусных заболеваний позволяет отличить их от грибных и бактериальных болезней. Это поможет выбрать меры борьбы с ними и сократить потери урожая. Поэтому, если вы радеете о здоровье и качестве урожая своего картофеля, присмотритесь к посадкам: нет ли среди них кустов с симптомами нижеописанных вирусных болезней. Здесь мы приведем визуальные признаки наиболее распространенных и вредоносных заболеваний картофеля.

Продолжение следует



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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 09:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.