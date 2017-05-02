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::. ПОЛУЧЕНИЕ ЛУКА-ПЕРА КРУГЛЫЙ ГОД | Овощеводство / лук
ПОЛУЧЕНИЕ ЛУКА-ПЕРА КРУГЛЫЙ ГОДПОЛУЧЕНИЕ ЛУКА-ПЕРА КРУГЛЫЙ ГОД
На первый взгляд может показаться, что нет ничего легче и проще получения зеленого лука (или пера) из репчатого: "Проще пареной репы", как говорит известная русская поговорка. Однако, на самом деле в выгонке лука-пера существуют и свои особенности, и "хитрости", и даже определенные трудности.
У лука есть одна особенность при выгонке пера: передавая из луковицы в перо большинство полезных веществ, он оставляет в ней около половины вредных веществ - нитратов. И тем больше, чем короче срок выгонки, особенно летом. И в целом лук по нитратам - менее опасный овощ, чем, например, огурец или салат. Его нитратонакопление почти всегда меньше предельно допустимых норм.
Временной период выгонки может быть растянут от двух недель до двух месяцев. Это связано с внутренним (физиологическим) состоянием луковицы. После получения продовольственного лука-репки во второй половине лета на юге или в конце лета - начале осени в средней зоне, у него наступает период так называемого физиологического покоя, когда луковица не способна прорастать даже при благоприятных внешних условиях. За период покоя на донце луковицы в пазухах внутренних чешуи окончательно закладываются ростовые почки, которые при разрастании образуют внутри луковицы зачатки, или детки. От числа зачатков зависит количество зеленого пера и его общий урожай. Меньше всего зелени дадут одно- и двухзачатковые (или гнездные) луковицы, больше всего трех- и более зачатковые, или многогнездные.
Сортов лука, относящихся к различным категориям гнездности, существует очень много. Чуть ли не каждый лукосеющий район выращивает свой сорт. Для примера можно назвать некоторые. К многогнездным местным сортам относят: Порховский, Псковский, Вологодский, Вятский, Ефимовский, Пижемский, Котласский желтый; к среднегнездным - Бессоновский, Троицкий, Арзамасский, Погарский, Ростовский кубастый, Ростовский репчатый, Спасский; к малогнездным - Белозерский, Вишенский, Даниловский, Мстерский, Тимирязевский, Грибовский однолетний, Сибирский однолетний, Стригуновский. К южным малогнездным сортам принадлежат: Каба, Испанский 313, Ялтинский, Сквирский, Краснодарский Г-35, Каратальский, Андижанский, Самаркандский красный, Маргеланский. Для годового выгоночного конвейера сперва следует брать сорта южные, которые имеют более короткий период покоя, а с января можно переходить на сорта остальные, которые окажутся под рукой.
Зеленый лук, начиная с нового урожая луковиц, можно получать в осенний период в теплицах, зиму в домашних условиях, весной с помощью посадки под зиму и применением пленочных укрытий или без них, летом - ранневесенней посадкой под пленку, обычной посадкой на открытую грядку и посевом семян на получение зелени в конце лета. Таким образом, завершается годичный луковичный конвейер.
Сегодня хорошо известны и освоены все приемы, способствующие ускорению выхода луковиц из периода покоя и более быстрого прорастания. Такой эффект получается прежде всего от прогревания лука в течение трех суток при температуре 40-45°С. Температуру нельзя поднимать выше 48°С. Перед прогреванием, как и вообще перед посадкой, луковицы должны быть хорошо высушены после уборки. Прогревание лука можно делать не только для сиюминутной посадки, но и впрок. Как установлено, эффект прогрева сохраняется в течение 25 дней.
ПОЛУЧЕНИЕ ЛУКА-ПЕРА КРУГЛЫЙ ГОДДругой операцией для ускорения прорастания пера является замачивание луковиц в воде с температурой 35-38°С в течение 12 часов или при 25-30°С в течение суток.
