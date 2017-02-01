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::. Лук-порей: от посадки до уборки урожая | Овощеводство / лук
Лук-порей: от посадки до уборки урожаяЛук-порей: от посадки до уборки урожая
Несмотря на то, что лук-порей является древнейшей овощной культурой, среди современных дачников он почему-то большой популярностью не пользуется. Кто-то не рискует высаживать его из-за боязни столкнуться с трудностями, ведь срок вегетации порея довольно длительный и в Средней полосе и на севере нашей страны этот овощ необходимо выращивать через рассаду. Другие, однажды посадив его на своем огороде и не получив обещанного на упаковке с семенами богатого урожая, отказались от его выращивания раз и навсегда.
Трудности с выращиванием лука-порея были и у меня, но лишь в первый год посадки. Однако из-за неказистого урожая, который я собрала в тот год, я не стала так опрометчиво закрывать порею вход на мой огород. Наоборот, зимой провела работу над ошибками, которых, как оказалось, допустила немало, и в новом дачном сезоне почивала на лаврах – урожая я добилась отменного.
С тех пор, приноровившись к особенностям этой культуры, стала высевать ее на рассаду ежегодно. Ведь порей при должной агротехнике способен в разы обогнать такой популярный репчатый лук по урожайности на одной и той же единице площади. К тому же порей не уступает ему по полезности, но обладает более нежным вкусом. Его я использую в кулинарии точно так же, как репчатый лук. Мясистые отбеленные стебли лука-порея, за которые он и ценится, отлично сохраняются в свежем виде на протяжении длительного периода. Помимо этого я нарезаю их на тонкие кольца, раскладываю по пакетам и замораживаю в морозилке – они в таком виде полностью сохраняют свой вкус и пользу и могут храниться намного дольше.
Среди испробованных сортов на моем участке лучше всего проявили себя два сорта, на которых я и остановила свой выбор. Сорт «Голиаф» ценю за неизменно хорошее качество урожая. Белая «ножка» этого сорта вырастает длиной 20-25 см и диаметром 4-5 см, но зато поспевает этот лук в ранние сроки – через 120-130 дней после появления всходов. Среднепоздний гибрид «Сибирский великан F 1» хоть и поспевает несколько позже, но дает просто превосходный урожай – продуктивная часть его стебля вырастает в длину до 40 см, а в диаметре его сочные мясистые стебли достигают 7-8 см.
Сроки посадки порея на рассаду я рассчитываю таким образом, чтобы высадить в открытый грунт подросшие растения в возрасте 2-2,5 месяцев. Семена перед посадкой погружаю на 20 минут в крепкий раствор марганцовки, а затем на сутки намачиваю во влажной ткани, смоченной в растворе какого-либо комплексного удобрения. Затем их высеваю в ящик, заполненный плодородным и непременно рыхлым грунтом.
Всходы порея появляются быстро, но в первые несколько недель выглядят очень слабыми. Через пару недель после появления всходов провожу прореживание, оставляя между ростками по 2-3 см. Их поливаю аккуратно только отстоянной водой и каждые 2 недели провожу подкормки, чередуя органические и минеральные удобрения. Так же нежные сеянцы непременно досвечиваю лампой дневного света, чтобы предотвратить их излишнее вытягивание в условиях короткого весеннего светового дня. За пару недель до высадки в грунт обязательно провожу закаливание рассады и при наступлении благоприятных условий пересаживаю ее на грядку.
Грядку для порея готовлю еще с осени, перекапывая ее с добавлением перегноя и древесной золы (ведро и стакан на 1 м² соответственно). Весной перед посадкой вношу в почву любое азотное удобрение по инструкции. Высадку растений произвожу в борозды, которые располагаю на расстоянии 30-40 см. Борозды на грядке проделываю на глубину 20-30 см. В них сажаю растения через каждые 17-20 см, заглубляя их на пару сантиметров по отношению к тому уровню, на котором они росли раньше. Чтобы проще было извлекать сеянцы из ящика, очень обильно проливаю землю водой, а затем из этой земляной жижи вытягиваю по одному ростку – так их корни меньше повреждаются. Излишне длинные корешки укорачиваю на треть. После пересадки почву на грядке в течение нескольких дней поддерживаю в постоянно влажном состоянии – лук в таких условиях приживается без проблем.
Летом посадки поливаю 1-2 раза в неделю, в засуху - через день. Также предоставляю порею полноценное питание, удобряя его каждые 17-20 дней раствором коровяка, настоем сброженной травы, зольным настоем, комплексными органоминеральными удобрениями (подкормки чередую между собой).
Главным условием для получения длинных и мясистых стеблей порея служит их регулярное окучивание. Именно для этого я высаживаю рассаду в такие глубокие борозды – их по мере роста растений постепенно заполняю огородной землей, смешанной с перегноем. После того как борозды будут заполнены, начинаю окучивать порей каждые 2 недели – вплоть до уборки урожая.
Во время уборки урожая пользуюсь вилами и стараюсь не повреждать нежных стеблей – срок хранения таких экземпляров снижается. Очищенные от земли стебли с обрезанными листьями помещаю на хранение в погреб, вертикально поместив их в ящик, который доверху засыпаю сухими опилками. В таком виде порей отлично хранится до полугода.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 104 | автор: sadovod | Сегодня, 08:57 | Комментариев 0 |
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