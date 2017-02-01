Не успела в этом году посадить озимый лук. Как его сберечь и когда высадить?

П. Шилова, С. -Петербург

Очевидно, вы имеете в виду мелкие луковицы репчатого лука-севка, который продавали в магазинах и на лотках города в августе-сентябре прошлого года. Этот лук предлагали посадить под зиму . Продаваемый лук был, как правило, сорта Штутгартер Разен. Подзимняя посадка устойчивых к стрелкованию сортов позволяет получить более ранние и высокие урожаи луковиц. Кроме того, этот срок посадки избавляет садовода от хранения мелкого посадочного материала. Вы можете посадить этот севок весной, как только появится возможность подготовить грядку. В комнатных условиях сохранить севок с осени до весны сложнее, чем приобрести его в феврале-марте. Если ваши луковички диаметром 1,5-2 см, тогда следует хранить их при комнатной температуре (они не застрелкуются летом). Если севок мелкий (диаметром около 1 см), то его можно рискнуть сохранить в холодильнике; мелкий лук при хранении в холодильнике не стрелкуется).

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