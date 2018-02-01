Сорта картофеля: количество или качество

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Что вкладывает в понятие хороший картофель обыватель? Крахмалистость и рассыпчатость. А агроном? Агроном скажет так: «В клубнях картофеля в среднем содержится: 1,8-2,5% высококачественных белков, 16-18% легкоусвояемого крахмала, около 1 % клетчатки, 0,2-0,3% жира, 0,8-1 % минеральных солей, каротин, витамины С, В1, В2, В6, РР, К».

Итак, если вы не собираетесь обращать внимание на такие «мелочи», как вкусовые качества картофеля, то выбирайте такие сорта и такую агротехнику, которые дадут вам ранний урожай. Для нашего региона могу посоветовать следующие сорта. Приекульский ранний - наиболее ранний сорт. Формирование урожая завершается в июле. Содержание крахмала и вкусовые качества невысокие. Хранится плохо. Но и что из этого? Домодедовский - среднеранний, высокоурожайный сорт. Содержание крахмала и вкусовые качества средние, товарность высокая. Невский - среднеранний, широко районированный сорт. Вкусовые качества и крахмалистость низкие, можно выращивать в различных условиях, товарность хорошая.

Есть сорта картофеля, на которые уже сейчас, зимой, надо бы обратить внимание и приобрести семенной материал. Сорт Шпекула. Позднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Относительно устойчив к фитофторозу, клубни желтые, округло-овальной формы. Глазки расположены мелко. Темп - позднеспелый, высокоурожайный сорт. Вкусовые качества высокие. Клубни крупные, выровненные. Устойчив к раку, слабо поражается фитофторозом. Относительно устойчив к парше. Хорошо хранится. Лошицкий - среднепоздний урожайный сорт. Вкусовые качества хорошие. Обладает высоким содержанием крахмала и плотной кожурой. Клубни желтые, овальные, с довольно глубоко расположенными глазками. Мякоть кремовая. Способен к длительной лежкости.

Это отечественные сорта. А как же я отношусь к голландским сортам, которые широко поставляются к нам в Санкт-Петербург? Да вполне терпимо, если не сказать одобрительно. Допустим, сорт Сантэ. Урожайность у него 500-550 кг с сотки (100 м2), крахмалистость 14%, клубни белые, глазки белые, устойчив к нематоде, среднеустойчив к фитофторозу и парше, устойчив к вирусным болезням. Недавно прочем в «Приусадебном хозяйстве» хороший отзыв С. Давыдова (г. Благовещенск на Амуре) о голландском сорте Ван Гог. Этот сорт дает ранний урожай и очень вкусные клубни.

Чтобы в картофеле были все питательные вещества, о которых мы сказали выше, необходимо:

1) создать оптимальные условия освещения растений;

2) регулировать водно-тепловые условия участка, защищать посадки от холодных северных и северо-западных ветров, создать оптимальные условия увлажнения воздуха и воздухообмена; обратить особое внимание на поступление кислорода воздуха к корням и столонам;

3) создать необходимые почвенные условия; в нашей зоне нельзя сажать картофель «под лопату», надо его развивать в надпочвенном (насыпном) слое.

Я выращиваю два сорта - Луговской и Чародей - в них есть все!

И. Кривега

Газета "САДОВОД" 2004г.

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::. прочитало: 258 | автор: sadovod | Вчера, 15:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.