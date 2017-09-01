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::. Раттл-вирус (вирусные болезни картофеля) | картофель / Здоровье дачного участка
Раттл-вирус (вирусные болезни картофеля)
Раттл-вирус. Симптомы на растениях настолько разнообразны, что их сложно перечислить (хлороз, деформация листьев, усиление антоциановой окраски, некрозы). Края долек верхних молодых листьев могут закручиваться вверх: при этом верхняя их сторона бывает окрашена в желтый, а нижняя - в розовый цвет. Листья становятся кожистыми, хрупкими и желтоватыми. Но, на наш взгляд, важнее остановиться на проявлении этой болезни на клубнях, так как приходится часто сталкиваться с проблемами огородников из-за этих симптомов. При хранении в теплом помещении, через некоторое время в клубневой ткани появляются некрозы (коричневого цвета), которые представляют собой разбросанные в клубневой ткани кольца или эллипсы. Эти симптомы немного похожи на проявление физиологического заболевания железистой пятнистости, но при последней наблюдают ржавые пятна.
Возбудитель этого вирусного заболевания переносится соком (механически) и почвенными нематодами, питающимися на корнях многих однолетних и многолетних растений. Эти нематоды встречаются, главным образом, на легких почвах (песчаных, супесчаных, легкосуглинистых, торфяных) с достаточным увлажнением. Вредоносность заболевания довольно высока: урожай клубней снижается на 30-40%.Но значительно больший экономический вред приносит снижение качества клубней, так как при чистке пораженного картофеля приходится браковать весь клубень. Учеными выяснено, что вирус в полевых условиях способен заражать как сельскохозяйственные культуры (табак, томат), таки декоративные (флоксы, хризантемы) и сорные (осот, марь белую, пастушью сумку, василек) растения. Учеными установлена восприимчивость к этому вирусу более 300 растений из самых различных семейств.
А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 11:25 | Комментариев 0 |
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