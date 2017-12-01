

::. Картофель: здоровый посадочный материал | Овощеводство / картофель Картофель: здоровый посадочный материал

ЭЛИТНЫЙ посадочный материал - это не только гарантия чистосортности, но и здорового состояния клубней, т. е. гарантия, что из них вырастут растения, не пораженные вирусными болезнями или черной ножкой.

Но доставать каждый год элитный картофель для посадки на всей площади огорода - это, конечно, хлопотно и, главное, дорого. Целесообразнее закупить несколько килограммов свежего картофеля и размножить его у себя, соблюдая меры по предотвращению заражения вирусами. При выращивании элиты в семеноводческих хозяйствах ее спасает от нового заражения вирусами почти полное отсутствие источников инфекции: на всех полях в таких хозяйствах выращивают здоровый картофель и регулярно проводят прочистки от больных растений.

Другое дело засадить элитным картофелем всего один рядок на огороде в окружении посадок, где имеются растения, пораженные различными вирусными заболеваниями. На огороде гораздо больше опасности заражения картофеля вирусами. Категория элиты - это гарантия отсутствия зараженности семенного материала, но вовсе не гарантия от восприятия им инфекции, привносимой извне.

Чтобы спасти закупленный здоровый картофель от вырождения, т. е. от нарастающего в нем по годам количества растений, зараженных вирусами, необходимо, прежде всего, проводить прочистку от больных растений у всего растущего на огороде картофеля. В том числе и у предназначенного на продовольственные цели.

Начинайте прочистку как можно раньше, в начале бутонизации, как только обнаружите первые признаки вирусных заболеваний. Этим вы сократите возможности переноса вирусной инфекции на здоровые растения. Не жалейте вырывать больные кусты. Большого урожая от них все-равно не получите, а высвобожденное от них место успешно используют растущие рядом здоровые кусты. Картофель обладает способностью пускать корни, куда только можно, потребляя влагу и питательные вещества. Удаление больных растений компенсируется лучшим развитием здоровых кустов, увеличением их урожая. При прочистках не бросайте больную ботву на дно борозд, а выносите за пределы посадки и закапывайте. На листьях могу быть тли, уже насосавшиеся сока вместе с вирусом. При увяданий вырванных растений они переползут на здоровые кусты и заразят их. Сжигать пораженную ботву не обязательно, при сгнивании закопанной ботвы вирус в ней погибнет в первую очередь. Как источник вирусной инфекции наибольшую опасность представляют больные растения, растущие рядом со здоровыми. Вирус от них могут перенести даже бескрылые тли, переползающие по листьям на соседние кусты. Колонии тлей можно увидеть на нижней стороне листьев картофеля. В конце июля - начале августа появляются крылатые тли, способные разносить вирусы на сотни метров и даже дальше. Они могут заразить ваш семенной картофель вирусами, занесенными с других огородных участков. Так что агитируйте своих соседей оздоровлять их семенной материал и проводить прочистки. Польза от этого будет обоюдная: соседи повысят урожай от использования здорового посадочного материала, а вам уменьшат угрозу "импорта" инфекции. Совместными усилиями защита картофеля от заражения вирусами будет более эффективной.

Проведение прочисток существенно повышает эффективность покустного отбора растений на семенные цели, повышая гарантию их незараженности. Покустный отбор - более надежный способ получения здорового семенного материала, чем сплошная выкопка посадки, предварительно прочищенной от больных растений. Для проведения отбора наметьте во время цветения хорошо развитые кусты, типичные для данного сорта (по цветам и по листве), без каких-либо признаков заболеваний. Отметьте их ветками. Через две недели повторно просмотрите их, удаляя кусты, проявившие не отмеченную ранее полосчатость или мозаику листьев, а также антоциановое окрашивание концов верхних листьев (это микоплазмоз, занесенный с зарослей бодяка - осота розового). Повторяйте просмотры ежедекадно. За неделю до намечаемой уборки срежьте с них ботву, оставив пеньки 15-20 см высотой. За день до общей уборки выкопайте эти отборные кусты, оставляя клубни в лунке. Выберите лучшие гнезда с клубнями нормальной формы. От здоровых кустов можно использовать для посадки и мелкие клубни. Соберите урожай отборных кустов и сохраните его отдельно. Это будет " ваш посадочный материал, который в будущем году обеспечит хорошее развитие растений и получение хорошего урожая.

В. Колобаев, доктор биолог. наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 11:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.