Третьим подготовительным приемом является обрезка верхушки луковиц по плечики (диаметр срезки до 2 см). Этот способ облегчает доступ кислорода воздуха внутрь луковых чешуи, повышает интенсивность дыхания их клеток, усиливает распад запасенных в них Сахаров и, тем самым, ускоряет завершение периода покоя.
При обрезке лука существует опасность загнивания (заплесневения) места срезки после высадки и полива. Чтобы этого не происходило, луковицу надо до посадки просушить в течение 3-4 дней, чтобы раны зарубцевались.
Посадку производят или плотно: одна луковица к другой (мостовой способ), или разреженно, с расстоянием в 1 см (полумостовой способ). Последний способ применяют при подзимней посадке, но с большей разреженностью. Для осенней и весенней выгонки пера в теплицах, а также для домашних условий лучше использовать ящики с известкованным торфом, огородной землей, опилками или песком. Перо из отдельной луковицы, как известно, получают в сосудах с водой, которую надо менять через день. Для подзимней и летней конвейерной выгонки в открытом грунте выбирают более рыхлые почвы (пески, супеси) и хорошо прогреваемые солнцем участки.
В подзимней посадке лук укрывают слоем земли, торфа или перегноя глубиной 5-7 см. После схода снега укрывающий слой снимают. Для ускорения отрастания пера можно поставить легкие пленочные укрытия, для чего схему посадки с осени надо подстроить под них. При других сроках посадки луковицы расставляют на поверхности почвы (грунта) без засыпки или с неполной засыпкой. Посадка осуществляется легким прижимом донца к почве. Значительное вдавливание уплотняет почву, а отрастающие корни норовят приподнять и повернуть луковицу на бок, что может искривить перо и затянуть саму выгонку на 2-3 дня.
Подзимнюю посадку делают за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Нужно, чтобы луковицы успели укорениться, а перо не начало прорастать. Неукоренившиеся луковицы и проросшие зимой могут погибнуть.
Для выгонки до нового года и подзимней посадке температура хранения луковиц может быть любой, а для длительного хранения нужна определенная. Семенной лук для получения пера хорошо хранится при температуре -1 + 1°С и влажности воздуха 60-70%. При этом нужно постоянно следить, чтобы не было поражения луковиц гнилями. Хорошее хранение обеспечивает и интервал температур 18-22°С, но здесь теряется масса лука из-за некоторого подсыхания (увеличения шелухи). Неприемлемая температура хранения от 2 до 18°С, от нее лук может в массе образовать стрелку. Последнюю, конечно, всегда можно выломать, но качество пера снижается.
Для выгонки пера на продажу важен его прирост, по сравнению с посаженым луком. От нулевого (и даже отрицательного) процента прирост постепенно поднимается до двойного (100%). Тут-то и важен лук многозачатковый, где каждый зачаток формирует 3-5 листов, а вся луковица - до 35-40 штук. При собственном потреблении прирост роли не играет; была бы всегда зелень. В комнатных условиях выгнать перо можно до полного истощения луковицы, срезая постепенно и длительно.
На прирост пера, урожай и качество влияет температура выгонки. Она же определяет и ее сроки. При 10-12°С перо бывает готово через 40-50 дней, при 13-15°С - через 35-40 дней, при 17-19°С - через 25-27 дней, при 20-22°С - через 22-25 дней, при 25°С -через 18-20 дней от высадки. Стандартным в торговле перо считается длиной 35 см, но у отдельных сортов оно может достигать и 70 см. В собственном потреблении длина пера значения не имеет.
До посадки луковиц грунт должен быть хорошо пролит, затем поливы делают с момента отрастания пера умеренные, кончают их за три дня до заготовки. Нормальный полив дает сухое перо, недостаток воды - перо с горчинкой, избыток - более бледное по окраске и влажное внутри. Лучший размер выгоночных луковиц - 2,8-4 см, масса - 50-60 г. Можно использовать и севок, он вовсе не образует стрелки.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 219 | автор: sadovod | Вчера, 10:26 | Комментариев 0 |
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