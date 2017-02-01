Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Не успела посадить озимый лук. Как его сберечь? | лук / Вопросы-ответы
Не успела посадить озимый лук. Как его сберечь?Не успела в этом году посадить озимый лук. Как его сберечь и когда высадить?
П. Шилова, С. -Петербург
Очевидно, вы имеете в виду мелкие луковицы репчатого лука-севка, который продавали в магазинах и на лотках города в августе-сентябре прошлого года. Этот лук предлагали посадить под зиму. Продаваемый лук был, как правило, сорта Штутгартер Разен. Подзимняя посадка устойчивых к стрелкованию сортов позволяет получить более ранние и высокие урожаи луковиц. Кроме того, этот срок посадки избавляет садовода от хранения мелкого посадочного материала. Вы можете посадить этот севок весной, как только появится возможность подготовить грядку. В комнатных условиях сохранить севок с осени до весны сложнее, чем приобрести его в феврале-марте. Если ваши луковички диаметром 1,5-2 см, тогда следует хранить их при комнатной температуре (они не застрелкуются летом). Если севок мелкий (диаметром около 1 см), то его можно рискнуть сохранить в холодильнике; мелкий лук при хранении в холодильнике не стрелкуется).
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Сегодня, 10:35 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2017 (10)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
Октябрь 2016 (25)
Сентябрь 2016 (28)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"