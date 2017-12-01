О сортах картофеля

Создавая новые сорта картофеля, селекционеры стремятся сделать их более совершенными, чем уже существующие, более продуктивными, устойчивыми к болезням, с хорошим качеством клубней. Каждый новый выведенный селекционерами сорт приобретает "права гражданства ", то есть рекомендацию для широкого возделывания в нашей области, после 3-х лет испытания на Государственном сортоучастке, дающего объективную оценку. Признают достойными для широкого использования, то есть районированными для нашей области, лишь те сорта, которые существенно превосходят по урожайности старые, ранее возделываемые у нас сорта картофеля. Либо равноценные им по продуктивности, но обладающие высокой устойчивостью к наиболее опасным заболеваниям.



Наряду с сортами, выведенными селекционерами нашей области (в Белогорке или в Пушкине), оценке на сортоучастке подвергаются и сорта, созданные в Подмосковье, в Институте картофельного хозяйства, а также сорта иностранной селекции. Так или иначе, на смену старым сортам предлагают новые, как обладающие более ценными качествами. Чтобы полнее выявить преимущества новых сортов и подобрать наиболее вам подходящие, испробуйте у себя несколько сортов, подберете для них наиболее соответствующие условия выращивания. При выборе сорта для возделывания своем огороде обращайте мание на показатели, более стабильные в своем проявлении: скороспелость, устойчивость к болезням, хорошие качества клубней. Согласно многолетнему опыту, размер урожая прямо пропорционален продолжительности периода клубнеобразования. В нашей зоне, где вегетация картофеля обрывается в конце сентября, высокий урожай обеспечивают сорта, начинающие завязывать клубни в середине июля. Радужные надежды на получение высокого урожая могут не оправдаться также из-за сильного поражения фитофторозом, черной ножкой или другими болезнями. Лучший способ защиты от болезней - это выращивание устойчивых сортов.

Среди уже проверенных сортов в нашей области, наиболее высокие урожаи, до 600 центнеров с гектара, давали Петербургский и Елизавета. Сорт Петербургский к тому же устойчив к фитофторе, раку, черной ножке и парше. Среднеранний сорт Елизавета также устойчив к раку и парше, слабо поражается фитофторой и микроспориозом, не страдает от вирусных заболеваний. При выкопке он буквально очаровывает видом своих клубней, правильной формой, мелкими глазками и отличным вкусом. В урожае преобладают крупные клубни.

Высокие урожаи дает среднеранний сорт Рождественский. Клубни его богаты крахмалом, имеют отличный вкус. Сорт устойчив к раку, практически не страдает от фитофторы, успевая сформировать урожай до массового развития болезни. Ценное качество сорта Рождественский - устойчивость к картофельной нематоде. Выращивание его дает надежную гарантию от заражения почвы этим опасным вредителем. Пожалуй, единственный недостаток сорта - это восприимчивость к вирусным болезням (мозаика). Чтобы полностью реализовать его высокую продуктивность, надо использовать здоровый семенной материал, периодически обновляя его на элитный картофель, проводя прочистки от больных растений, отбирая на семенные цели клубни здоровых кустов. Тем же грешит и раннеспелый сорт Изора (вегетационный период 75 дней), уже получивший популярность среди огородников за хороший вкус клубней и урожайность. Получение раннего урожая клубней прекрасного вкуса обеспечивает сорт Чародей, не страдая при этом от болезней и чаруя взор обильным цветением. Раннеспелостью отличается и сорт Жаворонок, дающий богатые крахмалом, вкусные клубни. Хорошим урожаем и вкусовыми качествами клубней может похвастать среднеранний сорт Никольский. Хорошего качества клубни дает и среднеранний сорт Радуга, устойчивый к фитофторе, вирусам и нематоде. Нематодоустойчивым является также сорт Пушкинец. Высаживать его можно загущенно, благодаря прямостоячей компактной ботве. Среди сортов, созданных в Подмосковье, хороший урожай на сортоучастке нашей области дал раннеспелый сорт Родник.

Для наших условий могут подойти и другие раннеспелые сорта, показавшие перспективность в Подмосковье: Брянский ранний, успевающий дать урожай до массового поражения фитофторозом, дающий много крупных клубней, крахмалистых и вкусных; Заря - устойчивый к бактериозам, фитофторе и вирусам, содержащий в клубнях до 17% крахмала; Удача - дает крупные клубни, устойчивые к фитофторе, вирусам и черной ножке; наконец, сверхранний сорт Жуковский ранний, дававший уже на 60-й день после посадки урожай в 100 ц/га, при потенциальном урожае -600 ц/га. Из иностранных сортов можно отметить ранний голландский сорт Латона, среднепоражаемый фитофторой, дающий в основном крупные клубни правильной формы и отличных вкусовых качеств. Рекордсменом скороспелости является голландский сорт Фреско, уже начавший распространяться в хозяйствах нашей области. Очень вкусные клубни имеет ранний сорт Тимо, созданный в соседней с нами Финляндии. Наиболее урожайным при ранней выкопке на сортоучастке показал себя голландский сорт Конкурент. Иностранные сорта, как правило, отличаются хорошим качеством клубней. Но наши сорта надежнее, лучше приспособлены к местным условиям выращивания.

В. Колобаев, доктор биолог, наук

Газета «САДОВОД»



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