Веретеновидность клубней. (вирусные болезни картофеля)

Веретеновидность клубней.Возбудитель этой болезни вироид, он вызывает деформацию клубней: они становятся удлиненной, грушевидной или гантелевидной формы, с увеличенным количеством глазков. На самом растении это заболевание проявляется в виде общего угнетения роста и развития в появлении очень мелких листьев и искривлении у них долей, которые часто складываются вдоль средней жилки. Обратная сторона листьев может приобретать антоциановую окраску. Снижение урожая до 85%, а иногда до полной потери товарного картофеля. Патоген переносится контактным образом, при механических обработках, насекомыми (картофельными клопами, тлями, блошками).





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