

::. Картофель. Какой сорт выбрать? | Овощеводство / картофель Картофель. Какой сорт выбрать?

Каждый огородник заинтересован получить урожай этой культуры в самые ранние сроки. Какой русский не любит свежий картофель! Недаром, цены на молодой картофель «кусачие». Ранним сортам часто удается избежать опаснейшего заболевания нашей зоны - фитофтороза, на их посадках не столь сильно отражается вредоносность появившегося в последние годы в нашем регионе колорадского жука. Огородники Санкт-Петербурга под ранние сорта обычно отводят около 20-25% используемой под эту культуру площади, стараясь убрать урожай не позднее середины июля. Ранний картофель, кроме семенной фракции, нецелесообразно оставлять на хранение, так как он начинает прорастать, как правило, уже к Новому году. Ранние сорта характеризуются более низкой урожайностью, чем среднеспелые. Для получения хорошего урожая раннего картофеля важен правильный выбор скороспелых сортов, обладающих способностью интенсивно накапливать массу товарных клубней. Чем раньше тот или иной сорт накапливает урожай товарной продукции, тем он считается более скороспелым. Предпочтительнее использовать здоровые клубни чистосортного материала средней фракции (весом 50-70 г). Если используют клубни неизвестного происхождения, их тщательно отмывают от земли и выдерживают 20-30 мин в 1 %-м растворе борной кислоты или лучше в розовом растворе марганцовокислого калия.

Лучше сажать два, максимум три, ранних сорта, устраивающих огородника по внешним и пищевым признакам, по уровню содержания крахмала. Но один из этих сортов должен быть высоко устойчив к нематодам: в последние годы эти вредители очень широко распространились в приусадебном секторе. Ранние сорта наиболее активно и сильно поражаются нематодами. Клубни раннеспелых сортов не следует слишком рано вынимать из подвала или хранилища, так как они склонны к раннему образованию ростков и характеризуются слишком быстрой потерей воды. Их клубням для яровизации достаточно 3-3,5 недель.

Существует немало ранних сортов, отличающихся по форме, окраске кожуры и мякоти клубней, содержанию крахмала, урожайности, устойчивости к различным болезням. Раннеспелые сорта отечественной селекции: Арина, Весна белая, Изора, Жаворонок, Пушкинец, Снегирь (Северо-Западного региона), Жуковский ранний, Скороспелый, Удача, Брянский ранний (ВНИИ картофельного хозяйства); зарубежной селекции: Дориза, Латона, Пригожий-2, Приор, Тимо, Скала, Фреско, Укама. Определенной популярностью пользуется сверхранний сорт Жуковский ранний, который через 45-55 дней после всходов дает товарную продукцию, но не следует затягивать с уборкой его урожая (за 10 дней до уборки надо скосить ботву), иначе клубни начнут растрескиваться, поражаться удушьем и их нельзя будет использовать впоследствии в качестве посадочного материала.

А. Михайлов, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Сегодня, 13:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.